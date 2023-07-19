Открытые: аниме «Долой безделье» помогает сохранить приподнятое настроении даже в самый темный час

«Долой безделье!» — едва ли не главная радость весенней поры, очаровательная история о том, как важно сохранять открытость миру. Продолжаем с каналом «Покебол с предсказанием» разбирать шедевры уходящего сезона (летний только стартовал) и, конечно, не могли пройти мимо новинки от P.A. Works («Иная», «Укрась прощальное утро цветами обещания», «Папаши-дружбаны»). Сергей Сергиенко рассказывает, чем же так подкупает повседневный сэйнэн о школьнице из небольшого города, которая приехала покорять Токио.
Красавица, спортсменка и комсомолка — это не про Мицуми Ивакуру
. Главный её козырь — потрясающая успеваемость, которая и обеспечила уроженке небольшой деревушки место в престижной токийской старшей школе. В первый же день все идет наперекосяк: Мицуми попросту заблудилась, не разобравшись в сложной системе транспорта. По счастью, на помощь пришел Сосукэ Сима
, узнавший девушку по школьной форме: у него такая же, а значит, если и не одноклассники, то как минимум из одного заведения. Беды Мицуми на этом не закончились: до конца первого учебного дня она успела и босиком побегать, и словить паническую атаку, и чудовищно пошутить, настроив против себя (как ей показалось) добрую половину класса. Светлое пятно — Сосукэ, которого эти недостатки вообще не смутили. Так и началась неловкая, но тесная дружба двух очень непохожих людей, вокруг которых потихоньку начали собираться другие.
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«Долой безделье!
» — эталонный пример слайса
с удивительно неточным синопсисом. Везде пишут, что история посвящена прилежной Мицуми и раздолбаю Симе, которые будут вроде как учить друг друга премудростям жизни: она его — ставить на путь праведный, а он в ответ — помогать «попускаться». На деле все куда прозаичнее: Мицуми — вовсе не идеальна и вполне себе умеет развлекаться (хотя многие столичные приколы ей и чужды), а Сима — скорее, несколько легкомысленный и очень добродушный юноша. По-крайней мере, так кажется поначалу. Что все не так просто, становится понятно очень быстро — как минимум по тому, как Сосукэ привязывается к новенькой практически на ровном месте.
Собственно, Мицуми выделяет не только (и не столько) страсть к учебе, сколько открытость всему новому. Девушка с радостью хватается за любую возможность что-то узнать или попробовать: например, попасть в школьный совет или впервые попробовать кофейный напиток с невообразимо сложным названием. С такой же открытостью она относится к людям, благодаря чему вскоре умудряется подружиться с первой красавицей класса
(которую как раз бесит, что все обращают внимание только на ее внешность), собственной недоброжелательницей (та недолго продержалась под напором очарования Мицуми) и тихой девочкой с последней парты. Да и в целом опасения, что Ивакуру запомнят как «тошнилку» (на нервах девушку вывернуло прямо на церемонии открытия) оказались напрасными. Напротив, уже спустя считанные недели Мицуми влилась в коллектив как родная благодаря сочетанию открытости, доброжелательности и непосредственности.
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Сима, само собой, никуда из сюжета не пропадает: он остается верным другом Мицуми и словно случайно привлекает все новые истории, редко выходящие за рамки жанровых условностей. Будут и непременный школьный фестиваль, и караоке, и поход в зоопарк, и что только не. Будет, конечно же, и драма: довольно быстро раскрывается, что во многом характер Симы — всего-лишь маска, за которой он прячет настоящие чувства. Что интересно, новые подробности не делают драму всепоглощающей: «Долой безделье!» очень четко балансирует эмоции, чтобы зрители оставались в приподнятом настроении даже в самый темный час. В этом плане сериал обитает в зоне комфорта где-то неподалеку от недавнего ромкома «Томо — девушка!
». Пусть они и об очень разном, роднит две новинки терапевтичность и ощущение покоя, которое непременно возникает при просмотре. Хочется верить, что у всех.
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