Кусочек жизни: «Фотоателье» — душещипательное аниме о привычке и улыбке

анонс

Днем — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Много творчества и эмоций

«Голубой период» — вдохновляющая история о поиске цели в жизни

31 мая

Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов

Как важно быть собой — и не стесняться этого