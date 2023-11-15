То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке

«Кэйон!»
— аниме о девичьей дружбе под видом музыкальной секции от Наоко Ямады
, известной по «Форме голоса
», «Дракорничной госпожи Кобаяси
» и «Вайолетт Эвергарден
». О хите студии Kyoto Animation
(«История любви Тамако
», «Меланхолия Харухи Судзумии
») рассказывает Дарья Тарасова
— заведующая кружком ценителей аниме в жанре повседневность
на канале «Покебол с предсказанием»
.
Поступив в старшую школу, беззаботная и рассеянная Юи Хирасава
, как и другие ученики, оказалась перед непростым выбором: нужно определиться с клубом по интересам. Предложений много, вот только Юи довольно ленива и едва ли чем-то интересуется. Вспомнив детские занятия, девушка решает вступить в клуб легкой музыки, хотя ни на одном инструменте играть не умеет, да и нотной грамоте не обучена. Так, почти что волею случая, Хирасава становится гитаристкой в школьном поп-коллективе. Сцену с ней делят серьезная и очень застенчивая басистка-левша Мио
, барабанщица-оторва Рицу
и добродушная клавишница из богатой семьи Цумуги
. Позже к ним примкнет новенькая Адзуса
, несколько лет учившаяся играть на гитаре.
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«Кэйон!
» (от японского «кэйонгаку», оно же Light Music, то есть в общем смысле «поп-музыка») запустился в 2009 году по следам ёнкомы
от Kakifly
. Перевести комедийную повседневность на экраны взялась — под эгидой Kyoto Animation
— небезызвестная Наоко Ямада
.
Примерно в середине первого сезона Адзуса, наблюдая за репетицией, задается краеугольным для концепции сериала вопросом: «Юи-семпай даже основных терминов не знает, Рицу-семпай толком темп не держит. Но когда они играют вместе — почему выходит так хорошо?
» На самом деле никто из участниц кружка не выделяется особым талантом или даже неоспоримой любовью к музыке. Мио и Рицу вроде как договорились в былые времена, что соберут группу и покорят главную арену Японии «Будокан» — просто потому, что это прикольно. Отсюда и выросла идея записаться в клуб, а дедлайном для финального концерта на суперплощадке решили назначить окончание школы. Вижу цель — не спеша и вразвалочку иду к ней: выяснилось, что из тематического кружка можно почерпнуть нечто более ценное, чем достигаторскую мотивацию заблистать на сцене так же, как ребята из P-Model
или The Pillows
(их фамилии, кстати, и достались героиням тайтла).
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«Кэйон!» — на самом деле проект совсем не о музыке: по крайней мере, она уходит на куда более дальний план, чем в тех же «Онгаку
» или «Рок-тихоне!
». В кадр попало не так уж много репетиций, зритель вряд ли много узнает о специфике жанров или гитарно-барабанных приемчиках и примочках — с неймдроппингом разве что всё в порядке. Да это и неважно. По большей части начинающие музыкантки собираются в классе, гоняют чаи, едят сладости и обсуждают будни — вот она формула идеального школьного досуга с поп-изюминкой. Иногда их будни затягивают персонажей из ближайшего окружения, добавляющих сюжету новых аккордов: это взбалмошная учительница-кураторка Савако
, по молодости игравшая в том же клубе тяжелую музыку, сестренка Юи
и подруга детства Нодока
.
Аниме оставляет ощущение одного большого филлера — что вообще-то и здорово, учитывая жанр. Девушки ходят вокруг да около хобби, посвящая время то подготовке к контрольным (не сдашь — не допустят до занятий в клубе, а так и закроют его, чего доброго), то подработке для покупки инструментов, то празднованию Рождества, то канонической поездке на пляж, то обыкновенным бесхитростным посиделкам. Репетиции и сами концерты сопровождаются стильными кадрами а-ля клипы начала нулевых, выделяясь лишь потому, что их на самом деле не так уж много.
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Обертоном, как можно догадаться, звучит мотив беспечной девичьей дружбы. Стремиться вместе отыграть масштабный концерт — одно; знать, что после уроков можно посидеть с подружками за чаем и поболтать — а там, быть может, и побряцать на гитаре — совершенно другое.
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