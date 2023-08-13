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«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

Анимация >>
13 августа 2023
Проблемы со сном испытывает около трети населения Земли — тема, мягко говоря, насущная. Конечно, аниме не может её решить за вас (тут лучше погуглить, какие методики помогают, а то и вовсе обратиться к специалисту), но есть сериалы, снижающие уровень стресса — одну из причин расстройства сна. И сегодня Сергей Сергиенко расскажет об одном из них — очаровательной премьере весеннего сезона от Liden FilmsТокийские мстители», «Мир удона Поко»). Сэйнэн «Бессонница после школы» — приятное открытие 2023-го, чьи аниме новинки мы продолжаем разбирать вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием».

«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

Ганта Наками — довольно тихий и неприметный подросток, который периодически засыпает прямо на уроках и ведет себя как-то странно. Он раздражителен и нелюдим, из-за чего его избегают одноклассники. Парень и рад бы измениться, но есть одно серьезное «но», имя которому хроническая бессонница. Тянуть бы Наками эту лямку в гордом одиночестве, если бы не случайная встреча с Исаки Магари: одноклассницу он находит в заброшенной обсерватории, которую используют как склад. Девушка там отсыпается — тоже после бессонных ночей.

Читать ✨ «Песнь ночных сов» — вампирское аниме про бессонницу от той же студии
Одна беда на двоих становится катализатором для дружбы, а вскоре и началом астрономического клуба: обнаружив Наками и Магари в обсерватории, преподаватели вместо выговора предлагают подросткам занять место по праву. С этого и начинается новая глава в жизни вчерашних незнакомцев.

«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

Нарушения сна — штука не то чтобы редкая. Статистические данные указывают, что проблемы с засыпанием встречаются примерно у 30% жителей планеты — почти у трети, на минутку. Причем касается это в том числе и детей и подростков. Нет ничего удивительного, что столь будничная проблема в конце концов стала частью повествования в манге, а следом — и в аниме.

Читать ✨ «Долой безделье» — еще один душеспасительный сэйнэн про школу
На то, чтобы добраться до малых экранов, произведению Макото Одзиро потребовалось четыре года. Что на самом деле непростительно долго: редкое произведение обладает столь же уютной и почти целебной атмосферой. Формально перед нами школьная романтика и слайс, однако просмотр дарит такое умиротворение, какое не каждому иясикэю под силу.

«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

Собственно, история не отличается особой запутанностью: первые несколько серий уходят на знакомство с персонажами и прочие базовые ходы, а дальше всё развивается пошагово, приходя к не то чтобы неожиданной развязке. История, впрочем, не про твисты и драмы: это именно что успокаивающее аниме, лишенное многих жанровых условностей.

Читать ✨ «Хоримия» — эталон более привычной школьной романтики
Герои ведут себя реалистично и логично, чем несколько выбиваются на фоне ровесников из других сериалов о школьных буднях, которые вечно боятся даже взяться за руки. Отношения Наками и Магари тоже не гиперболизированы: романтика ожидаемо присутствует, но столь легко и ненавязчиво, что совершенно не отталкивает — как, впрочем, и не перетягивает на себя внимание. «Бессонница» до конца куда больше фокусируется на школьных буднях и их особенностях.

«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи

Едва ли не важнее романтики оказывается фотография. Собственно, деятельность кружка астрономии преимущественно заключается в том, чтобы делать снимки звездного неба, что как раз сподручнее бодрствующим по ночам. Детального описания хобби, увы, ждать не стоит: в отличие от тех же «Руки прочь от кинокружка!» и «Сделай сама!», это все же, в первую очередь, история дружбы и совместных будней, поэтому хобби проходит скорее фоном. Впрочем, основные настройки и процессы всё же проговариваются, так что те, кто вдруг заинтересуется фотографией звездного неба, дальше справятся сами методом, как говорится, проб и ошибок.

Читать ✨ Трудотерапия в аниме «Сделай сама!»
Впрочем, это всё вторично. Полученное после просмотра тепло еще надолго остается где-то внутри — чего, в общем-то, и хотелось.


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Бессонница после школыМир удона ПокоРуки прочь от кинокружка!Сделай это сам!!Токийские мстители

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«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи фотографии
«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи фотографии
«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи фотографии
«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи фотографии
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