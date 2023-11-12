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«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

Анимация >>
12 ноября 2023
Несправедливо, но факт: если манга для юношей старше 18 (сэйнэн) появилась уже в середине 1950-х, то женщинам журналы с аналогичными историями (дзёсэй) пришлось ждать еще 30 лет, а в аниме и вовсе до 1990-х. Сегодня мы как раз и поговорим об одном из пионеров «жанра» — сериале «Соседские истории» от Toei AnimationВан-Пис», «Мармеладный мальчик»), чьей целевой аудиторией одновременно являлись как молодые женщины, так и девочки (для них выходили манга и аниме с пометкой «сёдзё»). Подробнее — в тексте Юлии Тарасюк, которая регулярно обозревает новинки и классику сёдзё на канале «Покебол с предсказанием».

«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

При упоминании имени Ай Ядзавы мы, как правило, вспоминаем экранизации ее самой известной манги — «Нана» и «Ателье Paradise Kiss». Эти сериалы входят в число самых известных аниме для старшей женской аудитории. Особое внимание в них уделено поиску себя молодыми женщинами, а также вопросам творчества и карьеры, дружбы и любовных отношений. Куда менее известными сегодня считаются OVA «Я не ангел» (Tenshi nanka ja nai) и сериал «Соседские истории» (Gokinjo monogatari), также созданные по мотивам манги Ядзавы. Именно на последнем мы сегодня и остановимся — ведь оно является предысторией «Ателье Paradise Kiss», а еще — одной из первых попыток создать аниме для новой аудитории: молодых женщин.

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«Соседские истории» повествуют о группе друзей, обучающихся в школе искусств. Микако увлечена созданием одежды — шьет для себя и обожает необычные яркие костюмы. Ее заветная мечта — создать бренд одежды Happy Berry. Цутому — друг детства Микако и ее сосед. Они всегда проводили вместе много времени, но с возрастом их отношения начали меняться. Сама Микако не сразу осознает чувства к Цутому, к тому же тот увлекается главной красоткой школы — Марико, которую многие называют «Фигуркой» за ее легкомысленное поведение и проявление сексуальности. Микако, однако, не отчаивается, когда Цутому вдруг заводит отношения с «Фигуркой»: вместо этого она решает сконцентрироваться на пути к мечте и объединяет друзей в кружок «Акиндо». Теперь они вместе создают различные товары для своего уличного магазинчика: Микако вместе с подругами Рисой и Май шьет одежду и игрушки, Цутому — мастерит модельки роботов, а их общий друг, программист Дзиро создает компьютерные игры. Цутому вскоре понимает, что ему куда интереснее проводить время с Микако, чем с Марико, с которой он даже не может найти общих тем для разговора. Так, на фоне роста популярности «Акиндо» и коллективных творческих поисков, развиваются и отношения наших друзей детства.

«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

Тем, кто смотрел или читал «Ателье Paradise Kiss», многие имена и названия покажутся знакомыми. Все так: некоторые персонажи «Соседских историй» предстают там повзрослевшими. Микако — старшая сестра Мивако и создательница бренда Happy Berry, о котором школьницей еще только грезила. Цутому — известный фотограф, а парень Мивако, Араси — сын Рисы, лучшей подруги Микако. В «Соседских историях» мы можем наблюдать, как эти герои постепенно шли к мечте и менялись. Конечно, графика и дизайны персонажей в обоих аниме разительно отличаются. «Истории» Ядзава рисовала для куда более детского журнала, но даже тогда эта манга сильно выбивалась на фоне работ, печатавшихся на соседних страницах. Аниме по «Историям» снимали в надежде захватить две аудитории: юных девочек, для которых ранее и было все сёдзё-аниме на рынке, и молодых женщин, кого бы заинтересовали более взрослые темы.

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Для последних произведений Ядзавы характерны размышления о пути женщины в жизни и её призвании. Выбор между рискованной карьерой мечты и уютным семейным бытом (Микако и Нана Осаки). Череда скоропалительных отношений в попытке обрести личное счастье (Марико и Нана-Хатико). В «Соседских историях» также интересно то, как юноша поддерживает возлюбленную. Цутому переживает, что не может разобраться, чем же хочет заниматься по жизни. Но он осознает талант Микако и поддерживает ее стремление исполнить мечту. Даже если это означает какое-то время терпеть разлуку с любимой. Можно сказать, что практически все эти вопросы и ситуации легли в основу бестселлера «Нана» — уже зрелой работы Ядзавы, сегодня — заслуженной классикой аниме.

«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин

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«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин фотографии
«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин фотографии
«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин фотографии
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