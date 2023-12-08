«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

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Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»

Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы

Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году

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«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»

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