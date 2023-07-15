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Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года

Анимация >>
15 июля 2023

Недавно Павел Шведов рассказывал о призерах и самых ярких работах анимационного фестиваля Анси — одного из важнейших европейских смотров для индустрии и ценителей мультипликации, — а для «Покебола с предсказанием» он поделился наблюдениями о новой работе живого классика аниме РинтароГалактический экспресс 999», «Могучий Атом»). Чем удивительны эти 24 минуты и почему «Дзирокити по прозвищу Крыса» несколько не совпадает с устоявшимся образом автора, читайте ниже.

Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года
фото: «Дзирокити по прозвищу Крыса» (2023) Ринтаро

Аниме открывается сценой, демонстрирующей начало съёмок игровой картины в жанре дзидайгэки — исторического костюмного фильма, посвященного самурайским подвигам. В темноте ночного Эдо пробуждается Нэдзуми Кодзо — знаменитый благородный разбойник, который грабит богатых и раздает деньги бедным. Его силятся поймать власти, но каждый раз пасуют перед хитростью и смелостью Кодзо. Кроме начальной и финальной сцен с киногруппой, нереальная, постановочная сущность картины «Дзирокити по прозвищу Крыса» (Nezumikozô Jirokichi) больше никак не проявляется. Это современный анимационный фильм, снятый под стать самурайскому японскому кино 1930-х.

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Собственно, такую задачу — снять короткометражку, стилизованную под фильмы немого периода, — и поставил перед собой Ринтаро, когда решил создать аниме, отличное от его предыдущих работ. Идея посвятить фильм наследию Садао Яманаки — реформатора японского кинематографа дозвуковой эры — родилась в обсуждениях с давним соратником Ринтаро — сооснователем студии Madhouse Масао Маруямой. Визуальное решение помогал создавать ещё один друг режиссёра — классик аниме и манги Кацухиро Отомо: его руке, к примеру, принадлежит дизайн персонажей.

Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года
фото: «Танге Сазэн и Горшок стоимостью в миллион рё» (1935) Садая Яманака

Ринтаро эффектно использует наработки эры немого кино: интертитры помогают зрителю понять происходящие события и сильно влияет на монтаж, а сопровождающая музыка подобрана филигранно. Композитором на фильме выступил Тосиюки Хонда, который ранее работал с Ринтаро на «Метрополисе» (2001) и феноменально интегрирует в аниме джаз.

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Для Ринтаро привычно рассказывать истории про маргинальных героев, а в новом фильме он находит персонажа, который проявляется двояким образом: днем это примерный горожанин, а ночью — «японский Робин Гуд». В этой драматургии режиссер отходит от классического мифа о Нэдзуми Кодзо в пользу иконографии героя, которая создавалась в несохранившихся работах Садао Яманаки (например, у него легендарный разбойник вполне состоятельный). Несмотря на утрату оригинальных фильмов, Ринтаро снял де-факто ремейк, полностью основываясь на сохранившемся сценарии классика.

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Галактический экспресс 999Манга-фильм, посвященный фильму «Крысёныш Дзирокити» Садао ЯманакиМетрополисМогучий Атом

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Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года фотографии
Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года фотографии
Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года фотографии
Немое кино про японского Робин Гуда: «Дзирокити по прозвищу Крыса» — самое необычное аниме года фотографии
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