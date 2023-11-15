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То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке

Анимация >>
15 ноября 2023
«Кэйон!» — аниме о девичьей дружбе под видом музыкальной секции от Наоко Ямады, известной по «Форме голоса», «Дракорничной госпожи Кобаяси» и «Вайолетт Эвергарден». О хите студии Kyoto AnimationИстория любви Тамако», «Меланхолия Харухи Судзумии») рассказывает Дарья Тарасова — заведующая кружком ценителей аниме в жанре повседневность на канале «Покебол с предсказанием».

То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке

Поступив в старшую школу, беззаботная и рассеянная Юи Хирасава, как и другие ученики, оказалась перед непростым выбором: нужно определиться с клубом по интересам. Предложений много, вот только Юи довольно ленива и едва ли чем-то интересуется. Вспомнив детские занятия, девушка решает вступить в клуб легкой музыки, хотя ни на одном инструменте играть не умеет, да и нотной грамоте не обучена. Так, почти что волею случая, Хирасава становится гитаристкой в школьном поп-коллективе. Сцену с ней делят серьезная и очень застенчивая басистка-левша Мио, барабанщица-оторва Рицу и добродушная клавишница из богатой семьи Цумуги. Позже к ним примкнет новенькая Адзуса, несколько лет учившаяся играть на гитаре.

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«Кэйон!» (от японского «кэйонгаку», оно же Light Music, то есть в общем смысле «поп-музыка») запустился в 2009 году по следам ёнкомы от Kakifly. Перевести комедийную повседневность на экраны взялась — под эгидой Kyoto Animation — небезызвестная Наоко Ямада.

То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке

Примерно в середине первого сезона Адзуса, наблюдая за репетицией, задается краеугольным для концепции сериала вопросом: «Юи-семпай даже основных терминов не знает, Рицу-семпай толком темп не держит. Но когда они играют вместе — почему выходит так хорошо?» На самом деле никто из участниц кружка не выделяется особым талантом или даже неоспоримой любовью к музыке. Мио и Рицу вроде как договорились в былые времена, что соберут группу и покорят главную арену Японии «Будокан» — просто потому, что это прикольно. Отсюда и выросла идея записаться в клуб, а дедлайном для финального концерта на суперплощадке решили назначить окончание школы. Вижу цель — не спеша и вразвалочку иду к ней: выяснилось, что из тематического кружка можно почерпнуть нечто более ценное, чем достигаторскую мотивацию заблистать на сцене так же, как ребята из P-Model или The Pillows (их фамилии, кстати, и достались героиням тайтла).

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«Кэйон!» — на самом деле проект совсем не о музыке: по крайней мере, она уходит на куда более дальний план, чем в тех же «Онгаку» или «Рок-тихоне!». В кадр попало не так уж много репетиций, зритель вряд ли много узнает о специфике жанров или гитарно-барабанных приемчиках и примочках — с неймдроппингом разве что всё в порядке. Да это и неважно. По большей части начинающие музыкантки собираются в классе, гоняют чаи, едят сладости и обсуждают будни — вот она формула идеального школьного досуга с поп-изюминкой. Иногда их будни затягивают персонажей из ближайшего окружения, добавляющих сюжету новых аккордов: это взбалмошная учительница-кураторка Савако, по молодости игравшая в том же клубе тяжелую музыку, сестренка Юи и подруга детства Нодока.

То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке

Аниме оставляет ощущение одного большого филлера — что вообще-то и здорово, учитывая жанр. Девушки ходят вокруг да около хобби, посвящая время то подготовке к контрольным (не сдашь — не допустят до занятий в клубе, а так и закроют его, чего доброго), то подработке для покупки инструментов, то празднованию Рождества, то канонической поездке на пляж, то обыкновенным бесхитростным посиделкам. Репетиции и сами концерты сопровождаются стильными кадрами а-ля клипы начала нулевых, выделяясь лишь потому, что их на самом деле не так уж много.

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Обертоном, как можно догадаться, звучит мотив беспечной девичьей дружбы. Стремиться вместе отыграть масштабный концерт — одно; знать, что после уроков можно посидеть с подружками за чаем и поболтать — а там, быть может, и побряцать на гитаре — совершенно другое.


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То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке фотографии
То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке фотографии
То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке фотографии
То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке фотографии
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