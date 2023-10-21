Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

Многие аниме-сериалы убеждают, что не нужно судить о произведении по краткому описанию: то, что выглядит как глуповатая школьная комедия, может оказаться чем-то большим. Весной у студии Signpost («Я к этому привыкну») вышла экранизация манги Таку Кавамуры «Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе. Чем же так цепляют будни школьницы по прозвищу Смерть и её нового одноклассника, рассказывает Дарья Тарасова, разыскивающая жемчужины жанра для аниме-канала «Покебол с предсказанием».
Дети часто бывают жестокими: малейшего отличия достаточно, чтобы школьники дружно принялись буллить одноклассника или одноклассницу, доводя до слез неприятными фразами. Такова судьба Аканэ Нисимуры
. Так уж вышло, что девочка не особенно любит конфликты, ведет себя тихо, глаза у нее слегка навыкате, а взгляд немножко потерянный, — вот сверстники и прозвали бедняжку Смертью, отказавшись напрочь с ней общаться. Всё меняется, когда в класс переводится наивный оптимист Тайё Такада
. Мальчик так простодушен и доверчив, что не на шутку удивляется, узнав, что ему предстоит учиться с самой «госпожой Смерть», от которой остальные ставят «защитные поля» (понарошковые, естественно). Такада сразу решает подружиться с Нисимурой и совсем не понимает, как такую крутую девчонку вообще можно обходить стороной.
Читать
👀 «Я к этому привыкну» — абсурдистская комедия той же студии
Декорации школьного буллинга в «Пустоголовом переведенном ученике
» (локализация жестковата) и правда получились очень точными — что называется, relatable для тех, кто с ним когда-либо сталкивался. Дети в сериале студии Signpost
(в 90-е — «Я к этому привыкну
», сейчас — три последних сезона на подхвате в «Царстве
» Madhouse
) не особенно выразительны как персонажи — за них больше говорят поп-культурные атрибуты класса: вроде кучки безликих друзей главного забияки или манеры школьной красавицы. Это и не так важно на фоне меткого изображения колкостей, которыми ранят бедную Аканэ.
За время травли девочка совсем утратила способность воспринимать себя объективно, а потому не просто расстраивается, но и безоговорочно верит услышанному. Якобы от её взгляда можно умереть, касание несет беду, а еда, которую она раздает во время дежурства в столовой, — отравленная. Родители о проиходящем, конечно, ничего не знают — для них дочь просто учится в школе и дружит с погодками.
Читать
👀 «Многоцветье» — полнометражная повседневность о подростковых проблемах
Глотком не заряженного буллингом воздуха становится новичок. Персонаж, который посмотрит на героиню другими глазами и поймет, что она особенная, — дело привычное, но у создателей нашлось решение для этого тропа: не очень элегантное, но очень действенное. Перевод названия на русский в самом деле жестковат — английское Clueless как будто менее бросается в глаза, — но «пустоголовость» все-таки отлично описывает Такаду. Он правда впечатлен тем, что Нисимуре удалось добиться такого клевого прозвища и особенного «респекта» со стороны сверстников. Приторная наивность сперва сбивает с толку как что зрителей, что Аканэ — девочка даже предупреждает Тайё, что не стоит с ней общаться: проклянет ненароком. Мифический шлейф предубеждений тянется за школьницей, куда бы она ни пошла — и впечатляет нового друга вне законов логики.
Такада же дарит Нисимуре новое восприятие себя. Каждый раз, когда кто-то пытается прижучить его за общение с ней, он в лоб находит абсолютно логичные аргументы, без задней мысли используя слова самих же булли. С таким другом немудрено ощущать себя как за каменной стеной, склоняться к романтической привязанности — тем более.
Читать
👀 «Приоритет чудо-яйца» — махо-сёдзё о буллинге и искуплении
При этом «Пустоголовый переведенный ученик» не пытается быть анти-буллинговым манифестом или даже высказыванием на тему. Это, в первую очередь, трогательная история о школьнице, которая наконец-то смогла найти друга, — только и всего. Тем мощнее отчего-то звучат аргументы Такады, что Аканэ — как минимум такой же человек, как и все в классе. За школьными буднями (да и не только) это почему-то забывается.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>