«Фури-кури: Шугейз»: как закончилась легендарная франшиза FLCL?

На заре осеннего сезона случилось историческое событие: культовая франшиза FLCL, кажется, приказала долго жить. Точнее — ушла на высокой ноте. Во всяком случае, после трех серий «Фури-кури: Шугейз», дитя трех студий Production I.G («Иллюзия рая», «Пожалуйста, спасите мою Землю!»), Nut («Cиний гигант», «Колдунья в погонах») и Akatsuki («Жилой комплекс С»), даже продюсеры adult swim пока не готовы эксплуатировать этапное аниме и дальше. Почему это отличный финал, разбираемся при помощи канала «Покебол с предсказанием» и Сергея Сергиенко — специалиста по сёнэну и FLCL.
Всё когда-нибудь заканчивается — в том числе и хорошее. Главное — уйти на правильной ноте. И, как мне кажется, у FLCL
это получилось — хотя наверняка будут и несогласные. Shoegaze
— первая часть франшизы, где не помешает знание предыдущих сезонов: как минимум — третьего, Alternative
. Размусоливать о нем не буду — есть отдельный текст про
, — ограничусь напоминанием, что это была самая приземленная часть из всех. Что шло ей к лицу, пусть и выкупили это, увы, не все.
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Shoegaze показывает, что же стало с Каной из Alternative десять лет спустя. Той самой Каной
, что находила интересное везде и всюду, не нуждаясь в дикой фантастике, чтобы чувствовать вкус к жизни. Теперь она окончательно стала взрослой и скучной: яркие впечатления заменила офисная работа, а пластырь на лбу скрывает не вырывающийся рог, как раньше, а вмятину, оставшуюся после сна на столешнице. Вспомнить о внутреннем ребенке помогает не Харука, но Харуми
— совершенно новая для серии девочка с ярко-красными волосами, нелепой прической и вычурным вкусом в одежде.
Вообще говоря, формально главный герой истории — Масаки
, которому посвящено удивительно мало экранного времени. Именно он на пару с Харуми отправляется в загадочную башню, которая якобы повинна в проблемах юноши. Харуми пошла за компанию от нечего делать — девушка явно скучает и пытается внести разнообразие любыми доступными способами. Что в какой-то мере роднит её с Харукой, которую ждешь до последнего. Та в кадре, к слову, так и не появится.
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«Шугейз» в очередной раз удачно обыгрывает и наследие предыдущих сезонов, и пытается сделать что-то свое: например, выходящая на первый план Кана еще раз переживает «фурикуристический момент» и понимает, насколько важно сохранить внутреннего ребенка. Линия Харуми, в свою очередь, наглядно показывает воспетую рокерами мысль, что взрослым доверять нельзя. Ну а Масаки воплощает идею шугейза: парень выглядит беспристрастным и отстраненным, хотя на деле переживает мощную эмоциональную бурю. Бурю, которая найдет выход только в самом финале.
Так Shoegaze делает, возможно, самый интересный поворот в истории FLCL: вместо акцента на какой-то одной идее или эмоции, он распадается сразу на несколько — и в этом здорово помогает мифология предыдущих сезонов. Он, наверное, может работать и самостоятельно, но именно в связке выстреливает особенно мощно. Доходит до смешного: ближе к финалу один из героев прямо проговаривает, что ключ к пониманию — не внутренние противоречия или первобытные желания (читай — страх потери и трудности пубертата). Ключом была и остается любовь — чувство, способное менять реальность.
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Напоследок, уже на титрах, сериал в какой-то мере закольцовывается: да, Харуку мы так и не увидели, зато есть Атомск, чья траектория движения недвусмысленно напоминает знак бесконечности. FLCL кончился — да здравствует FLCL!
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