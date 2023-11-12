«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

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«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»

4 ноября

«Фури-кури: Шугейз»: как закончилась легендарная франшиза FLCL?

«Неужели всё это время ответом была любовь?»