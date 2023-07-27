Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

Анимация >>
27 июля 2023
«Аниме уверенно следует маршрутом «ничего не понятно —> очень интересно», не торопясь что-либо разъяснять и подкидывая новые интриги»: продолжаем благодаря каналу «Покебол с предсказанием» разбирать классные новинки весеннего сезона (что стартовало в летнем — читайте тут). На очереди сэйнэн «Иллюзия рая» от Production I.GПризрак в доспехах», «Фури-кури»), где в будущем после таинственной катастрофы разворачиваются два параллельных интригующих сюжета. О визуальных, сценарных и смысловых достоинствах сериала рассказывает Алексей Филиппов.

Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

После неизвестного катаклизма человечество начинает заново строить цивилизацию на обломках предыдущей. Дороги убиты, электричество — редкость, помидоры — дар небес; зато никто не залипает в смартфоне. Энергичный Мару под охраной смекалистой Кируко странствует по разрушенной Японии в поисках загадочного «Рая» и человека «с таким же лицом, как у него». Помимо двойника опознать заветное место ему поможет эмблема в виде птицы — такая же красуется на рукоятке энергетического пистолета. Чудо техники досталось Мару вместе с заданием пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что. Хотя дуэт избранного и его телохранительницы пока не слишком преуспел в поисках, истина, кажется, где-то рядом. Как и загадочные существа, с которыми только энергетическим пистолетом и можно справиться. Ну, почти.

Читать 🚧 «Брошенный кролик» — аниме о родительстве от Production I.G
Впрочем, не все уголки Японии откатились до базовых настроек: существует и таинственная лаборатория за высоким куполом, где проводят райски беззаботные будни подростки в одинаковых белых пижамах с воротником и манжетами цвета кораллового рифа. Иногда им что-то преподают дружелюбные роботы с неподвижным женским лицом, но остальное время они предоставлены сами себе и игре в практически эдемском саду. Правда, местный художник Кона рисует фантастических созданий, похожих на тех, с которыми борются Кируко и Мару, меланхоличная Мимихимэ, способная видеть будущее, подозревает неладное, а лиричная Токио узнает, как выглядят местные младенцы (шок! видео!).

Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

«Иллюзия рая» по манге Масакадзу Исигуро уверенно следует маршрутом «ничего не понятно —> очень интересно», не торопясь что-либо разъяснять и подкидывая новые интриги. В начале и без особых ожиданий уместно поддаться легким вайбам «Одних из нас», «Очень странных дел», а то и «Секретных материалов» (Малдер и Скалли подростки? что? да!). Впрочем, по итогам первого сезона как минимум частично можно выстроить хронологию событий, которая тут — wink wink! — на самом деле важнее географии. И так как манга продолжает выходить с 2018 года, можно не беспокоиться, что загадки дыры скоро иссякнут.

Читать 🚧 Реальные локации в аниме
Тут хочется повторить тейк из обзора «Адского рая»: сама по себе загадочность лора не гарантирует финального катарсиса, и лучше наслаждаться последним путешествием юношей (тссс!), не торопясь с инвентаризацией конца света. Во-первых, это красиво: Production I.GПсихопаспорт», «Волейбол!») выдала высококлассную анимацию, где сакуга случается и во время экшна, и на драматических воспоминаниях, и посреди бытовых зарисовок, как это было, например, в «Человеке-бензопиле». Солидный подход для солидных господ разбавляется гэгами с потешными рожицами Мару и Кируко, а тактильность изображения распространяется на человеческое тело, избранные интерьеры и, конечно, продукты (в особенности — помидоры!).

Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

Собственно, внимание к материальному миру уравновешивает обилие идей и мыслей, которые одолевают подростков в утопически-дистопических декорациях. Не только в силу возраста, но и в условиях, далеких от нормальности, персонажи задаются вопросом, а что же делает их собой. А если в мире есть кто-то с похожим лицом? А если твое сознание перенесли в тело сестры? А если существуют инопланетяне? А если всё, что известно про этот мир, неправда?

Читать 🚧 Аниме в постапокалиптическом сеттинге
Мир Исигуро проникнут подростковым максимализмом: доктрины прошлого и нормы распыленного социума проходят поверку катастрофой. В одних она пробудила жуткие инстинкты, другие стали жертвами племенных законов или кустарной хирургии, третьи нашли свой маленький парадиз вне морали старого мира (в хорошем смысле). На разнообразие формирующих факторов намекает уже опенинг за авторством Вэйлиня Чжана, работавшего над открывающими титрами «Магической битвы» и «Волшебных разрушительниц». Там Кируко и Мару мечутся не только между развалинами, но и художественными стилями: от реализма дорожных знаков до мечтательной акварели, от экспрессивных набросков до стиля 8-битных игр.

Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

В самом сериале такие прыжки восприятия особенно заметны в десятом эпизоде, который режиссировал Кай Икараси — постановщик шестой серии «Киберпанка» и опытный аниматор («Промар», «Евангелион 3.0+1.0», «Человек-дьявол: Плакса», «Рок-тихоня!» etc). Одна из мощнейших находок, которую некоторые комментаторы обозвали «закончились деньги», — показ избранных сцен как серии фотоснимков. В конце концов, и Кируко и Мару ищут не просто точку на карте, а людей, на которых один может, а второй хотел бы быть похожим. Именно взгляд со стороны, обеспечиваемый отражением в зеркале или изображением на портрете, подчеркивает зазор между «быть» и «казаться», тем, как нас видят люди, и тем, как мы ощущаем себя внутри.

Читать 🚧 Мифы и легенды поп-культуры в «Секретных материалах»
И это ёмкий образ не только для истории несчастного Дзюити, застрявшего в травматическом воспоминании, или растерянных подростков, блуждающих в поисках лучшей жизни. Это красивая констатация, что Ад, может быть, и другие, но Рай — мимолетная фантазия, принадлежащая краткому мигу, который, вероятно, уже пролетел безвозвратно.



Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лига несправедливости: «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»
Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
«Сложнее, чем LEGO в носу»: как закончился четвертый сезон «Очень странных дел»
«Очень странные дела». Сезон 4: Чертовщина строгого режима
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Мифы и легенды поп-культуры: 25 эпизодов «Секретных Материалов»
«Очень странные дела». Сезон 3: Этот город слишком мал для твоей любви
«Очень странные дела 2»: А моей ностальгией накормили толпу
«Очень странные дела»: Нечто из иного мира
Поиск по меткам
Production I.GАлексей ФилипповАнимацияанимесэйнэнЭкранизацияЯпонское кино
фильмы
Адский райВнутри ЛапенкоВолейбол!!Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницыЕвангелион 3.0+1.0Иллюзия раяКиберпанк: Бегущие по краюМагическая битваОдинокий рокер!Одни из насОчень странные делаПризрак в доспехахПромарПсихопаспортСекретные материалыФури-КуриЧеловек-бензопилаЧеловек-дьявол: Плакса

фотографии >>
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся фотографии
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся фотографии
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся фотографии
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Валентина Березуцкая
Анастасия Вознесенская
Вадим Ганшин
Ефим Каменецкий
Сергей Лавыгин
Марис Лиепа
Марьяна Полтева
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Клифф Кертис
Николай Костер-Валдау
Джулиан МакМэхон
Джонатан Риз Майерс
Барбара Рудник
Магдалена Ружчка
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен