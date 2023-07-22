«Мой домашний герой» — приземленная криминальная драма о семье против якудза

«Мой домашний герой» — новинка весеннего сезона с очень интригующим синопсисом: обычная семья подвергается нападкам криминалитета. Правда, сэйнэн от Tezuka Productions («Дороро», «Астробой») не совсем оправдывает ожидания. Чего не достает сериалу, разбираемся с Максимом Бугуловым и обзором от телеграм-канала «Покебол с предсказанием».
Непримечательный торговец средних лет Тэцуо Тосу
счастливо женат на Касэн
, любит дочку Рэйку
и ведет тихую жизнь по заветам Ёсикагэ Киры
. Во время очередной встречи с родной кровинушкой он замечает, что все лицо девушки покрыто синяками. Большой фанат детективов, Тосу устраивает собственное расследование и вскоре выясняет, что парень дочери не только регулярно распускает руки, но и планирует убить её. Слово за слово — и вот Тэцуо стоит над бездыханным телом пройдохи Нобуто
. Сдаваться в полицию мужчина не намерен, остается лишь один выход: избавиться от трупа. Вот только экс-бойфренд Рэйки оказывается сыном большой шишки в токийском криминалитете, и теперь якудза прочесывают город. Однако по-настоящему крепкие семейные узы не трескаются, даже когда молодчики в татухах выламывают дверь.
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🐜 «Убийца романтики» — ромком про киллера другого профиля
«Мой домашний герой
» здорово подкупает синопсисом, контрастирующим с балладами об избранных девятихвостыми лисами старшеклассниках с пальцем демона в животике. Еще и имя протагониста против воли рисует в голове ассоциации с технофетишистской оргией Синьи Цукамото
о простом сараримане в эпицентре боди-хоррора. На деле детективный сэйнэн не торопится раскрывать карты: тягучие коллизии образуют вокруг торговца лабиринт, интрига издевательски медленно накидывает на шею Тэцуо скользящую петлю, а все действия «домашнего героя» лишь закапывают его глубже и глубже. Эпизоды сменяют друг друга, в ход идут обязательные флешбеки — а как иначе добавить глубины персонажам, — но саспенс так и не проявляется.
Казалось бы, беспроигрышная фабула — «обычные супруги из пригорода против мафиози-асов, для которых убить — все равно что достать косточку из персика». Конфликт заостряется сам по себе: Тэцуо с Касэн нечего противопоставить возникшей угрозе. Особых навыков у них нет, денег — тоже, интеллектуально семья Тосу едва ли превосходит соседей. Любовь мужа к детективам в мягкой обложке, стальная решимость жены сделать всё, что в её силах, да хлипкие социальные связи в театральном кружке — такой набор даже в сумме едва ли тянет на суперспособность.
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Вопрос «Что делать?» стоит остро не только для заурядного семейства, но и для постановщика Такаси Камэи
, ранее трудившегося в основном раскадровщиком или режиссером анимации. Почти магическим образом он сглаживает острые углы, душит любые ускорения темпа и превращает занимательную криминальную историю в учебник. Кадры — выверены, тропы — на постах, акты — расписаны, но режиссура — самая слабая черта «Моего домашнего героя». Капризное аниме наотрез отказывается становиться полноценным детективом или триллером.
За пределами оберегающих жанровых рамок сериал моментально теряется. Зарисовка о семье, которая не столько ячейка общества, сколько грозная и подчас беспощадная сила — любопытна, но так и остается карандашным наброском. Условная приземленность, реалистичность сеттинга и его обитателей поначалу кажется притягательно свежей, но без поддержки быстро выцветает, не справляясь с ролью ключевого элемента. То же происходит и с героями, домашними и не очень: без ярких черт и драм все действующие лица обречены оставаться картонными фигурами, уничтожая суть анимационной магии. И никакие флешбэки вкупе с надрывными, но косноязычными монологами не смогут это исправить.
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Вот и выходит, что вместо трансформации людей в экстремальной ситуации в «Моем домашнем герое» показывают послушную возню муравьев в формикарии. Бешеную мотивацию для битвы без чести и жалости им заменяют требования режиссера, реализуемые без страсти, фантазии и подходящих навыков. Если это и есть сэйнэн, то лучше навсегда остаться сёнэном: в этом возрасте мечты значат больше, намного больше.
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