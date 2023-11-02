Боль/комфорт: «Мой счастливый брак» — Одно из самых чутких и красивых аниме года

Ненадолго возвращаем тепло с обзором чуткого аниме о доверительном союзе на фоне мистической версии эпохи Тайсё «Мой счастливый брак». Эта премьера летнего сезона от студии Kinema Citrus («Баракамон», «Созданный в Бездне») отлично вписывается в корпус прекрасного сёдзё — манги/аниме для девушек, — о котором Юлия Тарасюк регулярно рассказывает на тематическом канале «Покебол с предсказанием».
Само название у отдельных зрителей может вызвать некоторый скептицизм. Оно ассоциируется с любовными романами в мягкой обложке и вроде как настраивает на что-то приторно-радостное. Действительно, перед нами роман о радости. Правда, героине она поначалу непонятна — и нужно будет учиться её понимать и принимать. Так начинается одно из самых чутких и красивых аниме лета 2023 года, которое обладает странным и уникальном очарованием при довольно незатейливом сюжете.
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Миё
— скромная девушка с непростой судьбой. Она живет в этакой альтернативной вариации эпохи Тайсё (1912—1926), где люди соседствуют со страшными демонами и призраками. Для борьбы с нечистью организованы специальные отряды из людей со сверхспособностями, которые обычно распознают еще в детстве. Для отдельных семей считается большой удачей, если в роду появляется ребенок, который видит духов. Отец Миё ожидал, что девочка унаследует способности матери, но та родилась без каких-либо волшебных сил. Когда это выяснилось, семейство отвернулось от обеих, а счастливое детство тут же закончилось. Очень скоро умерла и мама — единственная поддержка Миё. Отец быстро завел ребенка от другой женщины
, а старшую дочь стал игнорировать.
Словно героиня из страшной сказки, Миё постоянно терпит издевательства от сестры
и мачехи, носит обноски, никуда не выходит, вместе с прислугой готовит и прибирает дом. Даже единственный друг Кодзи, влюбленный в Миё, становится в итоге женихом сводной сестры. Героиня абсолютно несчастна, но, что куда страшнее, — она привыкает к такой жизни и даже не представляет, что может быть по-другому.
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Лишившись матери и понимающего друга, Миё впадает в полное отчаянье, но на этом горести не заканчиваются. Отец решает выдать её за сына влиятельной семьи Кудо — военного по имени Киёка
. По слухам, человека властного и жестокого, от которого сбежали все предыдущие невесты. Девушка уже столько натерпелась, что эти новости её не особенно волнуют. Каково же удивление Миё, когда в доме Кудо её принимают с большим теплом, а жених оказывается совсем не таким, как о нем судачат. Киёка — добрый и внимательный мужчина: сдержан, но справедлив и заботлив. Изначально он относится к невесте по расчету с подозрением и ждет от нее «выкидонов» прошлых «кандидаток». Однако перед ним оказывается израненный и забитый человек, избегающий проявления чувств и привыкший угождать окружающим. Киёку это пугает: он хочет помочь Миё измениться и начать жить для себя. Но так ли просто помочь тому, кто уже давно не умеет иначе? А можно ли вообще помочь?
В терминологии авторов фанфиков есть понятие «боль/утешение» (hurt/comfort). Оно обозначает жанр произведения, где одному из персонажей очень плохо, а второй, пытаясь ему помочь в борьбе с душевными травмами, постоянно «комфортит»: старается окружить теплом и заботой. Пожалуй, нет лучшей иллюстрации этого жанра, чем «Мой счастливый брак
». И, что самое любопытное, — это работает. Зритель желает Миё лучшей жизни и радуется, когда она её получает, постепенно взращивая внутренний стержень. Возможно, это во многом связано с желанием найти такого же понимающего человека, который позаботится о нас. При этом, что особенно важно, не возьмет на себя роль этакого няньки или родителя, решая за тебя все проблемы, а просто подставит крепкое плечо в сложный момент. Изучая «Мой счастливый брак» с такой стороны, следить за развитием отношений Миё и Киёки вдвойне интересно. В них нет перегибов, оба многому учатся у друг друга. Миё по-настоящему начинаешь сочувствовать, только когда она обретает нечто ценное для себя: желание доверять и меняться. А ведь это для героини с такой судьбой далеко не просто.
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В аниме, однако, авторы решили описывать не только быт молодой невесты и неторопливое развитие романтических отношений. Они добавили мистику и экшна, чье сосредоточие можно наблюдать в самом конце первого кура. Пока что сложно сказать, так ли уж они уместны в подобной картине, но определенную интригу вокруг героев все-таки создают. Хотя, в первую очередь, «Мой счастливый брак» — история о создании доверительного союзе, где двое ценят и хорошо понимают друг друга. Чем и должен быть настоящий брак. Продолжение сериала уже в работе, так что будем с нетерпением ждать развития истории Миё и Киёки.
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