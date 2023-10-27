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Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка

Анимация >>
27 октября 2023
Осенний сезон в мире японской анимации только разгоняется, так что мы пока обратимся к классике. Точнее к её продолжению, вышедшему пять лет назад под именем «Фури-кури: Прогрессив». Аниме от трех студий — Production I.GИллюзия рая», «Пожалуйста, спасите мою Землю!»), NutCиний гигант», «Колдунья в погонах») и Revoroot — встретили прохладно, кажется, просто не оценив замысла. Вместе с Сергеем Сергиенко и каналом «Покебол с предсказанием» разбираемся, куда нужно было смотреть, а не выискивать самоповторы.

Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка

В обычной школе учится обычная девочка Кана, которая живет обычной жизнью. Как и все подростки, она веселится, грустит, общается с подругами и развлекается как умеет. И, как это иногда бывает, ее будни резко перестают быть обычными, когда с неба падает первая булавка, а вслед за ней прибывает Харука, предвестница изменений. Ну а дальше, как это обычно и бывает, появляются роботы — и, само собой, это еще не самое странное.

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FLCL Alternative — третью часть серии — приняли наиболее прохладно. Во многом потому, что она, пожалуй, самая будничная из всех: да, здесь по-прежнему присутствуют безумные сражения с роботами, огромные утюги, способные разгладить землю, и другие знакомые атрибуты, но основной упор при этом делается на будничном, что отлично отражает характер героини. Пока Наота пытался понять, что значит быть взрослым, а Хидомэ справлялась с потерей, Кана в любых обстоятельствах сохраняет в себе внутреннего ребенка. Потому-то и фокус смещен с фантастики на будни, а героиню куда больше беспокоит не свалившаяся из ниоткуда булавка, разрушившая ее с подругами убежище, а тот факт, что сломалась построенная ими из бутылок ракета — мелочь, но мелочь важная для подростка.

Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка

Кане не нужны сложные метафоры: у нее нет катастрофических проблем, которые требовали бы серьезного вмешательства извне, да и трудности все чаще возникают не у нее, а у подруг. Почти каждый эпизод, несмотря на характерные черты франшизы, в итоге показывает какую-то будничную ситуацию, которая затмевает фантастические элементы. Все потому, что для Каны мечты подруги, первая неудачная любовь или расставание с другом детства — переживания куда более тяжелые и яркие, чем столкновение с пока еще привычными роботами и другими проявлениями фантазии. Так FLCL совершает чудо в третий раз, умудряясь вновь и иначе использовать уже знакомый набор метафор.

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Отсюда и то самое Alternative в названии: это буквально противоположность первого FLCL, перевернутая с ног на голову версия. Если там фантастика выражала все самые потаенные боли, желания и переживания, то в третьем шоу на переднем плане именно бытовая жизнь, а вот фантастика до последнего остается в тени. Нет, Кана все еще убегает в выдуманный мир, особенно ближе к финалу, но лишь потому, что ей все труднее справляться с наступающей взрослой жизнью. И не очень-то хочется: пока Наота и Хидомэ растут над собой, постоянно меняясь в процессе, Кана, наоборот, старается сохранить всё то, что было дорого. Но рано или поздно все же приходится примиряться с новой реальностью и изменениями вокруг. Вопрос только в том, получится ли, как у Каны, сохранить в себе подростка, которого так легко потерять.

Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка

FLCL Alternative отлично завершает своеобразную трилогию, которая показывает разные грани взросления. Потому-то и метафоры одни, а смыслы разные: мы все проходим через похожие процессы, но результат у каждого свой. Тем интереснее, что же будет в двух новых сериалах («Гранж» и «Шугейз»). После FLCL казалось, что Progressive и Alternative не то чтобы особо нужны, но оба отлично показали: потенциал впереди огромный, а изменений не стоит бояться.


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Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка фотографии
Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка фотографии
Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка фотографии
Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка фотографии
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