Истина за истиной: «Стальной Алхимик: Братство» — аниме №1 для тех, кто не смотрит аниме

Ишварит Шрам, презирающий государственных алхимиков за геноцид, тем не менее оружием мести выбирает именно их науку. Пусть Эдвард Элрик и язвительный атеист, но именно в его уста Аракава вкладывает слова Христа: «Встань и иди». Нет-нет, а впервые увидев процесс деторождения, Эдвард и Альфонс проговариваются, что «остается только молиться». И следом приходят к выводу, что сколько бы ни бились великие умы алхимии над секретом человеческой жизни, ни один из них не приблизился к способности женщины её создавать.