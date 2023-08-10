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«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»

Анимация >>
10 августа 2023
Если устали от весенних и летних премьер, самое время зайти в «Кафе “У белого медведя”». Это беззаботное аниме от студии Pierrot («Крутой учитель Онидзука», «Наруто», «Блич»), где звери обсуждают животную (sic!) жизнь и помогают друг другу решать насущные проблемы. О подобных психотерапевтических шоу — в жанре повседневность — раз в две недели и рассказывает Дарья Тарасова в аниме-канале «Покебол с предсказанием» (подписывайтесь).

«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»

Панда — как и следует из стереотипных представлений об этих животных — малый добрый, но уж очень ленивый. Когда терпение матери лопается и она в очередной раз настойчиво, грозя пылесосом, просит сына найти хоть какую-то работу, чтобы занять себя, он выдвигается на поиски — и в погоне за бабочкой набредает на небольшое оживленное кафе. Им заправляет Белый Медведь, гостеприимный любитель каламбуров, к которому каждый день приходят и люди, и животные. В кафе Панда не берут (маловато компетенций), зато принимают в завсегдатаи — тут он находит приятное место, где скоротает еще не один вечер.

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«Кафе “У белого медведя”» — проект студии PierrotКрутой учитель Онидзука», «Токио мяу мяу») по дзёсэй-манге Алохи Хиги. Если вы искали беззаботный тайтл, который можно смотреть практически с любой серии — даже поставив на фон, — это именно тот случай.

«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»

Как заведено в лакомом жанре «ломтик жизни», напряженных сюжетных линий тут нет. История строится вокруг (удивительно) кафе, его постоянников и работников. Это сам Панда — по-подростковому наивный, способный только есть бамбук и быть собой (в самом начале он как раз устраивается на полставки в зоопарк — там нужно просто быть пандой на потеху посетителям), полусерьезный Белый Медведь, частенько увлекающийся игрой слов (и проигрывающий), тревожный зануда Пингвин, безнадежно влюбленный в пингвиниху из булочной неподалеку, официантка-человек Сасако, рассекающая просторы городка на велосипеде, работник зоопарка Гризли (друг детства Панды), Лама, мечтающая стать звездой… Словом — разнообразная живность с людом вперемешку.

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«Кафе» — что-то вроде старого-доброго ситкома с элементами слэпстика. Первая ассоциация — кофейня Central Perk из «Друзей», куда шестерка главных героев регулярно заглядывала, чтобы поговорить о насущной обыденности. Вот и в гостях у Белого Медведя — за тарелочкой листьев бамбука или чашечкой мокачино — собираются не то чтобы очень похожие персонажи и обсуждают, как подготовиться к предстоящему празднику, как прошел экзамен на права, как бы похудеть, как пригласить кого-то на свидание или куда сходить пошопиться. Лапы, крылья, ладони — у всех примерно одни проблемы и пустячные заботы. Животные, к слову, антропоморфны очень условно, без явного человечного визуала — это вам не «Выдающиеся звери» или «Необычное такси».

«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»

Комизм в «Кафе» крайне незатейлив: медвежьи каламбуры, завязанные на омофонии, находят буквальное воплощение, дружеские подколы всегда прилетают в лоб, но безобидны по своей природе, а юмор по-доброму беззуб. На ум также сразу приходит анимационный сериал «Мы обычные медведи», где трое разных по темпераменту братьев-медвежат (Панда, Гризли и Белый) играючи пытаются ужиться в мире людей: та же незатейливость коротеньких арок, та же дань очаровательности братьев наших меньших (у априори милого Панды по тому же поводу как раз есть навязчивый поклонник). На умиротворенный просмотр настраивает и визуальный ряд. За десяток лет с момента премьеры успокаивающая палитра пастельных оттенков успела настояться, отчего кадры как будто заведомо заряжены на ностальгию.

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Сериал последователен в своей непринужденности. Морали в каждом эпизоде искать не нужно, хотя ее и без труда можно выявить, — достаточно просто попивать из кружки что-нибудь горячее и, завернувшись в плед, подглядывать за житейскими неурядицами Панды и его друзей.



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«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья» фотографии
«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья» фотографии
«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья» фотографии
«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья» фотографии
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