Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Отвлечемся от весенних и летних премьер на музыкальную паузу: раз в две недели Дарья Тарасова рассказывает в аниме-канале «Покебол с предсказанием» о психотерапевтических шоу в жанре повседневность, и в этот раз её выбор пал на «Онгаку: Наш звук». Полулюбительский полный метр длится чуть больше часа и заряжает панк-энергией подросткового поиска!
Кэндзи
, Асакура
и Ота
— троица немногословных бедовых одноклассников и по совместительству лучших друзей в средней школе городка Сакамото. Всё, чем они обычно занимаются, — наминают кулаки в драках или набирают очки в ретро-видеоиграх. Как-то по пути на очередную разборку здоровяк Кэндзи становится свидетелем уличного ограбления: в погоне за вором музыкант-смельчак просит его подержать чехол с бас-гитарой, но в итоге не забирает её. Недолго думая, Кэндзи предлагает друзьям создать рок-группу, хотя никто ни на чем играть не умеет (см. инструкцию «Как стать панком и не облажаться»). Заполучив из музыкального класса еще один бас и барабаны, друзья устраивают репетицию, которая заканчивается монотонной, под стать игре, но очень вдохновенной фразой Кэндзи: «То, что щас произошло, было так круто
», — а впоследствии приводит к знакомству со школьной фолк-группой и приглашению на местный рок-фестиваль.
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«Онгаку
», что в переводе с японского означает просто «Музыка», основана на переработанном драфте культовой манги Хироюки Охаси
от 2005 года. Для создания фильма в 2012-м Охаси же организовал краудфандинг при поддержке продюсера Тецуаки Мацуэ
— документалиста и известного любителя японского андеграунда. Иваидзаве и его полулюбительской команде потребовалось целых семь лет, чтобы завершить проект, для которого сам режиссер нарисовал более 40 000 рисунков.
При ярлычке «музыкальная комедия» (не без явной примеси повседневности
, конечно) «Онгаку» делает буквально всё, чтобы жанровая принадлежность стала немножко неочевидной, слегка деформированной. В фильме не то чтобы очень много музыки (зато какой — в композиторах указаны Томохико Бансэ
, Grandfunk
, Ватару Савабэ
). Сюжет с интересом парней к игре на инструментах продиктован не увлечением, как часто бывает в подобных лентах, а всего-навсего святым бездельем — история в принципе развивается по очень неожиданной траектории. Комизм потихоньку заступает на территорию абсурда за счет, например, увеличения пауз перед репликами Кэндзи или абсолютно неожиданной сцены погони с блокфлейтой. Даже лаконичная анимация и дизайн персонажей волей-неволей заставляют улыбнуться, напоминая то ли о «Ванпанчмене
», то ли о «Докторе Катце
», то ли даже тематично о «Бивисе и Батт-Хеде
». Усики Кэндзи, шевелюра единственной героини Аи
, физиологический минимализм движений вроде дерганья ягодицы в такт.
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В духе новообразованной группы «Онгаку» экспериментален и DIY-ен
по исполнению (чего только стоит анимация), да и не то чтобы особенно динамичен и событиен. Прежде всего это ода качественному юному безделью, из которого неожиданно может родиться что-то захватывающее и даже деятельное, так что добрую часть хронометража персонажи действительно — спойлер! — ничего не делают: лениво рубятся в игры, бродят в поисках соседней школы, куда их пригласили на тумаки, медленно и проникновенно разговаривают ни о чем. Вторая половина фильма и особенно финал отлично сыграли бы на ожиданиях зрителей и без событийного контраста, но именно в дуэте они создают беспроигрышный вайб энтузиастичной самодеятельности с ноткой пофигизма.
Кэндзи в самый неподходящий момент теряет интерес к группе, чтобы обнаружить в себе новую волну влечения: к воинствующей блокфлейте. Паинька-фронтмен фолк-группы Морита
, познав первобытную дикость панка, слетает с катушек и устраивает на фестивале шоу (визуальный ряд его выступления в парке или на сцене вполне может потягаться с рисованными вставками из клипов альтернативных групп девяностых-двухтысячных или с тем же «Ину-О
» Масааки Юасы
). Асакура и Ота, оставшись без Кэндзи, решают выступать на концерте, но оказываются не лишены людских слабостей — им страшновато выходить к пускай небольшой, но толпе. А в конце — вознесение на волнах хаотичного панка. Вот такая вот наша музыка, вот такая, блин, вечная молодость.
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