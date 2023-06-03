«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

Раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о заметных произведениях, которые принято маркировать как сёнэн (аниме и манга для юношей от 12 до 18 лет). Иногда, правда, он делает исключения и рассказывает об историях, способных вдохновить людей вне зависимости от возраста, хобби и самоопределения: и сэйнен «Голубой период» от студии Seven Arcs («Унеси меня на Луну», «Лиричная волшебница Наноха») один из таких случаев. Хотя в магазине у вас все равно могут спросить паспорт — ведь сэйнен ориентирован на совершеннолетних молодых людей.
Ятора Ягути
— талантливый старшеклассник без особой цели в жизни, плывущий по течению. Он гуляет с друзьями-раздолбаями, хорошо успевает в школе и мечтает разве что доучиться да поступить куда-нибудь. Все меняется, когда юноша случайно замечает в школьном клубе рисования картину, которая пронимает его до глубины души. После Ятора и сам пытается нарисовать что-нибудь. Первая попытка выходит нелепой, но какой-то проникновенной. Он с удивлением понимает, что, кажется, наконец нашел себя: в живописи. До конца года осталось всего ничего, а учиться предстоит почти с нуля — стоит ли оно того?
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🟦 «Ину-О» — рок-опера о творчестве
Небольшой, но удивительно затягивающий сериал имеет все шансы как пройти мимо, так и попасть точно в нерв. В моем случае страсть, с которой Ятора отдается творчеству, не единожды выбивала слезу: насколько точно передаются все ощущения. В этом, пожалуй, важное отличие от героического сёнэна, где процессу обучения тоже отводится существенное экранное время: одно дело тренироваться с целью стать сильнее и совсем другое — найти то, что позволяет точнее выразить себя.
Духовные творческие поиски пронизывают «Голубой период» красной нитью. В попытках добиться желаемого Ятора работает на износ, нередко доводя себя до морального и физического истощения, зарабатывая нервные осложнения и другие болячки. Подобные проблемы знакомы многим, кто не равнодушен к творчеству и погружается в него с головой. Примечательно, что внутренним переживаниям юноши отведено едва ли не больше времени, чем самому процессу рисования, что здорово помогает понять те или иные решения Яторы.
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🟦 «Руки прочь от кинокружка!» — очаровательная история о создании аниме
Тема творчества, впрочем, не единственное, чем способен заинтересовать сериал. Как это нередко бывает в аниме о какой-то «страсти», сам предмет одержимости героев становится отдельной темой. Что-то похожее можно увидеть, например, в «Руки прочь от кинокружка!
», где подробно описывают различные этапы создания аниме. «Голубой период», в свою очередь, немало рассказывает о работах известных и не очень художников, теории цвета, построении композиции и других технических (но не только) аспектах живописи. Полноценной энциклопедией это, конечно, не назвать, но в качестве вводного курса для тех, кто не разбирается вовсе, может подойти. Особенно если не лениться и детальнее изучать показанное самостоятельно.
А еще «Голубой период» — это целая галерея интересных персонажей, с которыми жизнь сталкивает Ятору. Кого-то он знает давно, но открывает с новой стороны: как, например, кроссдрессера Рюдзи Аюкаву
, как раз и открывшего герою живопись, или Койгакубо
— друга криминальной наружности, который на деле мечтает стать кондитером. С кем-то Ятора сталкивается уже благодаря рисованию: чудаковатый Харука
временами как будто живет где-то в другой реальности, а понять невероятно талантливого Ётасукэ
у героя получается, мягко говоря, не сразу. Даже наставники нередко предстают в ином свете, помогая Яторе осознать что-то о мире, творчестве и себе.
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🟦 «Девушка из оперы!» — аниме про поиски себя на подмостках
Первый (и, возможно, единственный — продолжение пока не заявлено) сезон завершается на вступительных экзаменах, показывая путь становления будущего художника в удивительных подробностях. Интересно, что кто-то в истории не видит ничего, кроме «легкой повседневности», а кто-то, наоборот, почти весь сериал чувствует себя в глазу бури, словно один неверный шаг способен окончательно выбить почву из-под ног Ятору. Мне повезло быть из вторых: даже спустя два года отдельные сцены всплывают в голове по поводу и без. А это, как мне кажется, всегда говорит в пользу произведения.
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