Туда и обратно: «Многоцветье» — трогательно аниме, похожее на «Душу» Pixar

В итоге душа узнает, что забытое прошлое, в котором необходимо раскаяться, принадлежит тому же телу, где она оказалась. Закрывая глаза на то, что это довольно банальный ход, легко заметить, что с точки зрения жанра поворот весьма находчивый, делающий фильм показательным образцом «слайса». Метод остранения работает как часы, так что вместе с юным самоубийцей публика буквально заново знакомится с уже пожитой жизнью и подкапливает ощущение ее ценности.