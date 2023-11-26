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«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение

Анимация >>
26 ноября 2023
По выходным в аниме-канале «Покебол с предсказанием» Дарья Тарасова делится дарами повседневности — особого психотерапевтического жанра, в котором «ничего не происходит» (почти). Сегодня познакомимся с «Историей любви Тамако» Наоко Ямады, где первое чувство — со вкусом моти, а рация из стаканчиков — не то, чем кажется. За производство отвечала студия Kyoto AnimationВайолет Эвергарден», «Дракорничная госпожи Кобаяси», «Счастливая звезда»).

«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение

Сложно сказать, есть ли для Тамако в этой жизни что-то важнее моти — хочешь не хочешь, а такова судьба дочери владельца специализированного магазина. Школьные деньки сменяют друг друга, конвейер лакомств не останавливается (жаль только, что отец не дает придумывать новые формы), подружки предлагают поучаствовать в фестивале маршей — словом, в меру насыщенная жизнь идет своим чередом. Будничная идиллия запинается, когда друг детства Мочизо (сын другого владельца магазина моти из того же торгового квартала), сообщает девушке неожиданные новости: во-первых, он уезжает учиться в Токио, во-вторых — уже давно неровно к ней дышит.

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В полнометражку «История любви Тамако», продолжившую сериал «Магазинчик Тамако», режиссерка Наоко Ямада вложила даже больше сил и любви, чем в оригинал. Пернатый балагур Дэра остался в предисловии, а сюжет сосредоточился исключительно на реальных материях — влюбленности Мочизо и реакции Тамако.

«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение

Обычно «ломтики жизни» готовят по понятным сценариям: в центре внимания действительно оказывается будничность, где nothing ever happens («ничего не происходит»), иногда рутина подсвечивается за счет другого сорта прозаичности, но может случаться и некий конфликт, большой или поменьше, помогающий встряхнуть героев от пены дней. Ямада, казалось бы, остановилась на последнем варианте, но сделала это настолько тонко, что стоило бы вынести «Историю» за рамки знакомой классификации.

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Эмоциональность исполнения и фокус на чувствах персонажей — те аспекты, на которые Ямада всегда обращает пристальное внимание. Неудивительно, что отдельный полный метр посвящен признанию Мочизо (само оно, кстати, тоже не обошлось без моти). Вот что интересно: парень переживал школьную пору остро из-за чувств к однокласснице Тамако, она же проводила дни в совершенно обычном, блаженно-неведающем ритме. Признание — не столько обстоятельство, меняющее жизнь девушки, сколько повод взглянуть на рутину иначе, переосмыслить ее, узнав привычное с новых сторон.

«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение

Так, вместо «моти» Тамако, заговариваясь, начинает случайно (ой ли!) произносить имя Мочизо, песни родительской молодости обретают новое значение, а рация из пары стаканчиков трансформируется в нечто большее. Артефакт дружбы, при помощи которого друзья с детства обменивались по вечерам новостями, становится трогательным и красноречивым проводником нового чувства (покруче синкаевских ленточек). Так и выясняется, что все это время секрет Мочизо от Тамако прятала повседневность.


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«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение фотографии
«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение фотографии
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