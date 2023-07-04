Я буду долго гнать велосипед: «Мёд и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин

анонс

Аниме от создателей «Торадоры!» и «Бакумана»

Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

Жизнь одного против благополучия всей провинции

Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»

Короткий метр в духе французских комиксов и старого Диснея

Кусочек жизни: «Фотоателье» — душещипательное аниме о привычке и улыбке

7 июня

«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»

Днем — отличница и спортсменка, а ночью — воровка, за которой гоняется вся полиция города