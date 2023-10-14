Не по годам: «Котаро живет один» — чуткий ситком о самостоятельном мальчике

Иногда серьезные испытания настигают и детей четырех лет от роду. Как, например, в «Котаро живет один» — аниме жанра повседневность о необычайно самостоятельном юнце и его соседях. Проект студии Liden Films («Бессонница после школы», «Токийские мстители»), основанный на манге Мами Цумары, — яркий пример, как подобные истории способны вызывать широкую гамму эмоций. Подробнее рассказывает Дарья Тарасова, которая разыскивает классные образцы повседневности для аниме-канала «Покебол с предсказанием».
Если вам казалось, что вы достаточно самостоятельны, забудьте: как-то раз бедствующий мангака Карино
обнаруживает, что в соседнюю квартиру въехал неожиданный постоялец — мальчик четырех лет по имени Котаро
. Он смышлен не по годам и способен самостоятельно управляться с бытом, ведет себя как взрослый и производит впечатление именно что зрелого человека: ходит в магазин, записывается в детский сад, ведет бюджет. Появление Котаро поражает и других жильцов дома: шебутного мужчину в разводе Исаму
и миловидную хостес в ночном клубе Мидзуки
— и вскоре между квартетом соседей завязывается дружба. Главные вопросы, которые мучают взрослых, — почему четырехлетний мальчик живет один в съемной квартире и что случилось с его родителями?
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Десятисерийное аниме «Котаро живет один»
по манге Мами Цумары
выпустила студия Liden Films
(«Бессонница после школы
», «Песнь ночных сов
»). Авторский стиль они уважили: глаза и конституция тела титульного героя, возможно, и выглядят непривычно, но, по крайней мере, сразу запоминаются. Что интересно, ранее манга уже получила экранизацию — в форме телевизионной лайв-экшн-драмы, выходившей годом ранее, в 2021-м.
Япония известна тем, что к социальным проблемам и поиску их решений здесь относятся очень серьезно: начиная непосредственно законодательными инициативами и заканчивая соответствующей рекламой или апелляцией в массовой культуре. «Котаро» едва ли задумывался как сугубо остросоциальный продукт, но в итоге таким отчасти и стал — похожий кейс был с не так давно отобзоренным «Многоцветьем
», однако в лайденовском тайтлом вышло более ладно.
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Сериал начинается с привычного приема: в окружении обывателей появляется нетипичный персонаж и — не сразу гармоничного — начинает обустройство быта и социального круга. Сам по себе сюжет — маленький мальчик живет взрослую жизнь — комичен и отлично встраивается в поэтику повседневности. В начале Котаро бродит по супермаркету в поисках конкретного вида салфеток (какой деловой!), позже он сталкивается с необходимостью идти в общественную баню — ведь ни в одной квартире их дома нет душевых (какой самостоятельный!), там и до бюрократических процедур недалеко... Казалось бы — комический эффект возникает за счет противопоставления детского и взрослого; отчего-то вспоминается Пухля из «Гравити Фолз
» в пиджаке
). Даже ситкомичность сеттинга считывается еще до начала просмотра.
С погружением в жизнь Котаро проясняются нюансы и причины его поступков (например, почему он смотрит телевизор на большой громкости или отказывается приближаться к людям, если не мылся более суток). И чем дальше, тем страшнее становится: оказывается, что отец
ребенка был абьюзером и издевался не только над ним, но и матерью. Ей пришлось уйти от обидчика, забрав Котаро с собой, а вскоре женщина умерла от неназванной болезни. Опека перешла отцу — и Котаро ничего не осталось, кроме как отправиться в приют: ведь оставаться с родителем было просто небезопасно. Съем квартиры — попытка в очередной раз скрыться от домашнего тирана, прознавшего, где именно обитает сын. Теперь герой живет на страховые выплаты со смерти мамы, но соцработники боятся рассказать ему об этом и просто передают деньги от «щедрого покровителя», ведь новость Котаро просто не переживет.
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Комизм рассыпается буквально на глазах. Котаро не празднует день рождения, потому что не понимает, что это праздник: «Я не знал, что родиться — это хорошо
». В первый же день на новой квартире он покупает в супермаркете игрушечный меч — как у любимого аниме-персонажа Тонасамы: именно этот сериал мальчик смотрел ночами, чтобы не слышать криков и хоть как-то отвлечься от семейных разборок; теперь меч оберегает его. Когда-то ситуация дома дошла до такого состояния, что ребенку пришлось питаться салфетками, и в подарок жильцам он выбирает именно их — не потому, что это полезный в обиходе предмет: просто соседей же принято угощать в момент новоселья. Если в первых сериях чудаковатость мальчугана воспринимается именно как юмористический элемент, дальше волей-неволей начинаешь чутко относиться к любым его «странным» поступкам и искать им объяснение.
При простоте сюжета и даже реализации драматической линии (флешбэки всему голова) «Котаро» не кажется «стеклом». Более того, по этому аниме можно детально объяснять, как под действием внешних факторов в детской психике зарождается обсессивно-компульсивное расстройство. Котаро — человек нетипичных принципов, которые помогают ему держать в ежовых рукавицах, в первую очередь, себя. Например, увидев опьяневшую Мидзуку и подумав, что она недавно плакала, он говорит, что в слезах нет ничего стыдного. При этом показывать свои слезы другим Котаро не может — это признак слабости. По этой же причине мальчик ведет себя исключительно вежливо: если быть обходительным и соглашаться со всем, тебя не ударят. Другой показательный пример — фотографии: герой категорически отказывается, чтобы кто-то его снимал, так как это может раскрыть место его пребывания (так отец и смог выяснить, в каком приюте его искать).
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Зритель, особенно японский, привык умиляться кавайности детей на экране (вспомним ту же Аню Форджер
), но также готов сопереживать их судьбе, зная, что юный возраст не защита от трагедий («Девушки в последнем путешествии
», в какой-то степени «Рейтинг короля
», да и та же «Могила светлячков
»). «Котаро живет один» смог объединить оба ощущения — причем в непривычном соотношении: переход от кавайности к требованию эмпатичности так прямолинеен, что сбивает с толку.
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