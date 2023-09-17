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Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»

Анимация >>
17 сентября 2023
Пока не утихают разговоры об игровой адаптации манги «Ван-Пис» от Netflix — хороша она или не очень, — мы решили вспомнить практически эталон того, как произведение переносят из одной формы искусства в другую. «Моб психо 100» от студии BonesМемуары Ванитаса», «Моя геройская академия»). На аниме-канале «Покебол с предсказанием» регулярно выходят обзоры фильмов и сериалов с пометкой сёнэн («для юношей от 12 до 18 лет»), и сегодня Сергей Сергиенко расскажет о первом сезоне выдающейся экранизации манги от автора «Ванпанчмена» (сериал закончился в прошлом году).

Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»

В самой обычной японской школе учится Сигэо Кагэяма по прозвищу «Моб» (как «болванчики» в компьютерных играх). Он ничем не выделяется среди сверстников: средние оценки, никаких особых хобби, почти нет друзей, в спорте тоже не отличился. Как и многие подрабатывает — правда, на немного специфичной позиции. Моб помогает «новой звезде паранормального мира» Аратаке Рэйгану изгонять духов за символическую плату в 300 иен за сутки. Так уж вышло, что у парня выдающиеся психические способности, позволяющие ему с легкостью проводить экзорцизм и почти что менять мир по своей воле… чего он не делает, предпочитая решать все по старинке. У реальности на парнишку, впрочем, другие планы: если бы речь шла только о злых духах или безумных экстрасенсах, никаких неразрешимых дилемм не было. Но, как назло, в жизни Моба наступает настоящая катастрофа: пубертатный период…

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Оригинальная манга за авторством One, дебютировавшего «Ванпанчменом», стартовала с простой, но эффектной задумки: как бы жил подросток со сверхсилами, проходящий через самый сложный период своей жизни? Знакомые с предыдущей работой автора сходу узнают эдакого «Ванпанчмена 2.0» — с той лишь разницей, что вместо физической на стороне героя психическая мощь. Проблемы примерно те же: сражений он по большей части не замечает, заморачиваясь куда больше с бытовыми трудностями. Пока Сайтама бегал покупать продукты по скидке и страдал от устных и письменных экзаменов, на уме у Сигэо проблемы вроде как бы наконец подкачаться или понравиться девушке, в которую он влюблен с раннего детства.

Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»

В первом сезоне охвачены несколько арок оригинала, посвященные как нюансам взросления Моба, так и проблемам, которые могут принести суперсилы, если ими неправильно распоряжаться. Показательно, что моральным компасом юноши выступает наставник — плут с золотым сердцем и отлично подвешенным языком, без которого Сигэо, подобно другим психокинетикам на его пути, попросту не смог бы осознать, что с большой силой приходит и кое-что еще. Только за первые 12 серий «Моб Психо 100» умудряется затронуть широкий спектр тем из жизни подростков-и-экстрасенсов: от границ морали, искажаемых обретенным могуществом, до неискоренимой инфантильности, которую можно пронести во взрослую жизнь, — и по касательной затронуть еще десяток других, остроумно прогоняя их через призму сатиры.

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Что не менее примечательно, «Моб» — образцовая адаптация манги, где течение истории оказывается даже более органичным, а все ключевые черты оригинала — сохранены (включая отдельные кадры и стилизации). Сериал дополняет сцены там, где в первоисточнике не хватало контекста, и, наоборот, подрезает то, что можно без потерь для сюжета выкинуть. В сумме с отличной анимацией и удачным использованием цветов — на выходе получается совершенно выдающееся произведение. Вдобавок история берет нехилый разгон — но это, как говорится, тема для отдельного разговора.


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Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100» фотографии
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100» фотографии
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100» фотографии
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100» фотографии
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