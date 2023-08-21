Японский матриархат: «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история об исчезновении мужчин

Продолжаем разбирать новинки аниме при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием». Сериал «Ооку: Внутренние покои», вышедший на Netflix в разгар летнего сезона, — это экранизация дзёсэй-манги Фуми Ёсинаги от студии Deen («Дзюндзи Ито: Маньяк», «Когда плачут цикады»). Из-за загадочной хвори в Японии вымирает большинство мужчин — и теперь все ключевые задачи становятся женской заботой. Интересно не только фантастическое допущение (вспоминается сериал «Y: Последний мужчина» по культовому комиксу Брайана К. Вона), но и то, что истории для «взрослой женской аудитории» (дзёсэй) всё еще не настолько популярны, как сюжеты для подростков (сёнэн и сёдзё). Что же в итоге получилось рассказывает Алексей Филиппов.
1716 год, эпоха Эдо. 80 лет как Японию одолевает эпидемия красной оспы — загадочной хвори, смертельной для мужчин (преимущественно подросткового возраста). Обладателей Y-хромосомы, составляющие теперь примерно четверть населения, берегут как зеницу ока для продолжения рода — своего и соседних, — а все ключевые профессии и посты ложатся на плечи женщин. В том числе управление страной: у власти находится Иэцугу Токугава, седьмой сёгун в роду. В столице Эдо (ныне Токио) расположен одноименный замок клана, а в нем — квартал Ооку, предназначенный для 3000 самых привлекательных наложников со всей страны. Именно туда и попадает 19-летний балбес Юносин Мидзуно
, рассчитывающий, что работа в самом центре империи, обеспечит достойную жизнь его семье (так что можно пожертвовать настоящей любовью).
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⚱️ «Cамурай Чамплу» — культовое аниме про ту же эпоху
Первый 80-минутный эпизод посвящен внутренней политике гарема, где Юносину и другим «избранным» — чаще всего, отпрыскам самураев — предстоит провести остаток дней. Внутри официальной иерархии, конечно, не обходится без попыток задоминировать конкурентов — вплоть до «нравоучительного» изнасилования. Ооку очевидно находится в упадке: правительница давно не объявлялась, и взрослые мужчины в замкнутом пространстве неизбежно оборачиваются пауками в банке, на фоне которых легкомысленный Юносин мгновенно выделяется благочестием. Разбирать этот беспорядок предстоит уже восьмой представительнице династии Токугава — строгой Ёсимунэ
, которая отсылает половину бездельников в другие города, чтобы снизить бессмысленные расходы и занять наложников чем-то полезным. Параллельно с реформами она решает обратиться к истории и узнать, отчего все представительницы рода Токугава продолжают носить мужские имена: для этого ей предстоит прочесть «Хронику умирающего дня» — летопись последних 80 лет.
Собственно, остальные девять серий «Ооку
» сфокусированы на Иэмицу Токугаве
, третьей носительнице титула сёгуна и первой женщине, которой пришлось изображать мужчину для будущих летописей. Вслед за одноименной мангой Фуми Ёсинаги
(«Кондитерская “Антиква”
», «Цветок жизни
») аниме посвящено не столько гендерному перевороту и как это улучшило жизнь женщин (спойлер: не особо), но тем многочисленным ритуалам, которые могут определять жизнь и сёгуна, и настоятеля буддистского храма, и самурая, и деревенской женщины.
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⚱️ «Дороро» — классика Осаму Тэдзуки про более раннюю эпоху Сангоку
История Ёсинаги полна торжественной трагичности и сопереживания всем заложникам Ооку — от сменяющихся мужчин до властных выгодопреобретательниц. Иэмицу подвергается физическому и систематическому психологическому насилию: ни статус, ни власть не освобождают её от «долга» родить наследника рода. Серый кардинал предприятия, коварная госпожа Касуга
, воплощает самые суровые законы японского уклада, но, по сути, отказалась от собственной жизни ради «блага страны». Практически святой Арикото Мадэнокодзи
, направлявшийся в буддистский храм Киото, — тоже ключевой персонаж сезона — оказывается среди миловидных кандидатов в отцы будущего сёгуна и посвящает себя врачеванию душевных ран обитателей Ооку. И так далее, и тому подобное.
В бесчисленных разговорах и ритуалах Ёсинаги затрагивает вопросы динамики власти и гендерной идентичности, косности традиций и многообразия любви: страсть, долг, мощная душевная привязанность. Для размытия грани между личным и историческим в кой-то веки уместной оказывается скупая анимация студии Deen
, стремящаяся не отходить от крупных планов и редких плавных движений. Избранные панорамы стилизуются под укиё-э, придавая повествованию эффект оживших гравюр — так события «Хроник умирающего дня» могли бы представать перед глазами читательницы XVIII века. Добавить сюда многочисленных бисёнэнов 18+ и женщин с непреклонным нравом, чтобы условность гендерных ролей (и отравляющая роль социальной инерции для всех участников процесса) оказалась очевидной. Впрочем, Ёсинаги не предлагает готовых ответов: на фоне голода и чумы простых решений не бывает.
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⚱️ «Адский рай» — интригующее мистическое аниме (также об эпохе Эдо)
В итоге «Ооку» трудно назвать по-настоящему захватывающей историей — кажется, что 75% других студий сделали бы как минимум не хуже, а то и в разы интереснее (см. визуальное разнообразие стилей и смыслов «Ину-о
»), однако романная мощь сюжета, сфокусированного на людях, их судьбах и умении адаптироваться к новым обстоятельствам, все же вызывает интерес к эпохе и затрагиваемым темам.
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