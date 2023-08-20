«Чистый звук» — аниме про музыку как истинный смысл жизни

Как звучит совершенство? Раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает на канале «Покебол с предсказанием» об аниме «для юношей от 12 до 18 лет» (мета-жанр сёнэн), и сегодня мы приглашаем к экрану тех, кто испытывает душевные муки от невозможности выразить всё то, что накопилось внутри. «Чистый звук» — экранизация манги Маримо Рагавы, выходившая с 2009-го по 2022-й, а за аниме стоит благодарить режиссера Хироаки Акаги и студию Shin-Ei Animation («Дораэмон», «Озорная Такаги»).
Сэцу Савамура
— непростой подросток. С ранних лет он стремился стать мастером сямисэна вслед за дедом — легендарным музыкантом, в совершенстве владевшим инструментом. С его смертью Сэцу испытал не просто глубокое горе: юноше казалось, что он попросту потерял смысл жизни. Без единой мысли, способной объяснить такой поступок, он решает отказаться от привилегий музыкальной семьи, бросить школу и отправиться в Токио, — где череда событий затягивает его с головой. Вскоре Сэцу оказывается под крылом потерянной, казалось бы, матери
, в новой школе — и вновь с сямисэном. В поисках того самого звука, что исчез со смертью наставника.
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Музыка как источник духовных сил. Творчество как нечто большее, чем просто самовыражение. Звук как истинный смысл жизни — и то, ради чего можно пожертвовать, кажется, вообще всем. Мало кому под силу одним лишь звучанием передать соответствующие чувства, нюансы и широкий спектр эмоций. Поэтому увидеть что-то вроде Mashiro no Oto — настоящее чудо, пусть сериал в итоге и не справляется с собственными амбициями.
Первый эпизод оставляет ощущение пустоты — но не чудовищной и неправильной. Речь о чувстве острой нехватки — той самой, которую переживает Сэцу из-за потери своего звука. Чувство передано настолько мощно и ярко, что способно выбить дух и даже выжать слезу; если, конечно, вам близка тема творчества как абсолюта — чего-то за гранью остальных желаний и устремлений.
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После мощного старта хочется видеть что-то похожее и дальше, но выдержать такой темп — мягко говоря, непростая задача. Так что нечего удивляться, когда сериал уходит в повседневность на пару с почти споконовской соревновательностью: просто, чтобы выдержать собственный вес. Это несколько разбавляет концентрацию его чистого звука — и одновременно повышает ценность ключевых моментов. Без этой почти что банальности основного сюжета не было бы так очевидно, насколько важна музыка на самом деле для этой истории. И для Сэцу Савамуры, борющегося с почти непосильной задачей: найти что-то сверх пресловутого мастерства, которое он и без того давно достиг.
Благодаря этому «Чистый звук
» выгодно отличается от большинства подобных историй, вроде «Задержи этот звук!
» или, допустим, «Кэйона!!
», обычно сосредоточенных на том, как герои проходят путь от новичка до мастера. Сэцу переживает именно терзания профессионала, которому мало достигнутого. Редко у кого получается убедительно передать боль, которую чувствует тот, кто хочет творить не ради признания, славы и денег, а ради самого творчества.
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Для тех же, кто не чувствует душевных мук от невозможности наконец выразить все то, что накопилось внутри, кто не способен прочувствовать драму Сэцу, почти все выступления сопровождаются пояснениями — историческими, техническими и эмоциональными. Они подскажут, где нужно прислушаться, а где, наоборот, отдаться потоку и расслабиться. В итоге, кажется, даже те, кому медведь на ухо наступил, смогут получить определенное удовольствие от сериала, где нет ничего важнее музыки.
И все же наибольшее удовольствие достанется, несомненно, тем, кто страсть главного героя разделяет. Или хотя бы не безразличен к творчеству в целом: в лучшие свои моменты «Чистый звук», как и полагается сериалу с таким названием, пронизывает насквозь, вызывая бурю эмоций вообще без слов. Да и зачем они, если музыка способна выразить куда больше?
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