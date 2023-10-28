«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

На сцену осенего аниме-сезона постепенно выходят ключевые хиты, но не все (да и это только начало), так что мы рассматриваем под лупой, что же нам принесли весны и лето — вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием». Одна из самых интригующих новинок теплого периода — мистический детектив от студии Lapin Track («Сарадзанмай», «Так сложно любить отаку»), где герои бульварных романов и различных мифологий встречают XX век. Как внутри «Фарса убитой нежити» уживаются демон-óни и Шерлок Холмс, смутное время и несерьезность персонажей, рассказывает Алексей Филиппов.
Конец XIX века. В Японии постановили истребить всю нечисть — теперь она обитает разве что в потаенных уголках да на черном рынке. Демоноборец Цугару Синути
зарабатывает потешными боями с фантастическими тварями в рамках коллаборации с цирком уродов (тм) и будто не хочет от жизни большего. Дни бойца с необычным синим «татуажем» действительно сочтены, но у необычного недуга есть экстравагантное решение. Человек, в чьих жилах течет кровь óни — демонов, способных истреблять любую нежить, — умирает быстрее прочих, и затормозить процесс способна только слюна бессмертных.
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👹 «Ворона в императорском гареме» — мистическое следствие в древнем Китае
Одна из них и обращается к Цугару за помощью в обмен на курс лечения (или даже исцеление). Точнее будет сказать, единственная, а если совсем дотошно — лишь её голова. Тысячелетняя дева в птичьей клетке Ая Риндо
, которую сопровождает верная боевая служанка Сидзуку Хасэи
, намерена отыскать украденное тело, и в этом опасном предприятии могущественный полуóни окажется очень кстати. Попутно троица разгадает пару тайн на грани фантастики — и окунется в дивный мир европейского фольклора вперемешку с каноном бульварной литературы, уже обжившимся на улицах Старого света.
Популярная формула для описания неизвестного через знакомое — «Х встречает Y» — довольно удачно работает в случае «Фарса убитой нежити
»: экранизация ранобэ Юго Аосаки
уверенно знакомит мистический альманах «Мононокэ
» (2007) с эпическим сказанием Алана Мура
«Лига выдающихся джентльменов
» (1999-2019); не путать с фильмом. Японские гости — бессмертная, демоноборец и служанка с ружьем — отправляются сначала во Францию (вампиры!), а оттуда в Лондон (Шерлок Холмс
! Арсен Люпен
! Призрак оперы
! Филеас Фогг
!), разыскивая след пожилого джентльмена с литерой «М» на трости. Что это Мориарти
— секрет Полишинеля, его интерес к анатомии нелюдей — тоже: Цугару Синути обязан ему небывалой силой. Могучий старик, пережив падение с Рейхенбахского водопада, решает проводить XIX век в компании могучих иных: не столько собирая армию, сколько стремясь к созданию идеального существа. Затея, которую подхватят деспоты нового столетия.
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👹 «Адский рай» — мифическое марево от MAPPA
В случае «Фарса…», впрочем, интересен не столько глобальный сюжет — в чем-то аланмуровский — об эволюции идей и нарративов. И даже не отдельные кейсы о (не)человеческой нетерпимости, где в изолированности поселений и дворцов слышится рифма к эпохе самоизоляции Сэнгоку
, а следствие Рэндо сопровождается характерными для кабуки ударами хёсиги
, как и в странствиях Аптекаря. Хотя в арочных сводах сюжета — наряду с основным сценаристом Нобору Такаги
(первая «Атака титанов
», «Золотой камуй
») — затаился легендарный Тиаки Дж. Конака
(«Эксперименты Лэйн
», «Технолайз
»), выписывавший — после 15-летней паузы! — лондонскую гастроль необычной троицы. Самый подвижный сегмент первого сезона может впечатлить многоходовочками и многофигурностью, но без подсказки в нем, пожалуй, не распознать руку мастера. Ведь ставка делается на кое-что другое.
Одиссея Аи Риндо и Ко ни на секунду не делает серьезное лицо, пока дело касается главных героев: трикстер-балбес Цугару откровенно валяет дурака, обмениваясь колкостями с госпожой, да и та не упускает возможности подшутить над незавидным положением головы в клетке. За тысячу лет все горести приедаются — и обращаются фарсом. Вот и их путешествие напоминает площадной спектакль по мотивам «реальных событий», где главное — реплики, паузы и интонации, правильные мизансцены и вовремя развернутый софит. Иными словами, история, большая и малая, меркнет на фоне исполнения, искусства рассказывать и показывать. Недаром демоноборец по поводу и без начинает травить байки — порой на разные голоса, — словно замечая усталость в глазах достопочтенной публики.
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👹 «Госпожа Кагуя» — блестящий школьный ромком
В такой конфигурации особенно важна роль режиссера — того, кто считает такты, находит эффектные жесты и трюки под эмоциональные и сюжетные кульбиты, а также визуальные решения для зарисовок внутри сюжетов. В «Фарсе убитой нежити» за это отвечает Синъити Омата
— постановщик «Госпожи Кагуи
» и «Чистого звука
» — в компании шести коллег и мастера над опенингами Нобутака Ёда
, открывавший «Доктора Стоуна
», «Атаку титанов
» (третий сезон), «Корзинку фруктов
» (второй кур второго сезона), «Прозу бродячих псов
» (второй кур и второй сезон), «Моба Психо 100
» (второй и третий сезон).
И если начинается макабр Lapin Track
довольно ударно, то стоит Омате отойти от сцены, как всё превращается в обычный бульварный процедурал с легендарными персонажами, а фарс без ярких красок — в мертвое тело. К счастью, дежурит он на шести эпизодах из 13 — хотя и в них чувствуется недостаток студийных мощностей. Хочется верить, что второй сезон будут делать не в аврале, а ближе к темпу нежити: пижонские фокусы не просто к лицу Ае с Цугаро — они и составляют их, в общем-то, суть.
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