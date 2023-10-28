Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

Анимация >>
28 октября 2023
На сцену осенего аниме-сезона постепенно выходят ключевые хиты, но не все (да и это только начало), так что мы рассматриваем под лупой, что же нам принесли весны и лето — вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием». Одна из самых интригующих новинок теплого периода — мистический детектив от студии Lapin TrackСарадзанмай», «Так сложно любить отаку»), где герои бульварных романов и различных мифологий встречают XX век. Как внутри «Фарса убитой нежити» уживаются демон-óни и Шерлок Холмс, смутное время и несерьезность персонажей, рассказывает Алексей Филиппов.

«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

Конец XIX века. В Японии постановили истребить всю нечисть — теперь она обитает разве что в потаенных уголках да на черном рынке. Демоноборец Цугару Синути зарабатывает потешными боями с фантастическими тварями в рамках коллаборации с цирком уродов (тм) и будто не хочет от жизни большего. Дни бойца с необычным синим «татуажем» действительно сочтены, но у необычного недуга есть экстравагантное решение. Человек, в чьих жилах течет кровь óни — демонов, способных истреблять любую нежить, — умирает быстрее прочих, и затормозить процесс способна только слюна бессмертных.

Читать 👹 «Ворона в императорском гареме» — мистическое следствие в древнем Китае
Одна из них и обращается к Цугару за помощью в обмен на курс лечения (или даже исцеление). Точнее будет сказать, единственная, а если совсем дотошно — лишь её голова. Тысячелетняя дева в птичьей клетке Ая Риндо, которую сопровождает верная боевая служанка Сидзуку Хасэи, намерена отыскать украденное тело, и в этом опасном предприятии могущественный полуóни окажется очень кстати. Попутно троица разгадает пару тайн на грани фантастики — и окунется в дивный мир европейского фольклора вперемешку с каноном бульварной литературы, уже обжившимся на улицах Старого света.

«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

Популярная формула для описания неизвестного через знакомое — «Х встречает Y» — довольно удачно работает в случае «Фарса убитой нежити»: экранизация ранобэ Юго Аосаки уверенно знакомит мистический альманах «Мононокэ» (2007) с эпическим сказанием Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов» (1999-2019); не путать с фильмом. Японские гости — бессмертная, демоноборец и служанка с ружьем — отправляются сначала во Францию (вампиры!), а оттуда в Лондон (Шерлок Холмс! Арсен Люпен! Призрак оперы! Филеас Фогг!), разыскивая след пожилого джентльмена с литерой «М» на трости. Что это Мориарти — секрет Полишинеля, его интерес к анатомии нелюдей — тоже: Цугару Синути обязан ему небывалой силой. Могучий старик, пережив падение с Рейхенбахского водопада, решает проводить XIX век в компании могучих иных: не столько собирая армию, сколько стремясь к созданию идеального существа. Затея, которую подхватят деспоты нового столетия.

Читать 👹 «Адский рай» — мифическое марево от MAPPA
В случае «Фарса…», впрочем, интересен не столько глобальный сюжет — в чем-то аланмуровский — об эволюции идей и нарративов. И даже не отдельные кейсы о (не)человеческой нетерпимости, где в изолированности поселений и дворцов слышится рифма к эпохе самоизоляции Сэнгоку, а следствие Рэндо сопровождается характерными для кабуки ударами хёсиги, как и в странствиях Аптекаря. Хотя в арочных сводах сюжета — наряду с основным сценаристом Нобору Такаги (первая «Атака титанов», «Золотой камуй») — затаился легендарный Тиаки Дж. КонакаЭксперименты Лэйн», «Технолайз»), выписывавший — после 15-летней паузы! — лондонскую гастроль необычной троицы. Самый подвижный сегмент первого сезона может впечатлить многоходовочками и многофигурностью, но без подсказки в нем, пожалуй, не распознать руку мастера. Ведь ставка делается на кое-что другое.

«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

Одиссея Аи Риндо и Ко ни на секунду не делает серьезное лицо, пока дело касается главных героев: трикстер-балбес Цугару откровенно валяет дурака, обмениваясь колкостями с госпожой, да и та не упускает возможности подшутить над незавидным положением головы в клетке. За тысячу лет все горести приедаются — и обращаются фарсом. Вот и их путешествие напоминает площадной спектакль по мотивам «реальных событий», где главное — реплики, паузы и интонации, правильные мизансцены и вовремя развернутый софит. Иными словами, история, большая и малая, меркнет на фоне исполнения, искусства рассказывать и показывать. Недаром демоноборец по поводу и без начинает травить байки — порой на разные голоса, — словно замечая усталость в глазах достопочтенной публики.

Читать 👹 «Госпожа Кагуя» — блестящий школьный ромком
В такой конфигурации особенно важна роль режиссера — того, кто считает такты, находит эффектные жесты и трюки под эмоциональные и сюжетные кульбиты, а также визуальные решения для зарисовок внутри сюжетов. В «Фарсе убитой нежити» за это отвечает Синъити Омата — постановщик «Госпожи Кагуи» и «Чистого звука» — в компании шести коллег и мастера над опенингами Нобутака Ёда, открывавший «Доктора Стоуна», «Атаку титанов» (третий сезон), «Корзинку фруктов» (второй кур второго сезона), «Прозу бродячих псов» (второй кур и второй сезон), «Моба Психо 100» (второй и третий сезон).

«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

И если начинается макабр Lapin Track довольно ударно, то стоит Омате отойти от сцены, как всё превращается в обычный бульварный процедурал с легендарными персонажами, а фарс без ярких красок — в мертвое тело. К счастью, дежурит он на шести эпизодах из 13 — хотя и в них чувствуется недостаток студийных мощностей. Хочется верить, что второй сезон будут делать не в аврале, а ближе к темпу нежити: пижонские фокусы не просто к лицу Ае с Цугаро — они и составляют их, в общем-то, суть.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»
Нет сил ждать: что посмотреть, если любите «Очень странные дела» (финальный сезон ждать еще год или два)
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям
«Чистый звук» — аниме про музыку как истинный смысл жизни
Очумелые ручки: «Доктор Стоун» — аниме, которое надо показывать в школах
Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Поиск по меткам
Lapin TrackАлексей ФилипповАнимацияанимеЭкранизация
персоны
Тиаки КонакаАлан Мур
фильмы
Атака титановГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДоктор СтоунЗолотой КамуйЛига выдающихся джентльменовМоб Психо 100МононокэПроза бродячих псовСарадзанмайТак сложно любить отакуТехнолайзФарс из убийства девушки-нежитиФруктовая корзинаЧистый звукЭксперименты Лэйн

фотографии >>
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией фотографии
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией фотографии
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией фотографии
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Роза Макагонова
Евгения Малахова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Нино Кастельнуово
Ивона Катажина Павляк
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Лорен Холли
Иларион Чобану
Марта Этура
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

По щучьему велению
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2023
Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
комедия
Франция, 2023
Императрицы
исторический фильм
Россия, 2023
Дом-ловушка
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Кошки-мышки
драма, триллер, экранизация
США, Франция, 2023
8 мертвецов
фильм ужасов
США, 2022
Доктор Джекилл
детектив, драма, мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Игра ведьм
фильм ужасов
Аргентина, 2023
Лукавый
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Отпуск в октябре
драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram