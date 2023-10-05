«Звездное дитя» — «Персона» Бергмана, но кавайная, криминальная (и с песнями!)

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Интервью Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью» Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном

Новости кино Прощальный сезон «Реальных пацанов» выйдет 23 октября Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки

Лайфстайл «У меня нет никакого желания играть»: Мария Шалаева об эмиграции и о своём профессиональном будущем Актриса второй год живёт в Париже