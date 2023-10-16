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«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы

Анимация >>
16 октября 2023
В Японии 90-х все только и говорили, что о «Cейлор Мун» и «Мармеладном мальчике» (оба — Toei Animation​​). Про силу лунной призмы вы и так в курсе, а о ромкоме с сюжетом в духе самых забористых мыльных опер сегодня расскажет Юлия Тарасюк, которая регулярно обозревает этапное сёдзё-аниме на канале «Покебол с предсказанием».

«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы

Безбашенной завязке аниме-сериала «Мармеладный мальчик» (он же Marmalade Boy) могли бы позавидовать латиноамериканские сериалы, популярные в России 90-х. Родители старшеклассницы Мики вернулись из поездки на Гавайи с неожиданной новостью. Во время путешествия они познакомились с супружеской парой, что привело к обоюдному романтическому интересу: отца Мики и чужой жены, матери Мики и чужого мужа. Пары распались, решив подать на развод, но у второй семьи тоже есть ребенок — Юу, ровесник Мики. Из-за развода детям бы пришлось выбирать, с кем из родителей теперь жить, поэтому две семьи, сохранившие хорошие отношения, придумали отличное, на их взгляд, решение: жить всем вместе в одном доме. Мики была шокирована произошедшим и выступила решительно против такого внезапного каприза родителей, а вот Юу воспринял происходящее совершенно спокойно. Поговорив с мамой и папой, Мики соглашается попробовать жизнь вместе с новой семьей и «сводным братом».

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Именно так начиналось одно из самых популярных аниме середины 1990-х. В те годы в Японии принято особенно выделять два аниме. Первое, скорее всего, сразу же назовет каждый — «Сейлор Мун», — а вот с «Мармеладным мальчиком» всё интереснее. Дело в том, что он стал одним из первопроходцев нового направления — «трендового аниме»: сериалов для девушек в жанре подростковой романтики и повседневности. Запутанные романтические отношения Мики и Юу, в которых участвовали их бывшие и текущие воздыхатели, играли на поле популярных молодежных дорам, чего в аниме для девочек ранее практически не наблюдалось.

«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы

Аниме Toei Animation​​Коронный бросок», «Воровка-камикадзе Жанна») было интересно не только подросткам, но и старшему поколению. Спонсорам же, конечно, было «интересно» получить побольше денег от трансляции, поэтому по мотивам сериала выпускали огромное количество мерча. Здесь создатели аниме столкнулись со сложностями: если по популярным махо-сёдзё можно, например, делать игрушки — магические атрибуты, то с жанром повседневности все куда сложнее. Поэтому в аниме Мики постоянно использует, например, диктофон в виде робота, на который записывает мысли и признания в любви к Юу. В манге, разумеется, никакого диктофона и прочих прибамбасов не было — их специально придумали для продажи товаров по мотивам сериала. Впрочем, аниме вообще немало отличалось от манги и пользовалось такой огромной популярностью, что кроме сериала из 76 эпизодов также вышли полнометражный фильм и игра для Super Famicom и Game Boy.

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Любопытно, что мангака Ёсидзуми Ватару, придумавшая «Мармеладного мальчика», изначально планировала сделать главным героем юношу, а его сводной сестрой и романтическим интересом должна была стать таинственная красавица-брюнетка. Однако журнал Ribon, где публиковался Marmalade Boy, как раз в начале 1990-х сильно понизил возрастную планку и хотел видеть главными действующими лицами сёдзё-манги девочек, которые были бы ближе юным читательницам. Таким образом протагонисткой стала дружелюбная и наивная девчушка Мики, ну а Юу обрела мужское обличие.

«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы

Правда, благодаря небывалому успеху «Мармеладного мальчика», мангаке всё же удалось нарисовать мангу про мальчиков, как она и хотела. В романтической драме «Мне не нужен никто, кроме тебя» (Kimi shika iranai, 1995) Ёсидзуми Ватару рассказала историю добродушного старшеклассника, влюбленного в главную красавицу класса, которая, как выясняется, в раннем возрасте вышла замуж и успела развестись. Ну а в своем комедийном хите «Мы — мятные» (Mint na bokura, 1997) она ввела уже гендерную интригу: главный герой отправляется в школу сестры-близняшки, переодеваясь девушкой и заселяясь в женское общежитие.

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Эти юноши, в свой черед, стали одними из первых главных героев в журнале Ribon. И чтобы они появились на его страницах, Ёсидзуми Ватару необходим был успех, который и принес «Мармеладный мальчик».


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Toei AnimationАнимацияанимесёдзёЭкранизацияЮлия ТарасюкЯпонское кино
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Коронный бросокКрасавица-воин Сейлор Мун ЭрМальчик-мармеладНеуловимая воровка Жанна

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«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы фотографии
«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы фотографии
«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы фотографии
«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы фотографии
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