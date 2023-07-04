Я буду долго гнать велосипед: «Мёд и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин

«Секрет — в темах, близких широкой аудитории, добром юморе и совершенно разных персонажах»: только в начале тысячелетия на японском телевидении появились анимационные сериалы для взрослой женской аудитории (его обозначают словом «дзёсэй»). Момент без преувеличения исторический, а подробнее о нем расскажет Юлия Тарасюк, которая раз в две недели пишет для канала «Покебол с предсказанием» о классике, премьерах или сокровищах жанра сёдзё — аниме и манги для девочек, без которой не было бы и дзёсэй. Наиболее явно перемены в индустрии, телевещании и зрительских ожиданиях отражает «Мёд и клевер» от студии J.C.Staff («Юная революционерка Утена», «Полет ведьмы»).
В середине 2000-х сёдзё-аниме ждала настоящая революция. Благодаря невероятной популярности «Мёда и клевера
» Умино Тики
и новому блоку noitaminA на телеканале Fuji TV, широкая общественность узнала о существовании манги для женщин, которую все чаще стали адаптировать в виде аниме, а не только дорам.
Читать
🍀 «Брошенный кролик» — история родительства, также показанная в noitaminA
На самом деле компания Asmik изначально планировала снять по «Мёду» молодежный сериал, но издательство «Сюэйся», владевшее правами на мангу, поставило условие: сначала должно выйти аниме, а только потом дорама. Вообще этот период можно обозначить как важный для аниме в целом, ведь именно тогда начали стираться границы между проектами для широкой аудитории и нишевыми — для отаку. Умино Тика, кстати, и сама из последних: в свободное время она рисовала додзинси
по «Слэм-данку
» и работам Осаму Тэдзуки
.
Такэмото
— студент художественного колледжа, испытывающий на себе все прелести бедной жизни в токийской общаге. Денег вечно не хватает, отдельные старшекурсники добавляют хлопот, а каждая посылка с едой от родителей у кого-нибудь из соседей — праздник для всей общаги (особенно ценится мясо!). Как-то преподаватель Ханамото-сэнсэй знакомит Такэмото и его друзей с Хагуми
— новенькой студенткой и своей дальней родственницей. Она добрая и чуткая девушка, но плохо переносит большие компании и с трудом общается с новыми людьми. При этом Хагуми очень способная: ей одинаково хорошо удаются и сложные скульптуры, и живопись, и самые разные направление искусства. Потрясенный ее работами, Такэмото влюбляется, но понимает, что у девушки больше общего с, как ни странно, эксцентричным гением-старшекурсником Моритой
. Со временем герои все чаще собираются в кабинете Ханамото-сэнсэя, чтобы поболтать на досуге. К Такэмото, Хагуми и Морите присоединяются спокойный Маяма
, у которого аура все повидавшего взрослого, а также красавица Ямада
, мастерица гончарного дела. Так начинается один из лучших сериалов о поиске себя, таланте и студенческой жизни.
Читать
🍀 «Баракамон» — расслабляющее аниме про каллиграфию
«Мёд и клевер» — добрая и грустная история о времени, когда ты вроде еще не взрослый, но уже и не ребенок. И в таком пограничном состоянии отчаянно учишься понимать себя и людей вокруг, ищешь подходящие место и дело, осознаешь ответственность за поступки. Один из ключевых символов аниме — велосипед, на котором Такэмото ездит «на поиски себя». Это местный способ обдумать многие вещи наедине, сменить обстановку и познакомиться с новыми людьми, когда ты находишься в жизненном тупике. При этом Такэмото отлично понимает, что можно убежать от проблем, но не от себя, поэтому из каждого путешествия он должен вернуться уже другим человеком.
Сериал очень тонко передает эмоции, сопровождающие молодость, ее ошибки и маленькие победы. Что особенно ценно, в каждом эпизоде звучат разные песни то группы SPITZ, то певца Суги Сикао
. Их лирика и мелодии не только служат частью общей атмосферы, но и невероятно точно описывают чувства героев. Всегда серьезный Маяма влюблен в Рику — женщину постарше, которая переживает серьезную личную потерю, а Ямада никак не отпустит неразделенную любовь к Маяме, чтобы начать новую жизнь. Хагуми и Морита поначалу могут показаться закрытыми и непонятными, так как в первом сезоне отсутствуют их внутренние монологи. Мысли юношей мы узнаем лишь во второй части аниме — тогда-то они и предстают как персонажи, которых ждут очень непростые жизненные вопросы и серьезный выбор.
Читать
🍀 «Голубой период» — трогательное аниме о творчестве
«Мёд и клевер» пользовался бешеной популярность как у фанатов аниме, так и у тех японцев, кто им ранее особо не интересовался. Секрет — в темах, близких широкой аудитории, добром юморе и совершенно разных персонажах. А еще это знакомая каждому история поиска: как и главные герои, мы часто не замечаем, как то, что мы отчаянно искали все это время, было рядом с нами.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием»
.
обсуждение >>