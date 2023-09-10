«Фури-кури: Прогрессив» — анимационное буйство под отличный саундтрек

Оригинальный FLCL был самодостаточным произведением: OVA создавалось как своего рода попытка сломать все правила и выдать нечто безумное. Талант, как известно, не пропьешь, поэтому за гротескным фасадом с остроумным находками в итоге скрывалась неглупая история со множеством подтекстов. Центральной темой было взросление, показанное глазами 12-летнего Наоты.
Читать«Гридмен» — еще одна история взросления с роботами и странностями Progressive — сиквел, который никто не ждал. Тем интереснее, что шоу во многом оказалось не хуже — хотя немало и тех, кто будет с этим спорить. Действие смещается на годы вперед, и теперь взгляд розововолосой Харуки Харухары направлен на 14-летнюю Хидомэ Хибадзири — тихую школьницу, отгородившуюся от окружающих наушниками. Она живет с матерью в ресторане и постоянно видит кошмары, в которых мир погиб, а ей уготована роль разлагающегося трупа. Жизнь девушки резко меняется с вмешательством не только Харуки, но и Джулии Дзинью — более собранной космической путешественницы с «Шевроле» вместо «Веспы» и стильными очками, чем-то напоминающими те, что были у Камины из «Гуррен-Лаганна».
FLCL Progressive — это одновременно удачное самостоятельное произведение и вместе с тем интересное развитие идей оригинала. Это все еще анимационное буйство под отличный саундтрек The Pillows — с яркими боевыми сценами, смешением стилей (интро пятой серии, к примеру, стилизовано под работы углем и пастелью), смелыми экспериментами и интересными подтекстами, которые легко могут запутать, благодаря похожему с первой частью набору метафор. Но «похожий» — не значит «такой же», что, к слову, отлично демонстрирует загадочный Масурао, большую часть сюжета притворяющийся ветошью, чей секрет раскрывается буквально перед финальными титрами.
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Тем не менее в сети можно встретить сравнения Progressive с «Пробуждением силы» — мол, те же яйца, только в профиль, бездушная копирка оригинала. На деле все не так просто: если FLCL, в первую очередь, история о том, что же такое — быть взрослым, то Progressive, используя тот же метафорический ряд, во главу стола ставит переживание потери — что и позволяет в итоге перевернуть все с ног на голову. Да, конечно, пубертатный период все еще играет не последнюю роль. И все же для Хидомэ куда важнее наконец отпустить прошлое. Пережить — и начать двигаться дальше, а не оставаться разлагающимся трупом на развалинах былого.
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