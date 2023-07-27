Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся

«Аниме уверенно следует маршрутом «ничего не понятно —> очень интересно», не торопясь что-либо разъяснять и подкидывая новые интриги»: продолжаем благодаря каналу «Покебол с предсказанием» разбирать классные новинки весеннего сезона (что стартовало в летнем — читайте тут). На очереди сэйнэн «Иллюзия рая» от Production I.G («Призрак в доспехах», «Фури-кури»), где в будущем после таинственной катастрофы разворачиваются два параллельных интригующих сюжета. О визуальных, сценарных и смысловых достоинствах сериала рассказывает Алексей Филиппов.
После неизвестного катаклизма человечество начинает заново строить цивилизацию на обломках предыдущей. Дороги убиты, электричество — редкость, помидоры — дар небес; зато никто не залипает в смартфоне. Энергичный Мару
под охраной смекалистой Кируко
странствует по разрушенной Японии в поисках загадочного «Рая» и человека «с таким же лицом, как у него». Помимо двойника опознать заветное место ему поможет эмблема в виде птицы — такая же красуется на рукоятке энергетического пистолета. Чудо техники досталось Мару вместе с заданием пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что. Хотя дуэт избранного и его телохранительницы пока не слишком преуспел в поисках, истина, кажется, где-то рядом. Как и загадочные существа, с которыми только энергетическим пистолетом и можно справиться. Ну, почти.
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🚧 «Брошенный кролик» — аниме о родительстве от Production I.G
Впрочем, не все уголки Японии откатились до базовых настроек: существует и таинственная лаборатория за высоким куполом, где проводят райски беззаботные будни подростки в одинаковых белых пижамах с воротником и манжетами цвета кораллового рифа. Иногда им что-то преподают дружелюбные роботы с неподвижным женским лицом
, но остальное время они предоставлены сами себе и игре в практически эдемском саду. Правда, местный художник Кона
рисует фантастических созданий, похожих на тех, с которыми борются Кируко и Мару, меланхоличная Мимихимэ
, способная видеть будущее, подозревает неладное, а лиричная Токио
узнает, как выглядят местные младенцы (шок! видео!).
«Иллюзия рая
» по манге Масакадзу Исигуро
уверенно следует маршрутом «ничего не понятно —> очень интересно», не торопясь что-либо разъяснять и подкидывая новые интриги. В начале и без особых ожиданий уместно поддаться легким вайбам «Одних из нас
», «Очень странных дел
», а то и «Секретных материалов
» (Малдер и Скалли подростки? что? да!). Впрочем, по итогам первого сезона как минимум частично можно выстроить хронологию событий, которая тут — wink wink! — на самом деле важнее географии. И так как манга продолжает выходить с 2018 года, можно не беспокоиться, что загадки дыры
скоро иссякнут.
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🚧 Реальные локации в аниме
Тут хочется повторить тейк из обзора
«Адского рая
»: сама по себе загадочность лора не гарантирует финального катарсиса, и лучше наслаждаться последним путешествием юношей (тссс!), не торопясь с инвентаризацией конца света. Во-первых, это красиво: Production I.G
(«Психопаспорт
», «Волейбол!
») выдала высококлассную анимацию, где сакуга случается и во время экшна, и на драматических воспоминаниях, и посреди бытовых зарисовок, как это было, например, в «Человеке-бензопиле
». Солидный подход для солидных господ разбавляется гэгами с потешными рожицами Мару и Кируко, а тактильность изображения распространяется на человеческое тело, избранные интерьеры и, конечно, продукты (в особенности — помидоры!).
Собственно, внимание к материальному миру уравновешивает обилие идей и мыслей, которые одолевают подростков в утопически-дистопических декорациях. Не только в силу возраста, но и в условиях, далеких от нормальности, персонажи задаются вопросом, а что же делает их собой. А если в мире есть кто-то с похожим лицом? А если твое сознание перенесли в тело сестры? А если существуют инопланетяне? А если всё, что известно про этот мир, неправда?
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🚧 Аниме в постапокалиптическом сеттинге
Мир Исигуро проникнут подростковым максимализмом: доктрины прошлого и нормы распыленного социума проходят поверку катастрофой. В одних она пробудила жуткие инстинкты, другие стали жертвами племенных законов или кустарной хирургии, третьи нашли свой маленький парадиз вне морали старого мира (в хорошем смысле). На разнообразие формирующих факторов намекает уже опенинг за авторством Вэйлиня Чжана
, работавшего над открывающими титрами «Магической битвы
» и «Волшебных разрушительниц
». Там Кируко и Мару мечутся не только между развалинами, но и художественными стилями: от реализма дорожных знаков до мечтательной акварели, от экспрессивных набросков до стиля 8-битных игр.
В самом сериале такие прыжки восприятия особенно заметны в десятом эпизоде, который режиссировал Кай Икараси
— постановщик шестой серии «Киберпанка
» и опытный аниматор («Промар
», «Евангелион 3.0+1.0
», «Человек-дьявол: Плакса
», «Рок-тихоня!
» etc). Одна из мощнейших находок, которую некоторые комментаторы обозвали «закончились деньги», — показ избранных сцен как серии фотоснимков. В конце концов, и Кируко и Мару ищут не просто точку на карте, а людей, на которых один может, а второй хотел бы быть похожим. Именно взгляд со стороны, обеспечиваемый отражением в зеркале или изображением на портрете, подчеркивает зазор между «быть» и «казаться», тем, как нас видят люди, и тем, как мы ощущаем себя внутри.
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🚧 Мифы и легенды поп-культуры в «Секретных материалах»
И это ёмкий образ не только для истории несчастного Дзюити
, застрявшего в травматическом воспоминании, или растерянных подростков, блуждающих в поисках лучшей жизни. Это красивая констатация, что Ад, может быть, и другие, но Рай — мимолетная фантазия, принадлежащая краткому мигу, который, вероятно, уже пролетел безвозвратно.
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