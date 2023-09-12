Превед, Меджед: «Ух ты, египетские боги!» — безобидное и познавательное аниме для самых маленьких

Продолжаем разбирать новинки аниме при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием». Сегодня Дарья Тарасова, специализирующая на историях в жанре «ломтик жизни», расскажет о египетских богах — и где они обитают. Идея снять комедию о мифологии, сложившейся в устье Нила, для самых юных современных зрителей пришла в голову студии Typhoon Graphics («Кровавая ночь Сэнгоку», «Невеста герцога по контракту») и художнику yuka. Про первый сезон мы уже писали, а в начале года вышло продолжение: как шоу изменилось, читайте в обзоре!
«Да, это неожиданно, но мы в мире египетских богов…»
— с этой фразы начинается не одна серия интернет-аниме (ONA) «Ух ты, египетские боги!»
. Это и в самом деле непривычно: редко аниме заносит в столь далекие от Японии края — буквально, другая часть света! Каждый сезон представляет собой ни к чему не обязывающую вереницу бытовых зарисовок из жизни божеств Древнего Египта. Многие из них, вроде вечно спорящих Гора
и Сета
, Анубиса
, Ра
, Тота
, знакомы широкому зрителю (за это отдельная благодарность той самой книжке «Египтология» в золотой обложке); о ком-то вам вряд ли приходилось слышать — вроде Меджеда
, Хнума
или Себека
. У египтян Ра считался творцом мира, отцом всего сущего и других божеств, так что тут он выступает родителем большинства героев, а они — его детьми. Отсюда возможность детской направленности.
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«Боги», по идее, задуманы как образовательное шоу (по крайней мере, таким видится первоначальный посыл), на деле познавательность проекта довольно условна. Да, из аниме в общих чертах можно узнать про путешествие души по загробному миру или об основных занятиях популярных богов, но попутно герои заказывают пиццу, постят фото в Египтограм, празднуют японский Хинамацури (!), играют в снежки (!!), балуются и погружаются в повседневные заботы. Следить за этим действом приятно и ненапряжно, а изящества и очарования тайтлу добавляет минималистичная рисовка (дизайн персонажей от yuka
, кстати, напоминает ритуальные сосуды-канопы — очень ловко и сподручно).
Тем интереснее было понаблюдать, как создатели справились со вторым сезоном: скетч-шоу с не самой очевидной для аниме тематикой, как бы обучающее детишек, а вроде бы и просто развлекающее их с родителями, легко не заметить в потоке крупных премьер — при том что первый сезон нельзя назвать совсем уж непопулярным.
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Typhoon Graphics
решили и дальше развивать мифологию шоу, отличную от древнеегипетской. Закадровый голос всё так же призывает не удивляться, что зритель вдруг оказался где-то в Северной Африке, Сет и Гор всё так же готовы подраться из-за любого пустяка, а Анубис всё так же обожает оборачивать что ни попадя в бинты. Вдобавок в кадре появляются новые персонажи: Выдра, Себек, Хнум, — но возникают они пока скорее в эпизодах. Сюжеты стремятся всё дальше от оригинальных пергаментов, а серии сосредотачиваются вокруг, например, посиделок у костра, детективных фантазий в духе «Шерлока Холмса» из первого сезона, снежковой баталии или комичного противостояния Ра и олицетворения хаоса Апопа
.
Получается интересный эффект: углубление в материал как бы и происходит (вот они — новые действующие лица из плеяды), но из-за постоянного акцента на осовремененную повседневность оно всё более незаметно. Тематика сохраняется и укрепляется, но за счет отката в будничность — будто рассеивается. Так всё больше и забываешь, что наблюдаешь не просто за забавными приключениями каких-то героев, а вообще-то за жизнью египетских богов.
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Создается ощущение, что сама «египетскость» постепенно становится проекту ненужной. Хотя, конечно, странно опускать всё глубже в рукав главный козырь сериала, выделяющий его на фоне других шоу для самых маленьких. Шарм шармом, а удивляться такому решению, пожалуй, не стоит. В конце концов, не каноном и сеттингом едиными! Тем более в шоу, где в первом же эпизоде трое древнеегипетских божеств легкомысленно качаются на качелях.
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