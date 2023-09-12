Превед, Меджед: «Ух ты, египетские боги!» — безобидное и познавательное аниме для самых маленьких

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Рассказываем, почему это не «Пробуждение силы»

9 сентября

Любит поесть и окружена красавцами: «Мангака Марина попадает в Камелот» — забытая жемчужина 90-х

Первоисточник не переводили на другие языки и долгое время не переиздавали в Японии