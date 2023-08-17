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Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой

Анимация >>
17 августа 2023
«Вечно ленивый Танака» — очаровательное аниме от студии Silver LinkКафе из другого мира», «Джахи не будет отчаиваться»), посвященное жизни школьника, который и моргнуть лишний раз не хочет. Как японский Нехочуха учит принимать себя рассказывает Дарья Тарасова, которая регулярно обозревает аниме в жанре «ломтик жизни» на канале «Покебол с предсказанием».

Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой

Любите ли вы ничего не делать так, как это любит Танака? Вряд ли. Этот старшеклассник достиг в искусстве тунеядства и апатичности невозможных высот: от лени он потребляет так мало пищи, что из-за полноценного обеда сон может поразить его практически сразу; злиться он не любит: это «слишком энергозатратно»; зонтик в дождь тоже не носит — чересчур много усилий нужно для его раскрытия; ну а вырубиться Танака может при любых обстоятельствах — и затекшие конечности тому не помеха… Удивительно, но у энергоёмкого юноши есть лучший друг Ота — подвижный и включенный в жизнь молодой человек, который нередко вытаскивает Танаку из беды, причем буквально: например, берет дремлющего приятеля в охапку и выносит из класса, если тот опять заснул на уроке.

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Притягивающиеся противоположности — очевидная магистральная тема, которая приходит на ум при просмотре (или же чтении синопсиса) сериала «Вечно ленивый Танака» от студии Silver LinkКафе из другого мира»). Такие же полярные парочки, как Танака и Ота, можно найти среди второстепенных героев: это, в первую очередь, восхищающаяся апатией заглавного героя кавайная Мияно и ее лучшая подруга, острая на язык задира Этидзен. Но обратить внимание следует на противоположности другого толка — те, что таятся в характерах персонажей.

Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой

У каждого (кроме разве что Танаки) есть неочевидная сторона, которую персонажи прячут от посторонних глаз. Ота, первый парень на районе и примерно идеальное в понимании японцев воплощение рыцаря на белом коне, обожает сладкое, да настолько, что его аппетиты лишают дара речи бедную Мияно. Та пытается быть такой же апатичной, как Танака, но нарочно вял не будешь; зато Мияно способна выпасть из реальности, задумавшись о странных, не озвучиваемых ей пустяках. Этидзен строит из себя пацанку — и не готова съесть печенье или пирожное, если оно сделано в форме какого-нибудь милого зверька. Апогей притворства — Сираиси: ее знают как прилежную ученицу и главную красавицу школы, однако этот образ она, в реальности серая мышка, придумала, чтобы добиться популярности (и преуспела!).

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Единственным человеком, который действительно честен с собой, оказывается Танака, пребывающий в естественной форме — социально бесполезной и порицаемой (он это сам признает). В этом сила тонкого искусства пофигизма: можно сколько угодно пытаться сгладить углы и преподнести себя со стороны получше, но в самом деле — уж больно много на это требуется сил. Апатия в этом плане закаляет, очищает от ненужного.

Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой

Словом, embrace your вялость. А если лень, то и не досматривайте «Танаку» — видимо, не судьба все-таки, да и бог с ним, ничего стра...

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Silver LinkАнимацияанимеДарья ТарасоваЭкранизацияЯпонское кино
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Великая Джахи не сдаётся!Вечно ленивый ТанакаНехочухаРесторан из другого мира

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Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой фотографии
Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой фотографии
Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой фотографии
Поспать нельзя трудиться: «Вечно ленивый Танака» — аниме о честности с собой фотографии
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