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«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку

Анимация >>
4 августа 2023
Список запретов в России ширится, но — пока — не догадались забанить хобби. Зато такая идея появилась в мрачном антиутопическом мире «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц»весенней новинке от студии BiburyЛазурный путь», «Пять невест»). Как отаку борются с диктатурой нормальности и почему в сериале столько отсылок, рассказывает Сергей Сергиенко на канале «Покебол с предсказанием».

«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку

Мир близкого будущего не очень-то радостен. Особенно для отаку: к власти неожиданно пришел Мрачнокот, запретивший серьезно увлекаться чем бы то ни было — аниме, поездами или торговыми автоматами. Понравилось это, естественно, не всем, и многие восстали против диктатуры нормальности. Во главе сопротивления стоит Герой-отаку, чье поведение вдохновляет других, а помогают ему всамделишные девочки-волшебницы Пинк, Блю и Анархия, поверившие в мечту о мире, где можно быть собой и увлекаться, чем угодно. Вот только коварный Мрачнокот словно заранее знает все их планы и постоянно ставит палки в колеса. Герой-отаку, впрочем, руки не опускает и готов сражаться до победного — ну или до смерти: смотря что случится раньше.

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«Девочки-волшебницы» — продукт необычный хотя бы потому, что это и не ориджинал, но и не экранизация манги или ранобэ. Аниме основано на серии артов — ярких и выразительных, но без четкой сюжетной линии. Поэтому было особенно интересно узнать, куда же вырулят авторы сериала из, в общем-то, простенького концепта. И на первых порах может показаться, что ничего сложного создатели не придумали: в сериале активно обыгрываются всевозможные стереотипы об отаку, причем далеко не всегда изобретательно. Это может с легкостью оттолкнуть потенциального зрителя, но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку

В некоторых ситуациях авторы словно изобретают велосипед: знакомые до боли тропы и элементы выглядят как-то непривычно. Например, Анархия перевоплощается, буквально доставая одежду волшебницы из сумки, что вовсе не мешает «стандартной» анимации. В довесок к вышеупомянутым странностям начинаются не менее причудливые изменения в сюжете, который, опять же, собран из неправильных кубиков. Вроде бы есть пляжный эпизод — но не на пляже. Вроде есть сбор команды — но тоже с заковыкой.

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Объяснение такому подходу находится в самом финале: последние две серии выводят историю из плоскости странноватого фанфика в нечто большее, заходя на горячо любимую мною территорию денпа. Детали, впрочем, лучше оставить за скобками: твист не то чтобы очень уж неожиданный, но достаточно интересный, чтобы узнать его самостоятельно.

«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку

Кроме странной, но деконструкции, «Девочки-волшебницы» предлагают по-настоящему стильную анимацию, которая сама по себе способна увлечь зрителей. Бонусом идут шутки разного калибра: от просто смешных до действительно удачных. Ну и, само собой, история об отаку не могла обойтись без вагона и маленькой тележки отсылок, причем считать их все — явно задача не из простых. Речь ведь не только о более-менее привычных рядовому зрителю гиках: в Японии отаку называют фанатов любых тем и явлений, поэтому среди каста героев встречаются в том числе и обожатели синкансэнов и японского рестлинга.

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«Девочки-волшебницы» — продукт необычный: яркий, стильный, цепляющий скорее формой, чем содержанием, — и все же способный удивить в нужный момент, а потом увлечь еще и более пространными комментариями о сути творчества, хобби и свободе воли. Последнее и позволяет выделить аниме как хорошее, а не просто нормальное. Даром, что таким шоу кажется большую часть времени.



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«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку фотографии
«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку фотографии
«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку фотографии
«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку фотографии
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