Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Анимация >>
7 июня 2023
Истории о девушках-волшебницах (махо-сёдзё) переживали в 90-е пик популярности — спасибо, «Сейлор Мун», за счастливое детство. И одним из революционных сериалов эпохи стала «Воровка-камикадзе Жанна» от студии Toei AnimationЦветущая банда Асуки», «Драконий жемчуг»). Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике, премьерах или сокровищах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек. И сегодня речь пойдет как раз о героине, в которой уживаются реинкарнация орлеанской девы и навыки благородного воришки.

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Девяностые в истории аниме — настоящий ренессанс историй о девочках-волшебницах: ведь именно тогда успех «Сэйлор Мун» повлек за собой множество подражателей. Если сравнивать ранние махо-сёдзё (1960-1980) с эпохой «воительниц в матросках», то акцент сместился с одной героини на целую команду девушек — еще и более взрослых.

Читать В чем феномен «Сейлор Мун»
В 1999 году на экраны выходит «Воровка-камикадзе Жанна» (Kamikaze kaitou Jeanne) — любопытный аниме-сериал по мотивам манги молодой художницы Арины Танэмуры, сейчас известной по работе над Idolish7. Это лихой сплав всего самого популярного в сёдзё-аниме и манге 90-х. Невероятно популярная в то время тема реинкарнации, породившая «синдром воина». Романтические отношения, за развитием которых очень интересно и волнительно наблюдать. И, конечно, само махо-сёдзё, еще и совмещенное с сюжетом о «благородном воришке»! Последний жанр не нов как для аниме, так и для сёдзё: например, одна из первых работ команды CLAMP — манга «Многоликий» (20 Mensou ni Onegai!!), вдохновленная персонажем писателя Эдогавы Рампо — гениальным вором Двадцатиликим. В середине 1990-х также выходил сериал «Таинственная грабительница Сент-Тэйл» (Kaitou Saint Tail) — известное махо-сёдзё о «честной воришке».

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

В подобных историях герой/героиня, как правило, вынуждены красть предметы искусства, борясь со злом. В Kamikaze kaitou Jeanne у старшеклассницы Марон есть альтер-эго — воровка Жанна. В этом обличии девушка изгоняет злых духов и демонов из предметов роскоши, чтобы те не завладели разумом владельцев антиквариата. Днем Марон — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города. Во время перевоплощения Марон меняется до неузнаваемости, а сцены хэнсина красивы и впечатляющи: например, во второй половине сериала к девушке с небес спускаются ангелы. Связано это с тем, что наша героиня — реинкарнация орлеанской девы Жанны д’Арк. Поэтому, пожалуй, название аниме будет точнее перевести как «Воровка Жанна, божественный ветер». Термин «камикадзе» более глубокий, но у многих прочно ассоциируется с пилотами-смертниками, о чем в аниме, конечно, нет ни слова. В то же время в сюжете есть прямые указание на связь героини с ветром, который для нее «словно дыхание Бога».

Читать Люпен III — главный вор-джентльмен аниме
Наверное, можно подумать, что Kamikaze kaitou Jeanne пестрит религиозными темами и историческими отсылками. Это не совсем так: они, скорее, выступают штрихами общего фона, а внимание сфокусировано на романтических отношениях, впечатливших многих зрителей. В подобных историях героиню обычно преследует ее любовный интерес, который не догадывается о «второй личности» потенциальной пассии. Марон же испытывает сложности, чтобы открыться подруге детства Мияко — дочери полицейского, которая одержима поимкой Жанны и не подозревает, за кем на самом деле охотится.

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Романтические же чувства героиня испытывает к сопернику в «воровском деле» — красавцу с хитрой улыбкой Тиаки, недавно перешедшему в их класс. Он постоянно флиртует с Марон, которая поначалу даже поддается обворожительным чарам, но очень скоро понимает, что Тиаки — это вор Синдбад, вмешивающийся в дела Жанны и противостоящий ее миссии. А самое главное, Тиаки прекрасно знает, что Марон — это и есть Жанна! Следить за развитием отношений этой парочки — сплошное удовольствие. Из соперников они постепенно становятся друзьями, а в итоге парой и опорой друг для друга в противостоянии злу. Да, можно сказать, что мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» — прямой наследник «Воровки Жанны».

Смотреть онлайн «Леди Баг и Супер-Кот»
Любопытный факт: «Воровка Жанна» — единственное махо-сёдзё, для которого все открывающие и закрывающие заставки (опенинги и эндинги) исполнили известные jrock-группы 90-х. Например, заглавная тема аниме — это песня Piece of love в исполнении легендарного коллектива SHAZNA. Первый эндинг — песня Haruka группы Pierrot, чьи непростые музыка и лирика наверняка у большинства совсем не ассоциируются с махо-сёдзё.

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Для своего времени Kamikaze kaitou Jeanne — революционный сериал, что, однако, стало ясно лишь много лет спустя. Впервые в махо-сёдзё между главными персонажами много флирта, порой они даже обмениваются эротическими шуточками, а в самой манге даже показали постельную сцену (все очень красиво и сдержанно, все-таки журнал для юных девушек!). Конец 1990-х в сёдзё — это частое обращение к темам запретного и мрачного, как, например, в «Обители ангелов». «Жанна» появилась в самый разгар этого периода и удачно сочетала в себе «мрачность и взрослость» новой сёдзё-волны с беззаботностью и юмором аниме для девочек начала десятилетия.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»
Веселые ребята: «Семерка идолов» — музыкальная комедия с живыми и неидеальными персонажами
Дьявольские леди: злые улицы и верные подруги в аниме «Цветущая банда Асуки»
Что было популярно у японских неформалов 90-х? «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё
«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х
«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
Поиск по меткам
Toei AnimationАнимацияанимеЗарубежные сериалымахо-сёдзёсёдзёЮлия ТарасюкЯпонское кино
фильмы
Драконий жемчуг ЗетКрасавица-воин Сейлор МунЛеди Баг и Супер-КотНеуловимая воровка ЖаннаОбитель ангеловСемерка идоловЦветущая банда Асуки! 2: Королевская битва одиноких кошекЦветущая банда Асуки! Новая история Кабуки-тё

фотографии >>
«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клипп
7 июня ушёл из жизни актёр Юрий Клипп.
Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.
Валентина Гришокина
31 мая ушла из жизни актриса Валентина Гришокина.

День рождения >>

Олег Голубицкий
Татьяна Друбич
Татьяна Канаева
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Иван Непомнящий
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Дин Мартин
Лиам Нисон
Сара Париш
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Кто пригласил Чарли?
комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен