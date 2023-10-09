Новые песни о главном: «Фури-кури: Гранж» — бунтарская новинка adult swim

В мире японской анимации стартовал осенний сезон, и в блеске премьер легко было пропустить эпохальное возвращение: у FLCL, поразившего зрителей начала XXI века, вышла четвертая (и сразу за ней пятая, но об этом позже) часть с грозным подзаголовком «Гранж». Как новинка от молодой студии MontBlanc Pictures позволяет в очередной раз удивиться пластичности культовой франшизы — или разнообразию прочтения одного этапного замысла, рассказал в аниме-канале «Покебол с предсказанием» Сергей Сергиенко — специалист по сёнэну, сэйнэну и «фурикурям».
FLCL
, вышедший в первый год нового тысячелетия, оставил огромный след в поп-культуре
: многие называют его самым важным OVA в истории, в чем, возможно, есть своя правда. Мощный, концентрированный коктейль из взросления, любви, самокопания и преодоления с удовольствием открывают для себя зрители даже 20 лет спустя. При этом замешан он был на ярком безумии и не пытался скрывать свою гиковость — или даже отакувость, — и вознаграждал любителей аниме многочисленными отсылками к классике. Моим любимым фактом о первом сериале всегда было то, что толстого кота Миу Миу озвучил Хидеаки Анно
, а сам сериал в какой-то степени пародировал «Евангелион
».
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Спустя 18 лет (!) свет увидели сразу два новых сезона, которые смело перерабатывали идеи оригинала, что, конечно, понравилось далеко не всем: многих оттолкнуло, что новинки как будто паразитирует на прошлом материале, не добавляя к находкам FLCL ничего существенно нового. Почему всё на самом деле куда хитрее, я уже говорил раньше — в обзорах Progressive
и Alternative
.
Занятно, что тогда названия у меня не проассоциировались с музыкальными жанрами: каждому слову нашлось логичное объяснение внутри сезона. Однако с анонсом Grunge
и Shoegaze
всё встало на свои места: еще первый FLCL с зажигательными The Pillows
на саундтреке довольно дерзко обращался с музыкой, так что подобная ориентированность кажется вполне закономерной. Но давайте всё же к делу.
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«Фури-кури: Гранж»
— сериал ожидаемо необычный. В каждом новом сезоне берется новая проблема и выворачивается наизнанку: FLCL был про взросление, Progressive — про переживание травмы, Alternative — вновь о переломном возрасте, но как бы с противоположной точкой зрения. Что же Grunge? Под стать названию жанра, который нередко ассоциируется с пренебрежением — и к окружению, и к себе, — новинка ведет себя по отношению к предыдущим сезонам точно так же.
Вместо традиционной мультипликации — яркое 3D с вкраплениями ручной анимации. Вместо последовательного нарратива — три эпизода, где события одной-единственной ночи показаны с разных точек зрения. Вместо акцента на Харуке Харухаре
с её вечной погоней за Атомском — не столько драма взросления, сколько меланхоличные размышления о своем месте в мире. И что даже более важно, очень смелая мысль о необходимости двигаться вперед: старые сценки и смыслы хоть и присутствуют, но не столь значимы, как раньше.
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В каком-то смысле Grunge — почти что послание «бумеров» к «зумерам», как это модно говорить. В центре — драма трех героев, которые проходят совершенно разный путь. Синпати
явно не горит желанием продолжать дело отца-сушиста, его ровесница Ориноко
, наоборот, заряжена пойти по стопам родителя-кузнеца, а рокианец (пришелец с тело из камней) Сёнари
остро переживает инаковость и боится, что повторит судьбу алкозависимого старшего брата
. У каждого непростые отношения с предыдущим поколением и родиной — и все трое стремятся к чему-то большему.
В итоге получается интересная картина: вроде бы все ключевые и знакомые элементы на месте — даже некоторые персонажи возвращаются (эти брови…), но смещение акцентов создает совершенно другое настроение. Словно и не нужны все эти фантастические ухищрения: в этом бы мире найти свое место, а не о космосе задумываться. Ощущение отчужденности и очень личного опыта доведено до максимума: оригинал хоть и продолжался после сцен с Харукой и Атомском, но именно в них ощущалась какая-то завершенность, жирная точка. Grunge на это плюет и показывает мимоходом, а зритель запоминает именно новичков с их историями — серыми и будничными, словно сотканными из разрозненных мгновений.
В общем-то, всё как у людей: вроде вокруг творится черт-те что, а мы как-то крутимся.
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