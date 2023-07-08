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Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG

Анимация >>
8 июля 2023
Летний аниме-сезон стартовал, а значит, время рассказать о находках весенней поры. При помощи канала «Покебол с предсказанием» постараемся не пропустить достойных — ну а начнем с ромкома «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» от студии MadhouseТетрадь смерти», «Сакура — собирательница карт»). Как за несколько десятилетий изменилось отношение к видеоиграм и чем подкупает симпатия двух начинающих взрослых, рассказывает специалистка по сёдзё Юлия Тарасюк.

Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG

Студентку Аканэ бросает парень, и девушка тяжело переживает разрыв. Бывший же сразу начинает встречаться с ослепительной красоткой, которую встретил в популярной ММОРПГ Forest of Savior (копия реальной игры Tree of Savior). Аканэ тоже решает попробовать FOS — чтобы отвлечься от тоски и заодно понять, чем же она так увлекла экс-бойфренда. Девушка понемногу прокачивает паладина и так проникается игрой, что решает посетить оффлайн-мероприятие для фанатов. Там она случайно знакомится с одним из самых известных геймеров, которым восхищается даже её бывший парень. Ямада — симпатичный, но неприветливый и закрытый старшеклассник, чей непростой характер многих отпугивает. Однако Аканэ удается понемногу с ним сдружиться.

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Вдобавок они оказываются в одной гильдии, и девушка знакомится с друзьями Ямады — совершенно непохожими людьми, частенько организующими сходки. Среди согильдийцев есть общительный юноша, который играет за симпатичную девушку; его младшая сестра-цундере, обожающая милые платья в стиле лолиты; мужчина преклонного возраста, в реальной жизни зарабатывающий выращиванием клубники. Аканэ удается найти подход к каждому — даже к девчушке-цундере, обожающей Ямаду и презирающей новеньких родной гильдии.

Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG

Впрочем, FOS для героев «Ямады» служит, скорее, фоном — в отличие, например, от другой романтической комедии про ММОРПГ «Полноценная жизнь онлайн». Они продолжают вести совершенно обычную жизнь, иногда поигрывая в FOS: учатся и работают, встречаются в реале, общаются и поддерживают друг дружку. Что особенно ценно, в аниме нет ни одного персонажа, считающего видеоигры странным или детским занятием: никто не скрывает и не стесняется своих увлечений, тем более — не обижает тех, кто ведет параллельную жизнь в онлайне.

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На примере «Ямады» отлично видно, как отношение к играм изменилось в обществе и массовой культуре, например, с нулевых. Тогда в аниме и манге это увлечение относили к культуре отаку, а образ геймера часто сводился к нелюдимому юноше, которого ничего в жизни, кроме виртуальных похождений, не интересовало. С тех пор выросло новое поколение, для которого видеоигры стали частью повседневности, — и это очень хорошо передано в «Ямаде», где саму ММОРПГ показывают не так уж часто. Подруга Аканэ, например, не играет в FOS и больше увлечена поиском парня, но она не смеется над героиней, а, наоборот, с интересом слушает об онлайн-приключениях, поддерживая её.

Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG

Центральной линиейслужит развитие отношений между Аканэ и Ямадой — двумя совершенно непохожими друг на друга людьми. Аканэ — немного наивная и очень милая, она почти всегда дружелюбна и добродушна. Ямада же честно признается, что плохо понимает шутки, часто не умеет правильно считывать эмоции людей и немногословен, так как боится сказать что-то не то. Изначально его поведение может отталкивать отдельных зрителей, но вместе с Аканэ мы узнаем ее нового друга ближе — и видим, что Ямада оказывается честным и добрым парнем. Да и влюбляясь в Аканэ, он понемногу начинает меняться, учась доверию.

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В аниме множество милых, чуть неловких и добрых моментов. Никакого излишнего драматизма: максимум — ссора с вредной девочкой из гильдии, которую Аканэ умудряется перевести в теплую дружбу. В целом сериал оставляет приятное впечатление как очень современная романтическая история о выстраивании взаимопонимания между молодыми людьми, которые уже живут без родителей и учатся поддерживать друг друга. И хотя аниме логически закончено, оно охватывает лишь первые тома одноименной сёдзё-манги Масиро: а значит, как развиваются отношения главной парочки, узнавать пока что и дальше придется из первоисточника.


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Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG фотографии
Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG фотографии
Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG фотографии
Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG фотографии
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