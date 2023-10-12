Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

Анимация >>
12 октября 2023
Если есть на стоянке Honda Super Cub, значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день. Продолжаем искать рецепты для успокоения нервов с аниме-каналов «Покебол с предсказанием»: сегодня Максим Бугулов рассказывает об успокоительной повседневности «Супер Каб» от Studio KaiРыцарь-скелет вступает в параллельный мир», «Девушки-пони: Славное дерби»), в которой милые девушки катаются на мотороллерах и ухаживают за своими средствами передвижения. Почему все мечтают стать кабоводами, читайте ниже.

«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

В жизни Когумы нет ничего. Ни родителей, ни друзей, ни денег, ни увлечений, ни планов на будущее. Каждый день похож на предыдущий, а завтрашний будет неотличим от сегодняшнего. Предсказуемое существование Когумы так бы и осталось неизменным, если бы девушка не купила подержанный мотороллер Honda Super Cub.

Читать 🦀 Школа жизни в «Крутом учителе Онидзуке»
Япония помнит и чтит свои культы. Хакосука (Nissan Skyline GT-R 1969 года) даже 30 лет спустя купалась в народной любви: например, в «Крутом учителем Онидзуке» (1999) легендарному авто посвятили целый эпизод. Не забывают о ней и сегодня. Случай с «Супер Кабами» — особый: милые скутеретты пользовались бешеным спросом почти во всех уголках мира. Рекламную кампанию под слоганом «Лучшие люди ездят на Honda» проходят в университетах, а сам мотороллер считается одной из популярнейших моделей среди всех транспортных средств, приводимых в движение двигателем внутреннего сгорания.

«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

Фактически 12 эпизодов аниме — одна пятичасовая реклама Honda. Когума и её подруги не раз перечислят все достоинства этого произведения инженерного искусства, а желание отыскать в кошельке 10 000 иен и тоже стать кабоводом возникает уже после первой серии. Как и безотчетная любовь к префектуре Яманаси.

Читать 🦀 Реальные места в аниме
Впрочем, наличие продакт-плейсмента в данном случае не играет никакой роли: «Супер Каб» — это чистокровный иясикей, и совершенно без разницы, каким образом он добирается до огрубевших участков души, уводя разум на подзарядку.

«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

Сериал медленно, мастерски и методично управляется с главными козырями жанра. Когума заправляется, меняет масло, ставит цепи, выбирает утепленный чехол для руля, находит друзей, устанавливает ветровые щитки, пьет кофе — до самого финала кадр не тревожит ничего, что выходило бы за рамки повседневности и могло потенциально ускорить темп. Однако процесс откручивания заливной горловины приковывает внимание так же цепко, как лихие бои на катанах с древними многорукими демонами, рукопашная схватка с гигантским богомолом и прочие утехи сёнэна. Как японцам это удается — остается лишь гадать.

Читать 🦀 «Cделай сама!!» — трудотерапия со школьницами
Ближе к финалу «Супер Каб» перетряхивает событийную линейку и пришпоривает темп: нарратив окрашивается цветами непрошенной драмы и намеков на эсу (а, может, и нечто большее). Однако инородные жанровые элементы быстро окружают вакуумным пузырем волны иясикея, и недавний выверт через несколько минут становится чем-то, что было давно и неправдой.

«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda

Жанровая магия лечебного аниме оставляет небольшие свободные зоны и для сторонних тем: возможность самовыражения внутри семьи, сходство внешне антонимичных людей, значимость эмоциональной поддержки, преемственность поколений, подростковое одиночество, а также фиксация деталей, из которых складывается то, что люди называют «судьбой». Один поворот в сторону. Один день работы с итальянской кофе-машиной. Один «Супер Каб», по легенде, убивший трех человек.

Читать Исекай той же студии о рыцаре-скелете
Когума уверяет, что нисколько не изменилась после покупки мотороллера, более того — никакой «Супер Каб» не сможет вытянуть из лакуны судьбы, если уж угораздило в нее угодить. Тут с девушкой можно поспорить, но гораздо интереснее наблюдать, как три японские школьницы превращают рекламный слоган 60-летней давности в яркий кусочек жизни. Будни Когумы, Рэйко, Сии с их «кабами» не заставляет сомневаться, что лучшие люди ездят на Honda, и даже чернейшую душевную апатию можно увести в коробочке туда, где на деревьях цветут розовые лепестки.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Школа жизни: почему «Крутой учитель Онидзука» никогда не устареет
«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»: Канада нам только снится
Поиск по меткам
Studio KAIАнимацияанимеиясикэйМаксим Бугуловповседневность
фильмы
Девушки-пони: Славное дербиКрутой учитель ОнидзукаРыцарь-скелет вступает в параллельный мирСупер Каб

фотографии >>
«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda фотографии
«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda фотографии
«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda фотографии
«Cупер Каб»: Лучшие люди ездят на Honda фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Панасян
10 октября ушёл из жизни актёр Леонид Панасян.
Юлиан Панич
9 октября ушёл из жизни актёр Юлиан Панич.
Михаил Голубович
9 октября ушёл из жизни актёр Михаил Голубович.
Евгений Сумин
9 октября ушёл из жизни актёр Евгений Сумин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Наталья Кудряшова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Массимо Гини
Хью Джекман
Катрин Журдан
Софи фон Кессель
Клементин Селари
Дэвид Трелфолл
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Молодой папа
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Италия, США, 2022
Исчезнувшая в звёздах
детектив, комедия, криминальный фильм
Китай, 2022
Иди ко мне, детка
драма, комедия
США, 2023
Клетка ищет птицу
драма
Франция, Россия, 2023
Кошмары лунного сада
драма, фильм ужасов, фэнтези
США, 2022
Папа, не звезди!
комедия
Франция, 2023
Уличные танцы. Мировой уровень
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Вася не в себе
комедия
Россия, 2023
Выжившая
триллер
США, 2023
Паранормальное. Страна призраков
триллер, фильм ужасов
США, 2023
Повезло с братом!
драма, комедия, мелодрама
Южная Корея, 2018
Слежка
фильм ужасов
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен