«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Истории о девушках-волшебницах (махо-сёдзё) переживали в 90-е пик популярности — спасибо, «Сейлор Мун», за счастливое детство. И одним из революционных сериалов эпохи стала «Воровка-камикадзе Жанна» от студии Toei Animation («Цветущая банда Асуки», «Драконий жемчуг»). Раз в две недели Юлия Тарасюк рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» о классике, премьерах или сокровищах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек. И сегодня речь пойдет как раз о героине, в которой уживаются реинкарнация орлеанской девы и навыки благородного воришки.
Девяностые в истории аниме — настоящий ренессанс историй о девочках-волшебницах: ведь именно тогда успех «Сэйлор Мун
» повлек за собой множество подражателей. Если сравнивать ранние махо-сёдзё
(1960-1980) с эпохой «воительниц в матросках», то акцент сместился с одной героини на целую команду девушек — еще и более взрослых.
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В 1999 году на экраны выходит «Воровка-камикадзе Жанна
» (Kamikaze kaitou Jeanne) — любопытный аниме-сериал по мотивам манги молодой художницы Арины Танэмуры, сейчас известной по работе над Idolish7
. Это лихой сплав всего самого популярного в сёдзё-аниме
и манге 90-х. Невероятно популярная в то время тема реинкарнации, породившая «синдром воина»
. Романтические отношения, за развитием которых очень интересно и волнительно наблюдать. И, конечно, само махо-сёдзё, еще и совмещенное с сюжетом о «благородном воришке»! Последний жанр не нов как для аниме, так и для сёдзё: например, одна из первых работ команды CLAMP
— манга «Многоликий
» (20 Mensou ni Onegai!!), вдохновленная персонажем писателя Эдогавы Рампо
— гениальным вором Двадцатиликим. В середине 1990-х также выходил сериал «Таинственная грабительница Сент-
Тэйл» (Kaitou Saint Tail) — известное махо-сёдзё о «честной воришке».
В подобных историях герой/героиня, как правило, вынуждены красть предметы искусства, борясь со злом. В Kamikaze kaitou Jeanne у старшеклассницы Марон
есть альтер-эго — воровка Жанна. В этом обличии девушка изгоняет злых духов и демонов из предметов роскоши, чтобы те не завладели разумом владельцев антиквариата. Днем Марон — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города. Во время перевоплощения Марон меняется до неузнаваемости, а сцены хэнсина
красивы и впечатляющи: например, во второй половине сериала к девушке с небес спускаются ангелы. Связано это с тем, что наша героиня — реинкарнация орлеанской девы Жанны д’Арк. Поэтому, пожалуй, название аниме будет точнее перевести как «Воровка Жанна, божественный ветер». Термин «камикадзе» более глубокий, но у многих прочно ассоциируется с пилотами-смертниками, о чем в аниме, конечно, нет ни слова. В то же время в сюжете есть прямые указание на связь героини с ветром, который для нее «словно дыхание Бога».
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Наверное, можно подумать, что Kamikaze kaitou Jeanne пестрит религиозными темами и историческими отсылками. Это не совсем так: они, скорее, выступают штрихами общего фона, а внимание сфокусировано на романтических отношениях, впечатливших многих зрителей. В подобных историях героиню обычно преследует ее любовный интерес, который не догадывается о «второй личности» потенциальной пассии. Марон же испытывает сложности, чтобы открыться подруге детства Мияко
— дочери полицейского, которая одержима поимкой Жанны и не подозревает, за кем на самом деле охотится.
Романтические же чувства героиня испытывает к сопернику в «воровском деле» — красавцу с хитрой улыбкой Тиаки
, недавно перешедшему в их класс. Он постоянно флиртует с Марон, которая поначалу даже поддается обворожительным чарам, но очень скоро понимает, что Тиаки — это вор Синдбад, вмешивающийся в дела Жанны и противостоящий ее миссии. А самое главное, Тиаки прекрасно знает, что Марон — это и есть Жанна! Следить за развитием отношений этой парочки — сплошное удовольствие. Из соперников они постепенно становятся друзьями, а в итоге парой и опорой друг для друга в противостоянии злу. Да, можно сказать, что мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот
» — прямой наследник «Воровки Жанны».
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«Леди Баг и Супер-Кот»
Любопытный факт: «Воровка Жанна» — единственное махо-сёдзё, для которого все открывающие и закрывающие заставки (опенинги и эндинги) исполнили известные jrock-группы 90-х. Например, заглавная тема аниме
— это песня Piece of love в исполнении легендарного коллектива SHAZNA. Первый эндинг — песня Haruka группы Pierrot
, чьи непростые музыка и лирика наверняка у большинства совсем не ассоциируются с махо-сёдзё.
Для своего времени Kamikaze kaitou Jeanne — революционный сериал, что, однако, стало ясно лишь много лет спустя. Впервые в махо-сёдзё между главными персонажами много флирта, порой они даже обмениваются эротическими шуточками, а в самой манге даже показали постельную сцену (все очень красиво и сдержанно, все-таки журнал для юных девушек!). Конец 1990-х в сёдзё — это частое обращение к темам запретного и мрачного, как, например, в «Обители ангелов
». «Жанна» появилась в самый разгар этого периода и удачно сочетала в себе «мрачность и взрослость» новой сёдзё-волны с беззаботностью и юмором аниме для девочек начала десятилетия.
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