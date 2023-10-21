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Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

Анимация >>
21 октября 2023
Многие аниме-сериалы убеждают, что не нужно судить о произведении по краткому описанию: то, что выглядит как глуповатая школьная комедия, может оказаться чем-то большим. Весной у студии SignpostЯ к этому привыкну») вышла экранизация манги Таку Кавамуры «Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе. Чем же так цепляют будни школьницы по прозвищу Смерть и её нового одноклассника, рассказывает Дарья Тарасова, разыскивающая жемчужины жанра для аниме-канала «Покебол с предсказанием».

Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

Дети часто бывают жестокими: малейшего отличия достаточно, чтобы школьники дружно принялись буллить одноклассника или одноклассницу, доводя до слез неприятными фразами. Такова судьба Аканэ Нисимуры. Так уж вышло, что девочка не особенно любит конфликты, ведет себя тихо, глаза у нее слегка навыкате, а взгляд немножко потерянный, — вот сверстники и прозвали бедняжку Смертью, отказавшись напрочь с ней общаться. Всё меняется, когда в класс переводится наивный оптимист Тайё Такада. Мальчик так простодушен и доверчив, что не на шутку удивляется, узнав, что ему предстоит учиться с самой «госпожой Смерть», от которой остальные ставят «защитные поля» (понарошковые, естественно). Такада сразу решает подружиться с Нисимурой и совсем не понимает, как такую крутую девчонку вообще можно обходить стороной.

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Декорации школьного буллинга в «Пустоголовом переведенном ученике» (локализация жестковата) и правда получились очень точными — что называется, relatable для тех, кто с ним когда-либо сталкивался. Дети в сериале студии Signpost (в 90-е — «Я к этому привыкну», сейчас — три последних сезона на подхвате в «Царстве» Madhouse) не особенно выразительны как персонажи — за них больше говорят поп-культурные атрибуты класса: вроде кучки безликих друзей главного забияки или манеры школьной красавицы. Это и не так важно на фоне меткого изображения колкостей, которыми ранят бедную Аканэ.

Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

За время травли девочка совсем утратила способность воспринимать себя объективно, а потому не просто расстраивается, но и безоговорочно верит услышанному. Якобы от её взгляда можно умереть, касание несет беду, а еда, которую она раздает во время дежурства в столовой, — отравленная. Родители о проиходящем, конечно, ничего не знают — для них дочь просто учится в школе и дружит с погодками.

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Глотком не заряженного буллингом воздуха становится новичок. Персонаж, который посмотрит на героиню другими глазами и поймет, что она особенная, — дело привычное, но у создателей нашлось решение для этого тропа: не очень элегантное, но очень действенное. Перевод названия на русский в самом деле жестковат — английское Clueless как будто менее бросается в глаза, — но «пустоголовость» все-таки отлично описывает Такаду. Он правда впечатлен тем, что Нисимуре удалось добиться такого клевого прозвища и особенного «респекта» со стороны сверстников. Приторная наивность сперва сбивает с толку как что зрителей, что Аканэ — девочка даже предупреждает Тайё, что не стоит с ней общаться: проклянет ненароком. Мифический шлейф предубеждений тянется за школьницей, куда бы она ни пошла — и впечатляет нового друга вне законов логики.

Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

Такада же дарит Нисимуре новое восприятие себя. Каждый раз, когда кто-то пытается прижучить его за общение с ней, он в лоб находит абсолютно логичные аргументы, без задней мысли используя слова самих же булли. С таким другом немудрено ощущать себя как за каменной стеной, склоняться к романтической привязанности — тем более.

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При этом «Пустоголовый переведенный ученик» не пытается быть анти-буллинговым манифестом или даже высказыванием на тему. Это, в первую очередь, трогательная история о школьнице, которая наконец-то смогла найти друга, — только и всего. Тем мощнее отчего-то звучат аргументы Такады, что Аканэ — как минимум такой же человек, как и все в классе. За школьными буднями (да и не только) это почему-то забывается.


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Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли фотографии
Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли фотографии
Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли фотографии
Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли фотографии
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