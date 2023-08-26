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«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям

Анимация >>
26 августа 2023
Поговорим о современной классике сёдзё — аниме и манги для девушек от 12 до 18 лет. Раз в две недели в аниме-канале «Покебол с предсказанием» специалистка по этому (и многим другим) вопросам Юлия Тарасюк рассказывает о тех представителях этой категории, которые не стоит игнорировать. И сегодня мы узнаем, почему манга Такаи Нацуки «Корзинка фруктов» достигла такого статуса и чем хороша экранизация от TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ»).

«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям

Тору рано теряет отца, а следом умирает и любимая мама. Единственный близкий родственник — уже довольно старенький дедушка, которого она не хочет обременять. Вдобавок его семья героиню недолюбливает, и Тору находит не самый обычный выход из ситуации: решает разбить палатку в лесистой местности. Разумеется, с бухты-барахты такая идея обречена на провал: юной девушке опасно и тяжело жить на улице, вдобавок она поселилась на частной территории семьи Сома. Палатку случайно обнаруживают братья Сигурэ и Юки, проживающие в большом доме неподалеку. К счастью для Тору, Юки — ее одноклассник, «школьный принц», невероятно популярный у девочек. Вот только добр и приятен он лишь с виду: есть в нем что-то холодное, словно юноша опасается сближаться с людьми.

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Узнав о сложном положении Тору, братья Сома разрешают ей временно пожить с ними. Дом принадлежит Сигурэ — известному писателю, автору многочисленных эротических романов, — а Юки и Кё — его младшие двоюродные братья. Они очень вовремя принимают Тору: в тот же вечер случается оползень, который разрушает импровизированное жилье девушки.

«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям

Это могла бы быть история этакой Золушки, попавшей в богатую семью к добрым и понимающим людям (еще и красавцам!), но уже на утро Тору узнает страшный секрет Сома. Впервые встретившись с Кё, героиня случайно падает на него и обнимает, а тот превращается в кота. Когда Тору в ужасе спотыкается, ее пытаются поймать Сигурэ и Юки, но тоже превращаются в животных: собаку и крысу.

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Выясняется, что на семействе Сома лежит древнее проклятие: стоит человеку противоположного пола, не состоящему с ними в кровном родстве, кого-то из них обнять — тот превращается в животное китайского гороскопа. Всего таких проклятых детей в семье 12 — по одному на каждый знак зодиака. 13-м является кот — Кё, который как бы относится к семье, но воспринимается «лишним».

«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям

Разумеется, проклятье приводит не только к забавным ситуациям с превращениями в милых зверюшек. Это тяжелое бремя, которое рушит семьи и жизни: ведь мать проклятого ребенка не может обнять его, если тот родился мальчиком. Не все женщины принимают таких детей, а браки подросших «проклятых» с людьми «извне» просто невозможны: ведь тогда они узнают секрет Сома. Разумеется, появляются люди, которые обещают хранить тайну семейства, но не все выдерживают бремя жизни с проклятым, предпочитая, например, в итоге стереть себе память о нем.

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Выдержит ли Тору? Или тоже откажется от любых связей с Сома? Ей предстоит познакомиться с разными представителями проклятого семейства, а также с ужасающим манипулятором — главой фамилии Акито, хранителем персональных страшных тайн. Путь героини и её дружба с Сома будут непростыми: в процессе раскроются не только многие аспекты человеческих отношений, но и внутри героини проснутся собственные демоны. Например, практически нездоровую одержимость покойной матерью и стремление всегда поступать правильно.

«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям

«Корзинка фруктов» начинается как забавная комедия с превращениями и подростковой романтикой, но очень быстро превращается в серьезную драму о людях и их отношениях. Добро здесь не всегда служит во благо: оно способно и ухудшать ситуацию, — а любовь и поддержка могут оказаться бессильны против физического и психологического насилия. Однако и родители, и дети в этом аниме одинаково стремятся обрести счастье в нашем давно сошедшем с ума мире. Свет, который рассеивает мглу, не появляется просто так. Его надо взращивать доверием к людям даже в самые страшные времена. А чтобы научиться доверять друг другу, героям «Корзинки» предстоит победить многие страхи — тогда, возможно, каждый будет способен одолеть любое проклятие.

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Оригинальная манга Такаи Нацуки заслуженно признана современной классикой сёдзё. У этой работы есть две аниме-адаптации. Первая — от студии DeenКогда плачут цикады», «Дзюндзи Ито: Маньяк») — вышла в 2001 году, когда манга еще не была закончена, поэтому сериал охватил только ранние тома. Это неплохая экранизация с восхитительным саундтреком и сэйю, хотя и есть информация, что Такая осталась не в восторге. Второе аниме выходило с 2019-го по 2021-й, а работала над ним студия TMS EntertainmentОчень приятно, Бог», «Дуэт и вспышка молнии»). Их вариант — практически постраничная экранизация манги: без филлеров и с атмосферой, свойственной первоисточнику. Для всех, кто хочет познакомиться с полной историей персонажей, просмотр этой экранизации крайне рекомендован.


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«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям фотографии
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям фотографии
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям фотографии
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям фотографии
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