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«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя

Анимация >>
6 августа 2023
«Сериал получился безбашенным и по-настоящему романтичным»: отвлечемся от летних и весенних премьер, чтобы поговорить о вещице, которая мало известна за пределами Японии, а именно — абсурдистской комедии «Я к этому привыкну!» от студии Studio SignpostПустоголовый переведенный ученик»). Один из самых (по-хорошему) безбашенных сериалов 90-х, он так и не был переиздан в хорошем качестве, а почему так произошло, расскажет специалистка по сёдзё Юлия Тарасюк, которая каждые две недели всякими обозревает алмазы жанра в аниме-канале «Покебол с предсказанием».

«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя

1990-е запомнились многим как время, когда телевизионными аниме-сериалами правил жанр махо-сёдзё (девочки-волшебницы). Именно тогда, к примеру, вышла хорошо всем знакомая «Сейлор Мун». Однако в это время популярностью пользовалось еще и сёдзё в жанре абсурдной комедии.

Читать 🐻 Не только Сэйлор Мун: что еще посмотреть из махо-сёдзё
В таких произведениях зачастую озорная и весёлая девочка и её друзья вовлекались в совершенно немыслимые приключения. Абсурдность могла выражаться, например, в самих ситуациях, участии говорящих животных, фантастических допущениях в рамках повседневной комедии и намеренном утрировании — как сюжетном, так и визуальном. Во многом подобные комедии еще и строились на игре слов, что создавало дополнительные сложности для переводчиков.

«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя

«Я к этому привыкну!» — как раз один из любопытных примеров абсурдного комедийного сёдзё: о боевых искусствах, романтике и айдолах. Казалось бы, все это не очень-то сочетается в одном произведении, но на то и существует жанр абсурдной комедии, чтобы смешивать всё, что душе угодно.

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Несмотря на миловидную внешность, девушка по имени Нагиса — настоящий мастер боевых искусств и гроза школы дзюдо, основанной ее отцом. Она обожает оттачивать на ком-нибудь приобретенные там навыки, вот только с другими учениками последнее время негусто. Никто не идет учиться боевым искусствам, кроме животных из соседних лесов, — так что Нагиса буквально устраивает поединки с огромным синим медведем. Отец девушки опечален таким положением дел и наказывает дочери заняться поиском учеников. Для этого он направляет её в Токио, где на Нагису быстро обращают внимание, но вовсе не из-за дзюдо — а из-за ее внешности. Героине предлагают карьеру айдола, чему она несказанно рада: ведь национальная известность поможет прославить и отцовскую школу!

«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя

Аниме начинается с момента, когда Нагиса уже стала довольно известным айдолом и откровенно скучает: ведь больше всего ей хочется пойти и начистить кому-нибудь лицо! Иначе нет никакого вдохновения, чтобы и дальше исполнять незатейливые песни. Одержимая идеей с кем-нибудь подраться, Нагиса находит неожиданное решение, которое совершенно не нравится её менеджеру: девушка делает короткую стрижку и под видом парня устраивается в самую злачную «шарагу» на районе, славную своими учениками-гопниками.

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Там Нагиса быстро удовлетворяет потребность в драках, не забывая про «тайную» жизнь айдола (надевая парик и платье, она вновь становится поп-звездой). И всем бы устраивала героиню такая двойная жизнь, не познакомься она с обаятельным Акирой, который отлично дерется. Девушка тут же влюбляется в красавца, а тот просто обожает… Нагису-айдола, даже и не догадываясь, что его спарринг-партнер — это она и есть.

«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя

Сериал получился безбашенным и по-настоящему романтичным. Конечно, сценический образ Нагисы совершенно противоположен ее «школьной» личности. Это порождает множество смешных ситуаций — как и попытки героини скрыть, что она девушка. Кстати, романтика в сериале наступает очень быстро: Акира раскрывает секрет Нагисы и помогает его хранить — ведь их чувства оказываются взаимными. Однако и это приводит к абсурдным двусмысленностям, ведь все одноклассники считают Нагису парнем!

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«Я к этому привыкну!» совершенно точно выделяется на фоне других сериалов и сёдзё 90-х за счет необычного подхода к теме айдолов и ярких персонажей. Правда, в отличие от абсурдистских современников («Красная шапочка Тятя» и «Осторожно! Золотая рыбка!»), сериал не снискал должной популярности даже на родине и не получил переиздания на DVD и Blu-ray. На сегодня в распоряжении фанатов остается только старенькая версия с видеокассет в довольно грустном качестве.


Во многом такая печальная история с распространением аниме связана и с тем, что по нему практически не выпускали мерч, который мог бы окупить проект. Похожая участь постигла и другое замечательное сёдзё в жанре абсурдной комедии — «Колокольчик ква-ква» (Kero kero chime), который также остается практически неизвестен за пределами Японии даже сегодня.

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Красавица-воин Сейлор МунОсторожно! Золотая рыбка!Пустоголовый переведённый ученикЯ к этому привыкну

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«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя фотографии
«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя фотографии
«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя фотографии
«Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и огромного синего медведя фотографии
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