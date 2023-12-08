Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Анимация >>
8 декабря 2023

Может ли прийти к успеху, повторяя формулу другого хита? Достаточно ли эффектной метафоры для хорошего фильма? Порок ли, оказаться в тени большого режиссера? Это лишь несколько вопросов, которые вызывает упущенный в России хит прошлого года — «Тоннель в лето, выход прощаний» от молодой студии CLAPКиноманка Помпо»). Чего не достает этому амбициозному аниме и каково ему в тени Макото Синкая, размышляет в аниме-канале «Покебол с предсказанием» Алексей Мелихов.

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Есть произведения, которые задают тренды. Обычно таких выходит порядка десяти за декаду: «Атака титанов», «Девочка-волшебница Мадока», «Кэйон!», «Семья шпиона», «Мастера меча онлайн» и так далее. Можно спорить о том, где сильнее сработал первоисточник (если он был), а аниме только усилило эффект, но в большинстве случаев легко проследить влияние на индустрию по количеству подражаний, отсылок и пародий. Аниме по оригинальным сценариям в этом ряду крайне мало, а полнометражных фильмов ещё меньше — и «Твое имя» Макото Синкая одно из редких исключений.

Читать ⛱ «Летнее время» — еще одна история о подростках и фантастическом допущении
Оглушительный успех, который возвел на уровень ведущих мастеров и без того не последнего человека в индустрии, заметно изменил мир японской анимации. Как минимум после 2016 года вышло множество проектов, пытающихся так или иначе воспроизвести формулу «Имени». Часто под ней понимали историю любви двух подростков с неким фантастическим допущением, которое скорее дополняет развитие отношений главных героев, нежели оказывается в центре сюжета; акцент на эстетичные панорамы природы и музыка с вокалом под нарезки событий. Кадры с фокусом на ноги — опционально.

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

«Тоннель в лето, выход прощаний» подходит по всем пунктам, включая ноги, — даже последняя сцена едва ли не цитирует финал «Твоего имени». Это несколько забавно, учитывая, что среди источников вдохновения Мэя Хатимоку, написавшего оригинальное ранобэ, помимо «Девочки, покорившей время», «Мига за мигом» (Kokkoku) и «Интерстеллара» есть синкаевский «Голос далекой звезды». Тем справедливее вопрос, получилось ли у «Тоннеля» обрести какую-то идентичность, кроме проходной романтики в ожидании нового фильма любителя облаков? И не получилось ли снова «такого плохого клона Синкая, что даже диву даешься», как в случае с провальным «За гранью моего мира» (Kimi wa Kanata)?

Читать ⛱ Любовь и гравитация в «Интерстелларе»
Короткий ответ — и да, и нет. У молодой студии CLAP, ранее отметившейся замечательной «Киноманкой Помпо», заслуживающей отдельного разговора, получился красивый фильм с достаточно ясно простроенной идеей. Только этого недостаточно, чтобы дойти до уровня не то что Синкая, но даже умеренного хита вроде «Её заветного желания» (кстати, прекрасно себя чувствующего без подражания «Твоему имени»). При этом хватит для приятных полутора часов, которые вы, возможно, даже будете иногда вспоминать. Например, из-за атмосферы или посыла.

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

После смерти младшей сестры в результате несчастного случая семья юного Каору развалилась: мать ушла, отец начал сильно пить и обвинять сына в трагедии. В его отдаленном городке ходит легенда о заброшенном тоннеле Урасима, который исполняет желания, и Каору выясняет, что это не просто слухи. Только расплачиваться за чудеса приходится временем жизни: снаружи время течет гораздо быстрее, чем внутри. Да-да, прямо как в одном малоизвестном фильме с Мэттью Макконахи. Следом в историю оказывается втянута девушка, которая недавно перевелась в местную школу…

Читать ⛱ «Судзумэ, закрывающая двери» — новый фильм Макото Синкая
Оригинальное ранобэ собрало целый ряд премий и добилось достаточно широкого признания. Пожалуй, заслуженно: метафора с тоннелем простая, но в то же время выразительная. Ты в прямом смысле теряешь годы жизни и связи с людьми, пока гонишься за минувшим или замыкаешься в чувстве вины из-за того, что уже не исправить. Это история даже не о взрослении, но его отсутствии: не отпустив прошлое, ты не сможешь стать зрелым и построить достойную жизнь.

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Правда, выступивший здесь режиссером, сценаристом и автором раскадровки Тагути Томохиса (из недавнего он снимал «Акудама драйв» и новый сезон «Блича»), решил даже не пытаться адаптировать историю целиком. Большая часть второстепенных линий, лучше раскрывающих отношения персонажей и их развитие, пошла под нож, эпилог тоже не попал в экранизацию, что пытаются компенсировать визуальным рядом. Чтобы оживить поведение персонажей, Тагути даже прибегнул к не самой распространенной практике: сначала записал озвучку — и уже под нее делал анимацию.

Читать ⛱ «Долой безделье» — трогательная школьная повседневность с богатой мимикой
Наряду с идеей, пожалуй, именно визуал является самой сильной стороной «Тоннеля…». У персонажей отрисованы жестикуляция и другие детали поведения. Чередующиеся общие планы и крупные, наполненные одиночеством, выстроены умело и эффектно. Задники ожидаемо красивы. Музыка и звук хорошо дополняют видеоряд, да и эмоциональные сцены скорее работают, чем нет. Момент, когда герои впервые берутся за руки, действительно ощущается трогательным.

«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Проблема в том, что фильму чего-то не хватает. Как будто такие история и посыл требуют всё же больше времени для атмосферных сцен и банального раскрытия персонажей, чуть более медленный темп. В ранобэ, к слову, его обеспечивали как раз второстепенные линии, которые, возможно, нивелировали бы ощущение вторичности по отношению к фильмам Синкая.

Читать ⛱ «Моя любовь 999 уровня к Ямаде-куну» — один из неожиданных хитов 2023-го
Именно это и делает «Тоннель в лето, выход прощаний» просто хорошим красивым фильмом о важном, а не чем-то большим — жанровым хитом вроде «Ее заветного желания» или индустриальным прорывом, как «Твое имя». Ему не хватает эмоциональной глубины и раскрытия потенциала истории. Впрочем, это всё еще отличный способ провести полтора часа. Особенно если вы любите красивую романтику без скабрезностей и чуть более серьезные истории взросления. Просто, как это часто бывает, он мог бы стать чем-то особенным — но не дотянул.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке
У очаровательной комедии «Семья шпиона» стартовал второй сезон. Рассказываем, чем он всех увлек (и при чем тут Холодная война)
Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Ты не рыба-ангел, но для меня: «Её заветное желание» — жизнеутверждающая «Русалочка» в современной Японии
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
«Интерстеллар»: Велкам хоум
Поиск по меткам
ClapАлексей МелиховАнимацияанимеЭкранизация
персоны
Мэттью МакконахиМакото Синкай
фильмы
Акудама ДрайвАтака титановБлич: Тысячелетняя кровавая войнаДевочка, покорившая времяДевочка-волшебница МадокаЕё заветное желаниеИнтерстелларКиноманка ПомпоКэйон!Мастера меча онлайнСемья шпионаТвоё имяТоннель в лето, выход прощаний

фотографии >>
«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем» фотографии
«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем» фотографии
«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем» фотографии
«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Людмила Бржозовская
6 декабря ушла из жизни артистка балета Людмила Бржозовская.
Наталья Богомолова
6 декабря ушла из жизни художник-мультипликатор Наталья Богомолова.
Елена Корнилова
5 декабря ушла из жизни актриса Елена Корнилова.
Татьяна Владимирова
5 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Владимирова.
Людмила Барыкина
3 декабря ушла из жизни певица Людмила Барыкина.

День рождения >>

Лев Борисов
Юра Борисов
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Фёдор Гуринец
Анна Исайкина
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэйвид Каррадайн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Джон Уотерс
Тери Хэтчер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Запретная страсть
драма, триллер
Франция, Норвегия, 2023
Кентервильское привидение
комедия, мистика, экранизация
Великобритания, Индия, США, 2023
Ёлки-10
комедия
Россия, 2023
Мужчина к Новому году
комедия
Россия, 2023
Другие: Проклятие кукушки
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Мальчик и птица
драма, фэнтези, экранизация
Япония, 2023
Кто не спрятался
фильм ужасов
США, 2023
Лунный человек
комедия, научная фантастика, экранизация
Китай, 2022
Одна дома
комедия
Россия, 2023
Врата ада
фильм ужасов, экранизация
Ирландия, 2023
Лунатики
детектив, драма
Россия, 2023
Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов
биография
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
Новости кино
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
В Санкт-Петербурге начались съемки мини-сериала с Гошей Куценко, Иваном Колесниковым, Никитой Панфиловым и Константином Юшкевичем
1 комментарий