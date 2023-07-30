Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Анимация >>
30 июля 2023
Отвлечемся от весенних и летних премьер на музыкальную паузу: раз в две недели Дарья Тарасова рассказывает в аниме-канале «Покебол с предсказанием» о психотерапевтических шоу в жанре повседневность, и в этот раз её выбор пал на «Онгаку: Наш звук». Полулюбительский полный метр длится чуть больше часа и заряжает панк-энергией подросткового поиска!

Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Кэндзи, Асакура и Ота — троица немногословных бедовых одноклассников и по совместительству лучших друзей в средней школе городка Сакамото. Всё, чем они обычно занимаются, — наминают кулаки в драках или набирают очки в ретро-видеоиграх. Как-то по пути на очередную разборку здоровяк Кэндзи становится свидетелем уличного ограбления: в погоне за вором музыкант-смельчак просит его подержать чехол с бас-гитарой, но в итоге не забирает её. Недолго думая, Кэндзи предлагает друзьям создать рок-группу, хотя никто ни на чем играть не умеет (см. инструкцию «Как стать панком и не облажаться»). Заполучив из музыкального класса еще один бас и барабаны, друзья устраивают репетицию, которая заканчивается монотонной, под стать игре, но очень вдохновенной фразой Кэндзи: «То, что щас произошло, было так круто», — а впоследствии приводит к знакомству со школьной фолк-группой и приглашению на местный рок-фестиваль.

Читать 🎸 5 фильмов, которые стали музыкальными манифестами
71-минутная полнометражка Кэндзи Иваидзавы «Онгаку», что в переводе с японского означает просто «Музыка», основана на переработанном драфте культовой манги Хироюки Охаси от 2005 года. Для создания фильма в 2012-м Охаси же организовал краудфандинг при поддержке продюсера Тецуаки Мацуэ — документалиста и известного любителя японского андеграунда. Иваидзаве и его полулюбительской команде потребовалось целых семь лет, чтобы завершить проект, для которого сам режиссер нарисовал более 40 000 рисунков.

Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

При ярлычке «музыкальная комедия» (не без явной примеси повседневности, конечно) «Онгаку» делает буквально всё, чтобы жанровая принадлежность стала немножко неочевидной, слегка деформированной. В фильме не то чтобы очень много музыки (зато какой — в композиторах указаны Томохико Бансэ, Grandfunk, Ватару Савабэ). Сюжет с интересом парней к игре на инструментах продиктован не увлечением, как часто бывает в подобных лентах, а всего-навсего святым бездельем — история в принципе развивается по очень неожиданной траектории. Комизм потихоньку заступает на территорию абсурда за счет, например, увеличения пауз перед репликами Кэндзи или абсолютно неожиданной сцены погони с блокфлейтой. Даже лаконичная анимация и дизайн персонажей волей-неволей заставляют улыбнуться, напоминая то ли о «Ванпанчмене», то ли о «Докторе Катце», то ли даже тематично о «Бивисе и Батт-Хеде». Усики Кэндзи, шевелюра единственной героини Аи, физиологический минимализм движений вроде дерганья ягодицы в такт.

Читать 🎸 «Рок-тихоня» — музыкальная комедия о трудностях коммуникации
В духе новообразованной группы «Онгаку» экспериментален и DIY-ен по исполнению (чего только стоит анимация), да и не то чтобы особенно динамичен и событиен. Прежде всего это ода качественному юному безделью, из которого неожиданно может родиться что-то захватывающее и даже деятельное, так что добрую часть хронометража персонажи действительно — спойлер! — ничего не делают: лениво рубятся в игры, бродят в поисках соседней школы, куда их пригласили на тумаки, медленно и проникновенно разговаривают ни о чем. Вторая половина фильма и особенно финал отлично сыграли бы на ожиданиях зрителей и без событийного контраста, но именно в дуэте они создают беспроигрышный вайб энтузиастичной самодеятельности с ноткой пофигизма.

Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Кэндзи в самый неподходящий момент теряет интерес к группе, чтобы обнаружить в себе новую волну влечения: к воинствующей блокфлейте. Паинька-фронтмен фолк-группы Морита, познав первобытную дикость панка, слетает с катушек и устраивает на фестивале шоу (визуальный ряд его выступления в парке или на сцене вполне может потягаться с рисованными вставками из клипов альтернативных групп девяностых-двухтысячных или с тем же «Ину-О» Масааки Юасы). Асакура и Ота, оставшись без Кэндзи, решают выступать на концерте, но оказываются не лишены людских слабостей — им страшновато выходить к пускай небольшой, но толпе. А в конце — вознесение на волнах хаотичного панка. Вот такая вот наша музыка, вот такая, блин, вечная молодость.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   30.07.2023 - 19:30
Есть красивое творчество, и есть вот такие страшные работы. Ужас.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Доживем до Миядзаки: 24 аниме-премьеры лета, которые позволят не выходить из дома
«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока
Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»
Гоголь, викинг и маньяк: 22 аниме зимы, которые могут вас заинтриговать
Поиск по меткам
АнимацияанимеДарья Тарасовамузыкаповседневностьподростки
персоны
Масааки Юаса
фильмы
Бивис и Батт-ХедВанпанчменДоктор КатцИну-о: Рождение легендыОнгаку: Наш звук

фотографии >>
Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью фотографии
Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью фотографии
Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью фотографии
Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Герман Варфоломеев
28 июля ушёл из жизни актёр Герман Варфоломеев.
Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Владимир Шиповалов
26 июля ушёл из жизни актёр Владимир Шиповалов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Ричард Берджи
Софи Гробёль
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram