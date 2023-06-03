Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Звук 1
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

Анимация >>
3 июня 2023

Раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о заметных произведениях, которые принято маркировать как сёнэн (аниме и манга для юношей от 12 до 18 лет). Иногда, правда, он делает исключения и рассказывает об историях, способных вдохновить людей вне зависимости от возраста, хобби и самоопределения: и сэйнен «Голубой период» от студии Seven ArcsУнеси меня на Луну», «Лиричная волшебница Наноха») один из таких случаев. Хотя в магазине у вас все равно могут спросить паспорт — ведь сэйнен ориентирован на совершеннолетних молодых людей.

«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

Ятора Ягути — талантливый старшеклассник без особой цели в жизни, плывущий по течению. Он гуляет с друзьями-раздолбаями, хорошо успевает в школе и мечтает разве что доучиться да поступить куда-нибудь. Все меняется, когда юноша случайно замечает в школьном клубе рисования картину, которая пронимает его до глубины души. После Ятора и сам пытается нарисовать что-нибудь. Первая попытка выходит нелепой, но какой-то проникновенной. Он с удивлением понимает, что, кажется, наконец нашел себя: в живописи. До конца года осталось всего ничего, а учиться предстоит почти с нуля — стоит ли оно того?

Читать 🟦 «Ину-О» — рок-опера о творчестве
Небольшой, но удивительно затягивающий сериал имеет все шансы как пройти мимо, так и попасть точно в нерв. В моем случае страсть, с которой Ятора отдается творчеству, не единожды выбивала слезу: насколько точно передаются все ощущения. В этом, пожалуй, важное отличие от героического сёнэна, где процессу обучения тоже отводится существенное экранное время: одно дело тренироваться с целью стать сильнее и совсем другое — найти то, что позволяет точнее выразить себя.

«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

Духовные творческие поиски пронизывают «Голубой период» красной нитью. В попытках добиться желаемого Ятора работает на износ, нередко доводя себя до морального и физического истощения, зарабатывая нервные осложнения и другие болячки. Подобные проблемы знакомы многим, кто не равнодушен к творчеству и погружается в него с головой. Примечательно, что внутренним переживаниям юноши отведено едва ли не больше времени, чем самому процессу рисования, что здорово помогает понять те или иные решения Яторы.

Читать 🟦 «Руки прочь от кинокружка!» — очаровательная история о создании аниме
Тема творчества, впрочем, не единственное, чем способен заинтересовать сериал. Как это нередко бывает в аниме о какой-то «страсти», сам предмет одержимости героев становится отдельной темой. Что-то похожее можно увидеть, например, в «Руки прочь от кинокружка!», где подробно описывают различные этапы создания аниме. «Голубой период», в свою очередь, немало рассказывает о работах известных и не очень художников, теории цвета, построении композиции и других технических (но не только) аспектах живописи. Полноценной энциклопедией это, конечно, не назвать, но в качестве вводного курса для тех, кто не разбирается вовсе, может подойти. Особенно если не лениться и детальнее изучать показанное самостоятельно.

«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

А еще «Голубой период» — это целая галерея интересных персонажей, с которыми жизнь сталкивает Ятору. Кого-то он знает давно, но открывает с новой стороны: как, например, кроссдрессера Рюдзи Аюкаву, как раз и открывшего герою живопись, или Койгакубо — друга криминальной наружности, который на деле мечтает стать кондитером. С кем-то Ятора сталкивается уже благодаря рисованию: чудаковатый Харука временами как будто живет где-то в другой реальности, а понять невероятно талантливого Ётасукэ у героя получается, мягко говоря, не сразу. Даже наставники нередко предстают в ином свете, помогая Яторе осознать что-то о мире, творчестве и себе.

Читать 🟦 «Девушка из оперы!» — аниме про поиски себя на подмостках
Первый (и, возможно, единственный — продолжение пока не заявлено) сезон завершается на вступительных экзаменах, показывая путь становления будущего художника в удивительных подробностях. Интересно, что кто-то в истории не видит ничего, кроме «легкой повседневности», а кто-то, наоборот, почти весь сериал чувствует себя в глазу бури, словно один неверный шаг способен окончательно выбить почву из-под ног Ятору. Мне повезло быть из вторых: даже спустя два года отдельные сцены всплывают в голове по поводу и без. А это, как мне кажется, всегда говорит в пользу произведения.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
Seven ArcsАнимацияанимеЗарубежные сериалыСергей Сергиенкосэйнэн
фильмы
Голубой периодКрасавица: Унеси меня на ЛунуЛиричная волшебница НанохаРуки прочь от кинокружка!

фотографии >>
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни фотографии
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни фотографии
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни фотографии
«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Звук 2

Скорбим

Николай Малинкин
1 июня ушёл из жизни актёр Николай Малинкин.
Людмила Цветкова
31 мая ушла из жизни актриса, режиссёр Людмила Цветкова.
Валерий Громовиков
30 мая ушёл из жизни актёр Валерий Громовиков.
Лидия Грибова
30 мая ушла из жизни актриса Лидия Грибова.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Владимир Бестаев
Дмитрий Варшавский
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Скотт Вольф
Анджелина Джоли
Шон Пертви
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
Бьёрн Чьелльман
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?