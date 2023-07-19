Открытые: аниме «Долой безделье» помогает сохранить приподнятое настроении даже в самый темный час

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«Тоня против всех»: Бегущая по лезвию

Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе

Не с той ноги: как «Основной инстинкт» тряхнул Голливуд

В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская

«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»

Интервью

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбарри»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера