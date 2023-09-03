Туда и обратно: «Многоцветье» — трогательно аниме, похожее на «Душу» Pixar

Прелесть «ломтика жизни», конечно, в том, что он позволяет не просто посмаковать обыденность, но действительно посмотреть на нее под иным углом. Шанс сделать это не с помощью жанрового аниме, а в формате реального экспириенса (чувствуете заход на территорию мета?) получил герой полнометражки Кэйити Хары «Многоцветье».
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Душе грешника, которая не помнит как оказалась на том свете, невероятно повезло: вскоре после смерти ей разрешили вселиться в тело 14-летнего школьника Макото Кобаяси, чудом выжившего после попытки расстаться с жизнью. Ангел-проводник Пурапура сразу предупреждает: у души есть полгода, чтобы раскаяться, вспомнив и осознав ошибки, иначе она канет в небытие, а Макото умрет.
Жизнь в «Многоцветье» далеко не так приглядна, как можно ожидать: чем больше душа узнает о жизни школьника, тем сильнее понимает, почему тот решил с ней расстаться (и не торопится ее восстанавливать самостоятельно). Друзей у Кобаяси нет, мать изменяет отцу с тренером по танцам, а одноклассница, в которую мальчик влюблен, настолько одержима дорогими вещами, что не брезгует ради них спать с возрастными мужчинами. Последние два факта парень узнает буквально в один момент, после чего и решается на отчаянный шаг. Да и в конце концов: сам факт, что в центре истории — покончивший с собой школьник…
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При таком наборе тем, завязанных на личностных проблемах и социалке, Хара не стремится на них концентрироваться, уводя сюжет в дебри восстановительных школьных будней (с занятиями в кружке рисования), наращивания дружеских мощностей (куда без этого?) и семейного досуга. Не обходится, например, без сцен поедания бесконечной снеди и даже рыбалки. Все-таки большинство образчиков повседневности, как известно, тяготеют к формату feel-good movies (ну, или series).
И поверхностность в кои-то веки работает в угоду замысла: душа проникается жизнью Макото и вспоминает о былых грехах. Финал дидактичен в той степени, в какой решит зритель: концовка просто не может сильно выбиться из общего тона — слезоточивого, но все же не давящего — и довольно предсказуема сама по себе.
[В итоге душа узнает >>]В итоге душа узнает, что забытое прошлое, в котором необходимо раскаяться, принадлежит тому же телу, где она оказалась. Закрывая глаза на то, что это довольно банальный ход, легко заметить, что с точки зрения жанра поворот весьма находчивый, делающий фильм показательным образцом «слайса». Метод остранения работает как часы, так что вместе с юным самоубийцей публика буквально заново знакомится с уже пожитой жизнью и подкапливает ощущение ее ценности.
Другим человеком после просмотра вы, конечно, не станете, но легче себя точно почувствуете.
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