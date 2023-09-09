Любит поесть и окружена красавцами: «Мангака Марина попадает в Камелот» — забытая жемчужина 90-х

Конец 1980-х и первая половина 1990-х подарила нам целую вереницу OVA, основанных на популярных сёдзё-новеллах, про бум которых мы уже рассказывали. Одной из самых известных серий считается «Мангака Марина» писательницы Хитоми Фудзимото, которые сначала иллюстрировала Танигути Аму, а потом Кога Юн. К сожалению, цикл, насчитывающий более 15 томов, не только не был переведен на какие-либо языки (как и большинство старых сёдзё-новелл), но даже долгое время не переиздавался в Японии. Это значит, что купить «Марину» в оригинале можно только в виде б/у томиков. И тем не менее эта история имела большую популярность у целого поколения читательниц.
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Так кто же такая Марина, которую обожали миллионы японских девочек в 1980-е? Забавно, что на самой распространенной обложке кассеты с OVA её имени героиня отсутствует. Вместо нее на нас смотрят утонченные бисёнэны, словно сошедшие со страниц романтической сёдзё-манги в жанре гарема. Если уж совсем точно, то среди прекрасных юношей затесалась одна девушка, но, если не смотреть аниме, догадаться об этом сложно.
Марина — мангака, работающая над сёдзё-мангой, которая, увы, продается из рук вон плохо. Но наша героиня — самая настоящая оптимистка, которая никогда не сдается. Марина обладает неказистой, на первый взгляд, внешностью: маленький рост, очки и растрепанные волосы. Она больше напоминает маленькую девочку, чем взрослую девушку, а еще любит плотно покушать и как следует повеселиться. Забавно, что в аниме Марине подарила голос легендарная сэйю Мэгуми Хаясибара, для которой, кстати, это была одна из первых главных ролей. Уже позже, в экранизации «Рубак» (Slayers) Хаясибара озвучила всеми любимую Лину Инверс, очень похожую на Марину пробивным характером и любовью к еде.
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Из-за частых переездов родителей и общительного характера Марина обзавелась друзьями не только в разных городах, но и странах. Марина постоянно окружена красавчиками, будь то юноши или девушки: тут и отзывчивый возлюбленный Кадзуя, и гениальный юноша Шарль из Франции, и вредная цундере Каору, и смелый добряк Бидзёмару, и раздолбай по имени Кирк. Одна или с кем-то из них Марина вечно умудряется влезать в самые разные передряги, где смешиваются юмор, детектив, фантастика и даже путешествия во времени!
Одно из таких приключений и описывает аниме «Мангака Марина попадает в Камелот», которое адаптирует короткую историю — ответвление, посвященную путешествию Марины и ее друзей в прошлое. Собрав друзей в особняке на день рождения, Каору просит вместо подарка всех ответить на вопрос, что такое, по их мнению, любовь. В разгар празднества начинается гроза, и откуда ни возьмись появляется огромный дракон, который нападает на собравшуюся компанию и переносит всех в прошлое. Во время путешествия между эпохами мифическое создание передает Марине яйцо и просит о нем позаботиться, а также — помочь навести порядок в Камелоте. Вскоре из яйца вылупляется маленький дракончик, считающий юную мангаку мамой, а Марина с друзьями встречает молодого Артура, который, согласно легенде, должен изъять меч из камня, чтобы доказать право на трон. Юноша и не догадывается, что во дворце против него уже готовит заговор страшная ведьма. Подружившись с Артуром, Марина и её современники помогают будущему рыцарю Круглого стола одержать победу над недругами, попутно выхаживая кроху-дракона.
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Разумеется, авторы OVA создавали ее, ориентируясь, в первую очередь, на фанатов серии новелл, поэтому для экранизации были выбраны не первые тома, а отдельная история. Именно поэтому несколько сложно разобраться, как связаны между собой персонажи, не зная основного сюжета. Тем не менее это очень яркое коротенькое аниме, которое будет приятно посмотреть. Оно не претендует на серьезность, а предлагает зрителям расслабиться, наблюдая за необычными приключениями компании друзей. Сама Марина очень харизматична для своего времени: она, скорее, представляет собой противоположность популярному типажу сёдзё-героини 1980-х. Позже, в 1990-е образ героини, которая уже не кажется идеальной во всем и имеет свои недостатки, прочно закрепится в сёдзё, резонируя со многими зрительницами. Например, Усаги из «Сэйлор Мун» или Мияка из «Таинственной игры».
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