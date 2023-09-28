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Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек

Анимация >>
28 сентября 2023

«Морская тьма, лунная тень» — одна из лучших экранизаций классики японского хоррора, который в аниме представлен значительно беднее, чем в манге. О редкой черной жемчужине от Visual 80Грехи сестер», «Гайвер») рассказывает Юлия Тарасюк, которая регулярно обозревает этапное сёдзё-аниме на канале «Покебол с предсказанием».

Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек

1980-е в сёдзё-культуре — это настоящий расцвет ужастиков. Именно в этот период, например, открылся легендарный журнал Halloween, чья манга была ориентирована на девушек и нарисована в жанрах мистики и хоррора. Популярность страшных историй повлияла и на другие сёдзё-издания, которые изначально подобное не публиковали. Так, одной из ведущих сёдзё-мангак, рисующих в 1980-е страшилки, становится Синохара Тиэ. Она публиковалась в Shoujo comic, где обычно вообще-то выходила романтическая манга. Одним из самых известных хорроров Синохары стала «Морская тьма, лунная тень», в 1987 году экранизированная в виде трех-серийной OVA.

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Близняшки Руми и Рука, которые всегда ладили и поддерживали друг друга, влюблены в красивого и смелого старшеклассника Кацуюки. Когда тот признается в любви Руке, та боится отвечать юноше взаимностью, так как переживает за чувств Руми. Однако сестра, узнав, в кого влюблен Кацуюки, хотя и сильно расстраивается, старается не показывать виду.

Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек

Вскоре близняшки отправляются в поездку на пляж вместе со школьной секцией по легкой атлетике. Путешествие оборачивается кошмаром: спасаясь от шторма, команда укрывается в пещере, где неожиданно обнаруживают древнее захоронение, после чего все теряют сознание и умирают. Спастись удается только сестрам, и вскоре Рука приходит в себя в больнице. Она испытывает сильный стресс от произошедшего и не может понять, что стало причиной смерти подруг. СМИ озвучивают нелепые гипотезы, но девушка в них не верит, а еще она замечает, что поведение Руми сильно изменилось: та стала более агрессивной и холодной. Правда, куда страшнее, что у Руми появляются сверхспособности: она может летать, проходить сквозь стены, а еще управлять людьми, поцеловав их. И все это девушка начинает использовать, чтобы заполучить Кацуюки, которым становится одержима. Она больше не собирается уступать его сестре и готова устранить главное, по ее мнению, препятствие на пути настоящей любви: убить родную сестру.

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История очень быстро становится мрачной и тяжелой: Рука старается понять, что вдруг случилось с сестрой и помочь ей, но в Руми словно вселилось что-то потустороннее — и на переговоры она не идет. Девушка хладнокровно убивает одноклассников, вставших на её пути, управляет родителями и сбрасывает Руку с пятого этажа. Девушке чудом удается выжить (дерево смягчает падение), но после этого Руми становится еще более жестокой и продолжает преследование. Руке больше некому довериться, кроме Кацуюки, и юноша помогает ей выяснить причину страшных изменений в Руми.

Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек

Оказалось, когда девушки обнаружили в пещере захоронение, они случайно освободили страшную бактерию, распространяющую загадочный «Лунный вирус». Она-то и наделила чудом выжившие сестер сверхспособностями, стремительное пробуждение которых изменило личность Руми. Теперь Рука вместе с Кацуюки пытается выяснить, как найти антивирус и излечить сестру, а параллельно — учится управлять новыми способностями, которые пока что куда слабее, чем у Руми.

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Оригинальная манга насчитывает целых 18 томов, поэтому в OVA экранизирована лишь первая арка истории. Однако с аниме всё же стоит познакомиться, чтобы прочувствовать необычную атмосферу сёдзё-ужасов 1980-х — с утонченными дизайнами персонажей и музыкой, пробирающей до мурашек. Одержимость и сумасшествие Руми выглядят действительно страшно. На протяжении всего аниме зрителя не покидает чувство тревожности, а отдельных жутких сцен даже не ожидаешь. При этом никуда не девается романтика между Рукой и Кацуюки, которых постоянно пытается разлучить Руми. Хотя отдельные моменты «Морской тьма, лунной тени» сегодня могут показаться наигранными, аниме отлично передает давящую атмосферу первоисточника, а финальное сражение близняшек — динамично и красиво. На сегодня существует не так уж много сёдзё-хорроров в аниме, хотя манги на эту тему предостаточно. И «Морская тьма, лунная тень» — одна из лучших экранизаций классики жанра.



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Гайвер: Био-ударное оружиеМорская тьма, лунная тень

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Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек фотографии
Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек фотографии
Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек фотографии
Все теряют сознание и умирают: «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек фотографии
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