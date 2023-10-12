«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

Если есть на стоянке Honda Super Cub, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день. Продолжаем искать рецепты для успокоения нервов с аниме-каналов «Покебол с предсказанием»: сегодня Максим Бугулов рассказывает об успокоительной повседневности «Супер Каб» от Studio Kai («Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир», «Девушки-пони: Славное дерби»), в которой милые девушки катаются на мотороллерах и ухаживают за своими средствами передвижения. Почему все мечтают стать кабоводами, читайте ниже.
В жизни Когумы
нет ничего. Ни родителей, ни друзей, ни денег, ни увлечений, ни планов на будущее. Каждый день похож на предыдущий, а завтрашний будет неотличим от сегодняшнего. Предсказуемое существование Когумы так бы и осталось неизменным, если бы девушка не купила подержанный мотороллер Honda Super Cub.
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🦀 Школа жизни в «Крутом учителе Онидзуке»
Япония помнит и чтит свои культы. Хакосука (Nissan Skyline GT-R 1969 года) даже 30 лет спустя купалась в народной любви: например, в «Крутом учителем Онидзуке
» (1999) легендарному авто посвятили целый эпизод. Не забывают о ней и сегодня. Случай с «Супер Кабами» — особый: милые скутеретты пользовались бешеным спросом почти во всех уголках мира. Рекламную кампанию под слоганом «Лучшие люди ездят на Honda
» проходят в университетах, а сам мотороллер считается одной из популярнейших моделей среди всех транспортных средств, приводимых в движение двигателем внутреннего сгорания.
Фактически 12 эпизодов аниме — одна пятичасовая реклама Honda. Когума и её подруги не раз перечислят все достоинства этого произведения инженерного искусства, а желание отыскать в кошельке 10 000 иен и тоже стать кабоводом возникает уже после первой серии. Как и безотчетная любовь к префектуре Яманаси.
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🦀 Реальные места в аниме
Впрочем, наличие продакт-плейсмента в данном случае не играет никакой роли: «Супер Каб
» — это чистокровный иясикей
, и совершенно без разницы, каким образом он добирается до огрубевших участков души, уводя разум на подзарядку.
Сериал медленно, мастерски и методично управляется с главными козырями жанра. Когума заправляется, меняет масло, ставит цепи, выбирает утепленный чехол для руля, находит друзей, устанавливает ветровые щитки, пьет кофе — до самого финала кадр не тревожит ничего, что выходило бы за рамки повседневности и могло потенциально ускорить темп. Однако процесс откручивания заливной горловины приковывает внимание так же цепко, как лихие бои на катанах с древними многорукими демонами
, рукопашная схватка с гигантским богомолом
и прочие утехи сёнэна
. Как японцам это удается — остается лишь гадать.
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🦀 «Cделай сама!!» — трудотерапия со школьницами
Ближе к финалу «Супер Каб» перетряхивает событийную линейку и пришпоривает темп: нарратив окрашивается цветами непрошенной драмы и намеков на эсу
(а, может, и нечто большее). Однако инородные жанровые элементы быстро окружают вакуумным пузырем волны иясикея, и недавний выверт через несколько минут становится чем-то, что было давно и неправдой.
Жанровая магия лечебного аниме оставляет небольшие свободные зоны и для сторонних тем: возможность самовыражения внутри семьи, сходство внешне антонимичных людей, значимость эмоциональной поддержки, преемственность поколений, подростковое одиночество, а также фиксация деталей, из которых складывается то, что люди называют «судьбой». Один поворот в сторону. Один день работы с итальянской кофе-машиной. Один «Супер Каб», по легенде, убивший трех человек.
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Исекай той же студии о рыцаре-скелете
Когума уверяет, что нисколько не изменилась после покупки мотороллера, более того — никакой «Супер Каб» не сможет вытянуть из лакуны судьбы, если уж угораздило в нее угодить. Тут с девушкой можно поспорить, но гораздо интереснее наблюдать, как три японские школьницы превращают рекламный слоган 60-летней давности в яркий кусочек жизни. Будни Когумы, Рэйко, Сии с их «кабами» не заставляет сомневаться, что лучшие люди ездят на Honda, и даже чернейшую душевную апатию можно увести в коробочке туда, где на деревьях цветут розовые лепестки.
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