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Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин

Анимация >>
21 августа 2023
Продолжаем разбирать новинки аниме при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием». Сериал «Ооку: Внутренние покои», вышедший на Netflix в разгар летнего сезона, — это экранизация дзёсэй-манги Фуми Ёсинаги от студии DeenДзюндзи Ито: Маньяк», «Когда плачут цикады»). Из-за загадочной хвори в Японии вымирает большинство мужчин — и теперь все ключевые задачи становятся женской заботой. Интересно не только фантастическое допущение (вспоминается сериал «Y: Последний мужчина» по культовому комиксу Брайана К. Вона), но и то, что истории для «взрослой женской аудитории» (дзёсэй) всё еще не настолько популярны, как сюжеты для подростков (сёнэн и сёдзё). Что же в итоге получилось рассказывает Алексей Филиппов.

Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин

1716 год, эпоха Эдо. 80 лет как Японию одолевает эпидемия красной оспы — загадочной хвори, смертельной для мужчин (преимущественно подросткового возраста). Обладателей Y-хромосомы, составляющие теперь примерно четверть населения, берегут как зеницу ока для продолжения рода — своего и соседних, — а все ключевые профессии и посты ложатся на плечи женщин. В том числе управление страной: у власти находится Иэцугу Токугава, седьмой сёгун в роду. В столице Эдо (ныне Токио) расположен одноименный замок клана, а в нем — квартал Ооку, предназначенный для 3000 самых привлекательных наложников со всей страны. Именно туда и попадает 19-летний балбес Юносин Мидзуно, рассчитывающий, что работа в самом центре империи, обеспечит достойную жизнь его семье (так что можно пожертвовать настоящей любовью).

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Первый 80-минутный эпизод посвящен внутренней политике гарема, где Юносину и другим «избранным» — чаще всего, отпрыскам самураев — предстоит провести остаток дней. Внутри официальной иерархии, конечно, не обходится без попыток задоминировать конкурентов — вплоть до «нравоучительного» изнасилования. Ооку очевидно находится в упадке: правительница давно не объявлялась, и взрослые мужчины в замкнутом пространстве неизбежно оборачиваются пауками в банке, на фоне которых легкомысленный Юносин мгновенно выделяется благочестием. Разбирать этот беспорядок предстоит уже восьмой представительнице династии Токугава — строгой Ёсимунэ, которая отсылает половину бездельников в другие города, чтобы снизить бессмысленные расходы и занять наложников чем-то полезным. Параллельно с реформами она решает обратиться к истории и узнать, отчего все представительницы рода Токугава продолжают носить мужские имена: для этого ей предстоит прочесть «Хронику умирающего дня» — летопись последних 80 лет.

Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин

Собственно, остальные девять серий «Ооку» сфокусированы на Иэмицу Токугаве, третьей носительнице титула сёгуна и первой женщине, которой пришлось изображать мужчину для будущих летописей. Вслед за одноименной мангой Фуми ЁсинагиКондитерская “Антиква”», «Цветок жизни») аниме посвящено не столько гендерному перевороту и как это улучшило жизнь женщин (спойлер: не особо), но тем многочисленным ритуалам, которые могут определять жизнь и сёгуна, и настоятеля буддистского храма, и самурая, и деревенской женщины.

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История Ёсинаги полна торжественной трагичности и сопереживания всем заложникам Ооку — от сменяющихся мужчин до властных выгодопреобретательниц. Иэмицу подвергается физическому и систематическому психологическому насилию: ни статус, ни власть не освобождают её от «долга» родить наследника рода. Серый кардинал предприятия, коварная госпожа Касуга, воплощает самые суровые законы японского уклада, но, по сути, отказалась от собственной жизни ради «блага страны». Практически святой Арикото Мадэнокодзи, направлявшийся в буддистский храм Киото, — тоже ключевой персонаж сезона — оказывается среди миловидных кандидатов в отцы будущего сёгуна и посвящает себя врачеванию душевных ран обитателей Ооку. И так далее, и тому подобное.

Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин

В бесчисленных разговорах и ритуалах Ёсинаги затрагивает вопросы динамики власти и гендерной идентичности, косности традиций и многообразия любви: страсть, долг, мощная душевная привязанность. Для размытия грани между личным и историческим в кой-то веки уместной оказывается скупая анимация студии Deen, стремящаяся не отходить от крупных планов и редких плавных движений. Избранные панорамы стилизуются под укиё-э, придавая повествованию эффект оживших гравюр — так события «Хроник умирающего дня» могли бы представать перед глазами читательницы XVIII века. Добавить сюда многочисленных бисёнэнов 18+ и женщин с непреклонным нравом, чтобы условность гендерных ролей (и отравляющая роль социальной инерции для всех участников процесса) оказалась очевидной. Впрочем, Ёсинаги не предлагает готовых ответов: на фоне голода и чумы простых решений не бывает.

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В итоге «Ооку» трудно назвать по-настоящему захватывающей историей — кажется, что 75% других студий сделали бы как минимум не хуже, а то и в разы интереснее (см. визуальное разнообразие стилей и смыслов «Ину-о»), однако романная мощь сюжета, сфокусированного на людях, их судьбах и умении адаптироваться к новым обстоятельствам, все же вызывает интерес к эпохе и затрагиваемым темам.


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обсуждение >>
№ 4
Сокельников Иван   23.08.2023 - 00:14
Эпоха Эдо довольно жестокая и её чаще всего экранизируют как в фильмах, так и в аниме. Проект выглядит хорошо, без лишних излишеств читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   22.08.2023 - 22:51
Увидел ссылку на "CамураяЧамплу" и сразу пошёл переслушивать саундтрек. Очень культовый аниме сериал, который должен посмотреть каждый читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   22.08.2023 - 14:31
ого, японская история интересна. хоть и не принимаю до конца странные и жестокие обычаи прошлого. в виде мультика сойдет. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   22.08.2023 - 08:20
если это на нетфликсе, то конечно вообще вряд ли что-то хорошее там можно буде увидеть)) все-таки с аниме у них работать далеко еще успешно не получается читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин фотографии
Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин фотографии
Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин фотографии
Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин фотографии
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