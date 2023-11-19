Атомная реакция: «Плутон» — философский сай-фай от автора «Монстра»

«Атака титанов» закончилась, но аниме-индустрия на оскуднела масштабными историями: в пандан эпическому фэнтези на Netflix вышел восьмичасовой сай-фай «Плутон» по мотивам одноименной манги великого Наоки Урасавы (автор культового «Монстра»). Почему это одна из главных премьер осени (а то и года), разбираемся при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием»! О том, почему сэйнэн студии М2 («Онихэй», «Крысеныш Дзирокити»), над которым она работала порядка шести лет, подойдет даже тем, «кто не смотрит аниме», рассказывает Алексей Филиппов.
Снятся ли роботам равные права? Снятся ли ужасы войны? Снятся ли необъятные поля тюльпанов? Снятся ли глаза, светящиеся от ненависти? Снятся ли песни их матерей? Снится ли отпуск длиною в год?
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🌔 Чем закончилась «Атака титанов»
Все эти вопросы затеряются в плотном сюжете «Плутона
» — экранизации одноименной манги Наоки Урасавы
, написанной с 2003-го по 2009-й; сразу после создания культового «Монстра
» (1994-2001). Адаптировать многофигурный научно-фантастический детектив с тех пор планировали многие: от прославившейся «Миньонами
» Illumination до М2 Масао Маруямы
, который наладил контакт с Урасавой еще в 90-е, когда на студии Madhouse
экранизировали и «Явару!
», и «Мастера Китона
» (кстати, при участии Сатоси Кона
), и потом уже «Монстра».
Связь времен в случае «Плутона» важна еще и потому, что Урасава переосмыслил один из сюжетов «Могучего Атома
» (1951-1968) Осаму Тэдзуки
, арку «Величайший робот на Земле». И хотя для восприятия аниме или манги не нужно ничего знать о первоисточнике, справедливо упомянуть, что вызов, принятый автором «Монстра», сродни тому, какой ощущали комиксисты, пытавшиеся монументально (пере)осмыслить Супермена или Бэтмена. Например, Алан Мур
при написании «Убийственной шутки
» (1988), Грант Моррисон
в случае «Бэтмена. Лечебницы Аркхема. Дома скорби на скорбной земле
» (1989) и «Супермена: Всех звёзд
» (2006-2008) или Нил Гейман
, работая над «Бэтмен. Что случилось с Крестоносцем в Маске?
» (2009).
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🌔 «Дороро» — экранизация ронинской манги Тэдзуки от MAPPA
Итак, будущее — кажется, довольно далекое, — где репликанты достигли небывалого уровня развития, как следствие — получили такие же права, как и люди. Друг за другом дивный новый мир потрясают две жуткие новости: убиты человек-робоактивист Бернард Линке, и Монблан
— один из семи наиболее совершенных андроидов Земли. Объединяет их отсутствие малейших улик и автограф убийцы — рога, воткнутые подле головы. За расследование берется Гезихт
— агент Европола и еще один из великолепной ИИ-семерки. Есть подозрения, что за расправой стоит робот, чего не случалось уже восемь лет. Ведь по закону — юридическому и программному — репликанты не способны причинить вред человеку, тем более — убить.
Гезихт в тщетных попытках предотвратить жатву неведомого Плутона, названного в честь древнеримского бога смерти, путешествует по миру, общаясь с учеными и ИИ (среди прочих — жизнелюбивый Атом
и его чуткая сестрица Уран
). Улики ведут в Персию: все (старые и новые) жертвы связаны с 39-й Центральноазиатской войной — спецоперацией по свержению авторитарного режима Дария XIV, подозреваемого в производстве запрещенных роботов массового уничтожения. Агенту Европола необходимо выяснить не только, что же на самом деле случилось четыре года назад, но и почему его одолевают кошмары, а часть событий трехлетней давности как будто стерли из идеальной памяти.
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🌔 «Стальной алхимик» — мощное аниме для тех, кто не смотрит аниме
Первое, что хочется отметить в «Плутоне», — это хитровыдуманную композицию, где репликант-детектив регулярно уходит в тень, уступая место андроидам и людям с их небольшими историями, переживаниями и травмами, которые служат ключом к хищным вещам века и осевой коллизии сериала. Следуя логике польского писателя Витольда Гомбровича
, считавшего детектив «попыткой организации хаоса», Урасава неспешно собирает поначалу довольно разрозненные фрагменты большого пазла: вроде практически вставной новеллы о Севере-2
и гениальном композиторе-технофобе Поле Дункане
, не верящем, как в меме, что робот может написать симфонию (точнее — даже искусно её исполнить).
Во второй половине восьмичасового шоу происходит переход от частного к общему: страхи и устремления людей, встречаясь с возможностями технологий и государств, разрастаются до внешнеполитических процессов и радикальных сценариев ресентимента. Несмотря на пунктирные исторические параллели — с вторжением США в Ирак, после которого, например, Хаяо Миядзаки
много лет не ездил в Америку, противостояние с Ираном и в целом непростые отношения Запада с Ближним Востоком, — Урасава делает ставку на эмпатию. Отсюда — кинематографические (сверх)крупные планы, приглашающие разглядывать лица ключевых персонажей как загадочный пейзаж. Отсюда же — ключевой вопрос: как разорвать круг ненависти, образуемый не только политической волей и историческими событиями, но и «несбалансированными эмоциями» — тем, что делает человека человеком, позволяя существовать в хаосе ежедневных микровыборов?
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🌔 Подкаст об «Акире» Кацухиро Отомо
В «Плутоне» изученная, казалось бы, до мелочей жанровая микросхема — Дик
, Лем
, Азимов
, Осии
, подставьте нужное — показана чуть с иного ракурса. Как идеал оборачивается кошмаром? Зачем человеку, играясь в бога, создавать свое подобие, но совершенное? (Возможно, не баг, а фича, но несколько иронично, что героини в подобном нарративе исполняют сугубо прикладную, «эмпатическую» роль сестер, жен и матерей.) Можно ли убежать от страха и утраты, создав утопию или оружие судного дня? Наконец, по силам ли человеку принять эту зияющую дыру (или кипучую ярость) внутри себя — и не нажать на спусковой крючок, красную кнопку? Используя иконографию кумира японской молодежи, робомальчика-супергероя, Наоки Урасава вселяет веру, что всё-таки да. Только этот выбор придется делать регулярно и каждому. Возможно — при помощи тех, кто тоже однажды смог.
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