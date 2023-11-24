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«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё

Анимация >>
24 ноября 2023
Сёдзё — аниме и манга для девушек от 12 до 18 лет — не одно десятилетие служит опорой для зрительниц и зрителей, а также позволяет взглянуть на разные сферы японского общества. Юлии Тарасюк регулярно рассказывает о ярких образчиках жанра на аниме-канале «Покебол с предсказанием» — и сегодня речь пойдет об аниме «Дореми: В поисках волшебства» от студии Toei AnimationСоседские истории», «Красавица-воин Сейлор Мун»).

«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё

Скорее всего, фильм «В поисках учениц для ведьмы», вышедший позапрошлым летом в российский прокат под именем «Дореми: В поисках волшебства», остался многими незамеченным. Очевидная причина — аниме связано с «Невезучей ведьмой Дореми» (Ojamajo Doremi), популярным в начале 2000-х детским сериалом в жанре махо-сёдзё. Действительно, новый фильм приурочен к 20-летнему юбилею франшизы, однако, как оказалось, он вовсе не требует экспертизы по сериалу и его ответвлениям. Более того, это произведение адресовано взрослой аудитории. И особенно хорошо оно будет понятно всем, кто увлекся аниме еще в детстве — совершенно не важно, каким именно.

Смотреть онлайн «Дореми: В поисках волшебства»
Персонажи-анимешники или просто вдохновленные аниме — для современной индустрии не в новинку. Например, сейчас довольно известны манга и аниме «Так сложно любить отаку», а Сараса в «Девушке из оперы!», например, равняется на Оскар из «Розы Версаля». Авторы «Дореми…» тоже выбрали не самый обычный путь, решив рассказать не о знакомых ведьмочках, а об их фанатках. Сделать аниме о поклонницах этого аниме.

«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё

Главные героини фильма — Мирэ Ёсидзуки, Рэйка Каватани и Сора Нагасэ. Три молодые женщины разного возраста, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего. Однако в детстве они все трое смотрели «Невезучую ведьму Дореми», пронесли любовь к сериалу сквозь года и с теплом вспоминают уже будучи взрослыми. Вот и знакомятся героини случайно — столкнувшись во время визита (так называемого аниме-паломничества) к старому зданию, которое послужило прототипом для волшебного магазинчика в «Дореми». Сначала их сплачивает общий интерес, но со временем героини становятся поддержкой друг другу и в повседневности.

Читать Необычные образчики махо-сёдзё помимо «Сэйлор Мун»
Каждая как раз переживает непростой жизненный этап: проблемы в работе, выборе жизненного пути, отношениях с собой и окружающими. Женщины встречаются на выходных и в праздники, организуют совместные выезды по местам из любимого «Дореми». Во время этих экспедиций подруги попадают в настоящие приключения, которые помогают им разрешить свои проблемы. При этом совершенно, казалось бы, сказочным образом.

«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё

Отдельно стоит отметить романтическую линию Соры с юношей-фанатом «Дореми», которого девушки встречают во время путешествия. На его примере зрителю показывают распространенную ситуацию, когда «интернет-персона» не совпадает с образом в реальной жизни, а также — какое разное влияние на нас оказывает вовлеченность в фандом и преданность любимому аниме. Не всегда этот эффект положительный.

Читать «Полет ведьмы» — магический реализм по соседству
«Дореми: В поисках волшебства» — трогательное и наполненное теплом послание всем взрослым фанатам аниме, а еще отличное произведение о современных женщинах-отаку. Оно посвящено тому, что магией наполнен каждый наш день. Чуточка смелости, щепотка уверенности в себе, теплота дружбы — все это заклинания, благодаря которым мы движемся по жизни вперед. И особое место в этой повседневной магии занимают детские мечты и все то, чем мы так вдохновлялись в юные годы. Об этом никогда не стоит забывать.


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«Дореми: В поисках волшебства»: Так сложно не любить сёдзё фотографии
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