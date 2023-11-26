«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение

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Спутник телезрителя «Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка 23 ноября, 21:20, телеканал А2

Лайфстайл Павел Деревянко прокомментировал обвинения в мошенничестве Актёр изложил свою версию происходящего

Новости кино «Стальное сердце», «Моя собака – космонавт» и продолжение «Пальмы» получат поддержку Фонда кино На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма

Новости кино Даниил Воробьев, Дмитрий Давыдов и Дарья Мороз вошли в состав жюри фестиваля «Зимний» К ним присоединились художник кино Сергей Февралев и медиаменеджер Софья Митрофанова

Интервью Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни

Лайфстайл «Вы знаете, я работаю»: Владимир Урин прокомментировал свой уход из Большого театра Он заявил, что продолжит работу, несмотря на новости об его увольнении