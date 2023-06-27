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Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

Анимация >>
27 июня 2023

Что интереснее — ежедневная рутина или мир магии? Если посмотрите «Полет ведьмы», ответ окажется не так уж прост. Дарья Тарасова регулярно рассказывает об аниме в жанре повседневность на канале «Покебол с предсказанием», и сегодняшний гвоздь программы — очаровательный сериал от студии J.C.StaffТорадора!», «Бакуман»). О новинках этого лета, кстати, читайте в нашем обзоре.

Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

По колдовской традиции с наступлением 15-летия простодушная ведьма Макото Ковата в компании черного кота — фамильяра Чито отправляется в город Аомори к родственникам. Поднабраться опыта людской жизни и попрактиковаться магии — в окрестностях как раз можно найти много полезных в зельеварении редких растений. Приезжает Макото к троюродному брату Кэю, его девятилетней сестренке Чинацу и их родителям, которые давно не видели родственницу и очень рады ее визиту. Вскоре юная ведьма начинает погружаться в мир людского быта — школьных будней, деловых вылазок в город и местных праздников.

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По описанию может показаться, что «Полет ведьмы» с первых же секунд перенесет зрителя в четко организованный и отлично продуманный мир магии, который не идет ни в какое сравнение с рутиной замершего во времени Аомори, а Макото ждет море конфузов из-за неприспособленности к людскому быту. В каком-то смысле это и правда так, но дело мы имеем, прежде всего, с «ломтиком жизни» — так что волшебство будет и зауряднее, и разнообразнее.

Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

В «Полете» есть две проводницы, по-разному раскрывающие особенности миров простых смертных и колдунов. Это сама Макото и малышка Чинацу. Для не особо одарённой внимательностью и ловкостью ведьмы, способной заблудиться в трех сакурах, обыденные вещи — типа похода в магазин за тканью или поездки на природу — превращаются в событие. Для девчушки — мало того, что ребенка, так еще и незнакомого с магией, — аналогичный эффект имеют полеты на метле, знакомство с духами, вроде Предвестника весны, Вуали тьмы и волшебного Почтальона, провоцирующие на эмоции конфеты или визжащие мандрагоры.

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Ключевое здесь — детское восприятие, которое роднит юную Чинацу и простодушную Макото. Оно не позволяет зациклиться исключительно на ведьминско-людских различиях. Колдунье интересно строить отношения с новыми друзьями и постигать базовые социальные навыки. Ей бывает страшно, но все же любопытно блуждать по незнакомым улицам, медитативно любуясь природой. То есть речь о вполне распространенных обстоятельствах, на которые не влияют ни ее магическое происхождение, ни социальная неприспособленность. То же и с Чинацу: любопытство не позволило бы ей отказаться от поездки на небесном ките, но, уже оказавшись на его спине, она легко включается во вполне обычные детские игры — вроде догонялок и пряток. С одной стороны, такое изображение «параллельных» миров как будто сбивает цену обоих, но с другой — позволяет гармоничнее встроить их друг в друга, доказывая, что у ведьм и людей не так уж и много отличий.

Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

Сам ведьмаческий мир раскрашен немногочисленными второстепенными персонажами — подробнее про него рассказывают в последующих томах оригинальной манги Тихиро Исидзуки. Это, например, сестра Макото — Аканэ, путешествующая по миру в поисках новых магических техник и при этом любящая пригубить вечерком; ее давняя подруга-гадалка Инукай, как-то спьяну объевшаяся зачарованного шоколада Аканэ и теперь проводящая светлое время суток в качестве антропоморфной собаки; держатели колдовского кафе «Конкурсио», в частности — официантка-призрак Хина. Все эти по сути экзотические герои перестают такими казаться, стоит только провести с ними время по-человечески. Что и делает мудрая Чинацу.


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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   27.06.2023 - 15:15
мне нравится, что во всех мультиках аниме чаще всего коты и ведьмы одно целое)) ну как бы ладно, все равно это самое популярное мнение) читать далее>>
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Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе фотографии
Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе фотографии
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