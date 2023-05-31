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Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Анимация >>
31 мая 2023

«Возможно, полетят и лепестки роз…»: под занавес прошлого года мы только мельком упомянули «Убийцу романтики», вышедшего на Netflix. Как оказалось, напрасно: юмористическая история от студии domerica (тиби-спешлы «Полета ведьмы» и фэнтези «Семь рыцарей революции: Преемник героя») оказалась изобретательнее, чем может показаться по трейлеру. Юлия Тарасюк, которая раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием» рассказывает о классике или новинках жанра сёдзё (аниме и манги для девочек), убедительно доказывает, почему сериал может прийтись по душе не только ценительницам и ценителям сёдзё или даже отомэ-игр с их романтическими квестами, но и фанатам сёнэна.

Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Сегодняшний выпуск нашей рубрики посвящен, по сути, не совсем сёдзё. Romantic killer, на первый взгляд, содержит многие его элементы, но в сети вы можете найти базы данных, которые относят аниме к сёнэну. Изначально манга Ватару Момосэ выходила в рамках проекта Line Manga, где заняло первое место среди работ новичков, а позже получила сериализацию на веб-портале Jump+. В этом ответвлении «Джампа» публикуются очень непохожие по жанру и исполнению работы, рассчитанные на разную аудиторию. В целом, это развитие тенденции в манге, когда авторы стирают грань между сёнэном и сёдзё, соединяя лучшие их особенности и ориентируясь на широкую аудиторию. Одним из свежих примеров является сэйнэн «Долой безделье» (Skip to loafer).

Читать ❤🩹 Манга «Огненный удар», также выходившая в Jump+
Японские источники же часто определяют Romantic killer как «пародию на сёдзё-мангу». И это роднит сериал с другим похожим по настроению аниме — «Ежемесячным сёдзё Нодзаки-куна». Так что Romantic killer — отличная комедия даже для тех, кто никогда не интересовался сёдзё и его не смотрел/читал, а уж фанатам девичьей манги и отомэ-игр сериал принесет особое удовольствие.

Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Старшекласснице Андзу «повезло» стать участницей магической программы: к ней в дом заявляется вечно энергичный и нагловатый волшебник Рири. Он выглядит как игрушечный медвежонок, но имеет еще два обличия — девушки и парня. Рири намерен обеспечить нашей героине насыщенную личную жизнь, с помощью магии создавая ситуации, напоминающие сцены из отомэ и романтического сёдзё. Да так, чтобы повсюду был вихрь из лепестков роз и сердечки из глаз!

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Сама Андзу больше всего на свете любит видеоигры, шоколад и кота. И совершенно не интересуется реальными любовными отношениями. Так что появлению Рири девушка, мягко говоря, не рада: она жаждет избавиться от надоедливого волшебника и заверяет его, что ни за что не вступит ни с кем в романтические отношения! Теперь каждый день Андзу проходит в попытках не влюбиться по уши в какого-нибудь красавчика. А уж Рири поставляет их в достатке: то героиня случайно знакомится с неприступным и холодным блондином; то рядом вдруг образуется забытый друг детства, конечно же, обожающий Андзу. Ну и никуда без заносчивого цундере из богатой семьи, который вместе с героиней подрабатывает в супермаркете, чтобы изучить, как живет средний класс.

Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Со всеми вышеперечисленными молодыми людьми связано множество забавных сценок, по-доброму подшучивающих над штампами из романтического сёдзё. Но только всё вокруг начинает окутывать нежный флёр любви и обожания, Андзу меняется в лице, буквально превращаясь в сурового персонажа из «ДжоДжо», и воротит нос от «телячьих нежностей». Юношей, однако, это совсем не пугает. Наоборот, их интерес к героине только крепнет. Оно и понятно: Андзу — отличная героиня, способная постоять за себя и тех, кто ей дорог. Это находчивая и дружелюбная девушка, очень харизматичная.

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Отдельного внимания заслуживает эндинг, который высмеивает графику и шаблоны старых отомэ: группа аляповатых бисёнэнов, словно появившихся из какой-то бюджетной игры для Playstation 1, смешно пританцовывают под песню Рири о том, что неплохо бы уже влюбиться.

Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Постепенно юмористическое аниме превращается в историю о поддержке и дружбе. Несмотря на то, что Romantic killer — это, в первую очередь, именно комедия, в нем хватает серьезных эпизодов, где озвучены всевозможные романтические иллюзии и проблемы взаимоотношений. Например, мы часто судим людей по внешности и встречаемся с кем-то, потому что нам нравится его лицо, хотя внутренний мир и интересы человека от нас далеки. Этой теме в аниме уделяется особое место.

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Ирония сериала в том, что не желающая влюбляться Андзу активно помогает юноше, который боится внимания женщин и всячески старается избегать его. Два человека, максимально не нацеленные на романтику, становятся друзьями и обоюдно меняют жизнь к лучшему, принимая друг друга. Про это и есть, на самом деле, Romantic killer: быть собой и не стесняться этого, не закрываться от людей и верить в дружбу. А там, кто знает, возможно, полетят и лепестки роз… Это уж как захотят сами персонажи!


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Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов фотографии
Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов фотографии
Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов фотографии
Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов фотографии
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