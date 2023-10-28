«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией

анонс

Почему никто не понял третью часть франшизы

Сначала с неба свалилась булавка: «Фури-кури: Альтернатива» — аниме о спасении внутреннего подростка

Милое аниме о дружбе и самовосприятии

Смерть за учебой: «Пустоголовый переведенный ученик» — здоровый ромком против школьной травли

Необычный ромком и пионер «трендового аниме»

«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы

14 октября

Не по годам: «Котаро живет один» — чуткий ситком о самостоятельном мальчике

От кавайности к требованию эмпатичности — за одно мгновение