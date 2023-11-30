Питер Пэн XXI века: как «Скотт Пилигрим жмет на газ» переосмысляет культовый комикс и фильм

На Netflix под занавес года состоялась еще одна громкая премьера осени — аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» от изобретательной студии Science SARU («Ину-О», «Когти зверя», «Руки прочь от кинокружка!»). Это не новая экранизация одноименного комикса Брайана Ли О’Мэлли, по которому уже снял культовый фильм Эдгар Райт, а, если угодно, новое прочтение культурного феномена от всех, кто с ним ранее работал. Камео Саймона Пегга и Ника Фроста! Отсылки к «Невероятным приключениям ДжоДжо» и «Драконьему жемчугу»! Несколько новых причесок Рамоны Флауэрс! Сериал действительно может удивить — особенно тех, кто не ждал, что историю Скотта Пилигрима переосмыслят столь радикальным образом. Мнения зрителей, разумеется, разделились. Алексей Филиппов в аниме-канале «Покебол с предсказанием» разбирался, как герой нашей юности ворвался в 2020-е.
Торонто, Канада. 23-летний гик Скотт Пилигрим
живет у приятеля-гомосексуала Уоллеса Уэллса
, встречается со школьницей Найвз Чау
в надежде залечить сердечную рану от расставания с любовью всей жизни и играет на басу в рок-группе Sex Bob-Omb, чей лидер переживает, а не отстой ли они. Однажды во сне Скотт видит прекрасную незнакомку, которую тем же вечером встречает на вписке. Её зовут Рамона Флауэрс
, в Торонто она сбежала из Нью-Йорка, скрываясь от прошлого (и бывшего), а в довольно пустынной голове Пилигрима оказалась по работе: там проходит подпространственный тоннель, удобный для экспресс-доставки DVD-дисков Netflix. Напористый канадский юноша добивается свидания, а уже следующим вечером Рамона приходит на концерт Sex Bob-Omb, который должен изменить всё. Правда, доказать свою состоятельность Скотту Пилигриму придется не с гитарой в руках, а кулаками — в сражении с семью злыми бывшими новой пассии.
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Точнее, по этому пути он пошел в комиксе Брайана Ли О’Мэлли
«Скотт Пилигрим» (2004-2010) и фильме Эдгара Райта
«Скотт Пилигрим против всех
» (2010). В новейшем аниме-сериала, к которому оба приложили руку, первый же злой бывший — юноша индийского происхождения Мэттью Патель
— одним ударом разваливает конкурента на россыпь монеток. Все в шоке, но после похорон пытаются жить дальше, пока Рамона не обнаруживает, что смерть Скотта фальсифицировали. Теперь её задача пообщаться со всеми «эксами» и в духе любимого лейтенанта Коломбо
раскрыть дело об украденных поцелуях.
Нетфликсовский «Скотт Пилигрим жмет на газ
» будто рожден для наглядного объяснения, что такое метамодерн
— со всеми его отсылками, «новой искренностью», самоиронией и жаждой переписывать самое себя. Помимо сюжетно-стилистической эклектики из миров гиков и отаку, заявленной еще в комиксе О’Мэлли, в сериале происходят заметные визуальные колебания между манерой Cartoon Network, аниме и даже игрового кино, о котором напоминают постоянные расфокусы, казалось бы, чуждые искусству четких линий. Неудивительно, что с новой силой разгорелись споры об определениях: является ли правоверной японской мультипликацией проект Netflix со сценаристами из США, Великобритании и Канады, режиссером-испанцем Абелем Гонгорой
и студией Science SARU
фантазера Масааки Юасы
, где европейский аниматор трудится с 2006 года.
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Всё это, правда, уводит от главного вопроса: зачем нам «Скотт Пилигрим» в 2023-м? И кем он был 14, 20 лет назад? О’Мэлли и Райт как будто спохватились, что везучий раздолбай стал чуть ли не идолом поколения, чью романтическую файтинг-одиссею, кажется, приняли за чистую монету. В «Шансах
» и «Соплячке
» канадский комиксист уже выписывал протагонисток так, чтобы не было сомнений: их паттерны ведут в тупик или на новый круг. Последний фильм британского гик-хулигана
— профеминистское джалло
о мрачных тенях свингующего Лондона, чья бодрая эстетика драпировала и множила старое доброе гендерное насилие.
В Takes Off закономерно находит ответ накопившаяся к «Скотту» критика: как минимум — за пассивность Рамоны, запертой в пестрой клетке маниакальной девушки-мечты
, и одномерность бывших, которые, в общем, служили обидчивыми шаржами на более популярных ровесников. Залихватская история об ошибках юности — и стремлении сравнивать себя во всем со всеми — зажила собственной жизнью, что, в масштабах Интернета, вызывает тревогу как у автора лягушонка Пепе
, так и у Дэвида Финчера
, решившего недавно тоже поставить на место фирменный типаж социопата
, который уже понял жизнь. Нужно ли говорить, что предложение циникам не выпендриваться (а инфантилам — повзрослеть) вызвало в том числе недоумение пополам с отторжением? Итоговое психотерапевтирование Пилигрима — тоже зрелище на любителя: большой вопрос, способен ли Питер Пэн XXI века на самом деле к зрелости — не в качестве отсылки или кат-сцены?
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И хочется верить, что не только в «воспитании крошки» главный аттракцион нового пришествия Скотта, единого и непохожего аж в четырех лицах (к комиксу, фильму и аниме добавьте игру Scott Pilgrim vs. the World). Хотя местечковую (sic!) метавселенную откровенно не портят и «радужный» почти «День сурка
» Рамоны, и сцены из жизни бывших (особенно радостно за раскрывшуюся наконец Найвз), и даже прогнозируемые мета-шутки (Edgar Wrong!) вперемешку с немного ленивыми путешествиями во времени. В конце концов, исходный сюжет был фантазией о по-гиковски обретенном достоинстве — и в разоблачающем ремиксе закономерно увидеть то же: немного мучительное блуждание по знакомым локациям в поисках пасхалок и ответов на вопросы повзрослее, а также, конечно, драки с собой. В общем, не то, за что прям стоит цепляться.
Возможно, Скотт Пилигрим — это наш неубиваемый внутренний ребенок, лезущий в жизнь то через сумочку с подпространством, то через веганский портал. И просто пора, наконец, заняться чем-то более интересным, чем охота за ДжоДжо-референсами
, камео, катарсисом и прочими трижды выученными уроками. Если что Takes Off и доказал, так это способность мира Брайана Ли О’Мэлли худо-бедно обходиться без титульного персонажа, который оказался не его хранителем, а всего лишь проводником — удобной маской виртуальной реальности — для всякого, кто не знал, что делать с собой после школы.
RIP, Скотт Пилигрим. Я рад, что ты жив. Но еще — рад, что ты умер.
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