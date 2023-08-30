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«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?

Анимация >>
30 августа 2023
Она — первая красавица класса, а то и школы. Он — тихий гик, увлекающийся всякими «сомнительными» вещами. Сколько таких романтических фантазий вы видели только в этом году? Однако сёнэн «Опасность в моем сердце» — не просто классический школьный ромком для юношей от 12 до 18, а, если присмотреться, куда более увлекательный сюжет. Какой именно — разбираемся с Максимом Бугуловым и аниме-каналов «Покебол с предсказанием», который помогает нам следить за премьерами японской анимации.

«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?

В вечно пустой школьной библиотеке встретились двое. Анна Ямада — успешная фотомодель и первая красавица класса, к которой так и липнет ярлык гяру. Кётаро Итикава — замкнутый нелюдимый юноша, которого так и тянет заклеймить отаку. Закономерный итог встречи — вихрь классических жанровых ситуаций, описывающих хрупкую пубертатную романтику.

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По тем же ступенькам школьных амурностей ступали целые поколения нарисованных сёнэнов и сёдзё — даже параллельно в эфире шел «Кубо не прощает меня — моба» с очень похожим раскладом (популярная девочка заинтересовывается неприметным мальчиком) и теми же ситуациями (она надела мою олимпийку, измеряем рост, обмен мангой). Прелесть сериала от студии Shin-Ei AnimationЧистый звук», «Дораэмон») — в нежной режиссуре и размышлениях за пределами концепции.

«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?

Драматургически «Опасность в моем сердце» до смешного похожа на «Кубо» — и столь же уверенно размазывает конкурента: арки выведены четче, ситуации — продуманнее. Однако наиболее эфемерная (и наиболее впечатляющая) прелесть кроется в постановке: отношения двух непохожих человеческих существ, бесконечно далеких от понимания самих себя, подаются столь деликатно и взвешенно, что иной раз «Опасность» хочется записать не в ромкомы, но полноценную японскую драму (скажем, от Нобухиро Ямаситы).

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С образностью — еще интереснее. Изображенные в аниме события доходят до зрителя через восприятие Кётаро. Он не просто школьный ауткаст, которого иерархия средних классов с силой впечатала в задний план. Парнишка увлекается литературой о разного рода убийствах и маньяках: чем кровавее — тем лучше, а зудящую скуку ежедневной рутины разбавляет фантазиями о том, как расправляется с одноклассниками. Анна — главная звезда его жестоких грез, чей минимальный абрис — шаг намеренный, проистекающий из характера повествования. В глазах юноши Ямада прорисовывается постепенно и до самого конца не расстается с флером загадочности. Хочется сохранить эту черту движущихся картинок в безжалостной строгости текста.

«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?

Во французском документальном фильме «Каниба» Иссэй Сагава предлагал любопытное сравнение, мол, каннибализм — своего рода пароксизм любви. В популярной культуре сложные сплавы душевной привязанности с насилием вообще встречаются часто — в любых формах и оттенках: от «Паразитов» Рю Мураками до песни See You Dead от Helmet.

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Двойное дно есть и у «Опасности в моем сердце»: из яйца истории о притяжении противоположностей вылупляется василиск нарратива о столкновении социальных ролей. Изгой и хиккан — образ, который Итикава, пусть и по совокупности причин, выбрал самостоятельно. Гяру и идеал однокашников — образ, который на Ямаду нацепил охочий до ярлыков школьный микросоциум. Чудом встретившихся учеников с принципиально разным бэкграундом, но схожей закрытостью от жестокого мира, романтика приглашает освободить тщательно скрываемые личности от обломков чужих ожиданий и врастающих в кожу масок.


Вне зависимости от степени избитости приемов и ситуаций, «Опасность в моем сердце» крайне увлекательно препарировать. Что на смертоносным языке топ-списков равнозначно признанию статуса самого проникновенного анимационного ромкома года.

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