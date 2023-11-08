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«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»

Анимация >>
8 ноября 2023
Продолжаем разбирать гостинцы летнего сезона при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием». Сегодня Сергей Сергиенко, который регулярно рассказывает о классике и новинках сёнэна (аниме и манга для юношей от 12 до 18), выбрал приземленную историю о школьной любви от GoHandsЧлены школьного совета», «Кот, мастер на все лапки, снова грустит», «Чебурашка эрэрэрэ!»). Читайте ниже, чем очаровывает аниме «Моя возлюбленная забыла свои очки».

«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»

В старшей школе Каэдэ Комура оказывается соседом по парте Ай Миэ. И как-то так выходит, что мальчишка моментально влюбляется. Шанс узнать девушку поближе выдается довольно быстро: Ай забыла дома очки, а при её чудовищной близорукости не то что с доски списать — учебник в сумке найти непросто. Так что Каэде приходится ей помогать — и кто же знал, что это лишь первый эпизод из множества похожих. Оказалось, что Ай крайне рассеяна, так что забывать очки для нее в порядке вещей. Каэде остается понять, играет ли ему это на руку, или нет.

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В каждом сезоне непременно можно обнаружить уютную любовную историю о школьниках. Иногда авторы подобных аниме ищут нестандартные ходы, добавляя к романтике что-то еще (или иначе расставляя акценты), но есть и те, кто строго держится в рамках — и только выигрывают от этого. «Моя возлюбленная…» как раз из последних: откровений от сериала ждать уж точно не стоит. Что, впрочем, совершенно не мешает ему быть очаровательным.

«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»

Секрет успеха, в первую очередь, лежит на плечах героев. Каэдэ и Ай лишены характерной для жанра чрезмерности реакций и во многом ведут себя как обычные школьники. Эмоции считываются без гиперболизации: герои не падают в обморок, случайно взявшись за руки, но и не одержимы близостью любой ценой. Это на удивление правдоподобная, приземленная история: вопросы вызывает разве что талант Ай забывать очки — при том, что девушка без них почти ничего не видит.

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Понятны и переживания обеих сторон: всё же герои юны, поэтому их смущение и непонимание собственных чувств смотрится куда уместнее, чем в аналогичных шоу о влюбленных коллегах (как, например, в «Маленькой сэмпай с моей работы»), которые стали популярны в последнее время. В плюс работает и то, что авторы куда больше внимания уделяют будничности — без постоянного фокуса на отношениях. Да, они, несомненно, важная часть повествования, но всё же далеко не единственная.

«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»

Благодаря акценту на повседневности уходит и эффект скетчевости, который частенько присутствует в подобных историях. «Моя возлюбленная» не ощущается потоком случайных сценок, хотя отдельные эпизоды и состоят из разрозненных событий разных дней. Они интересно увязываются в общий сюжет и воспринимаются как целостная история, пусть и охватывающая целый год за всего-то 13 серий.

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«Моя возлюбленная» — милая и трогательная история о первой любви, оставляющая приятное послевкусие. Во многом благодаря полному отсутствию серьезной драмы: сериал воспринимается почти как иясикей и буквально дает отдохнуть — как от реальной жизни, так и от более динамичных сериалов. Что ему очень к лицу: иногда не хватает именно таких простых историй без накала и надрыва.


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«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки» фотографии
«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки» фотографии
«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки» фотографии
«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки» фотографии
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