«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»

Может ли прийти к успеху, повторяя формулу другого хита? Достаточно ли эффектной метафоры для хорошего фильма? Порок ли, оказаться в тени большого режиссера? Это лишь несколько вопросов, которые вызывает упущенный в России хит прошлого года — «Тоннель в лето, выход прощаний» от молодой студии CLAP («Киноманка Помпо»). Чего не достает этому амбициозному аниме и каково ему в тени Макото Синкая, размышляет в аниме-канале «Покебол с предсказанием» Алексей Мелихов.
Есть произведения, которые задают тренды. Обычно таких выходит порядка десяти за декаду: «Атака титанов
», «Девочка-волшебница Мадока
», «Кэйон!
», «Семья шпиона
», «Мастера меча онлайн
» и так далее. Можно спорить о том, где сильнее сработал первоисточник (если он был), а аниме только усилило эффект, но в большинстве случаев легко проследить влияние на индустрию по количеству подражаний, отсылок и пародий. Аниме по оригинальным сценариям в этом ряду крайне мало, а полнометражных фильмов ещё меньше — и «Твое имя
» Макото Синкая
одно из редких исключений.
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⛱ «Летнее время» — еще одна история о подростках и фантастическом допущении
Оглушительный успех, который возвел на уровень ведущих мастеров и без того не последнего человека в индустрии, заметно изменил мир японской анимации. Как минимум после 2016 года вышло множество проектов, пытающихся так или иначе воспроизвести формулу «Имени». Часто под ней понимали историю любви двух подростков с неким фантастическим допущением, которое скорее дополняет развитие отношений главных героев, нежели оказывается в центре сюжета; акцент на эстетичные панорамы природы и музыка с вокалом под нарезки событий. Кадры с фокусом на ноги — опционально.
«Тоннель в лето, выход прощаний
» подходит по всем пунктам, включая ноги, — даже последняя сцена едва ли не цитирует финал «Твоего имени». Это несколько забавно, учитывая, что среди источников вдохновения Мэя Хатимоку
, написавшего оригинальное ранобэ, помимо «Девочки, покорившей время
», «Мига за мигом» (Kokkoku
) и «Интерстеллара
» есть синкаевский «Голос далекой звезды
». Тем справедливее вопрос, получилось ли у «Тоннеля» обрести какую-то идентичность, кроме проходной романтики в ожидании нового фильма любителя облаков? И не получилось ли снова «такого плохого клона Синкая, что даже диву даешься», как в случае с провальным «За гранью моего мира
» (Kimi wa Kanata)?
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⛱ Любовь и гравитация в «Интерстелларе»
Короткий ответ — и да, и нет. У молодой студии CLAP
, ранее отметившейся замечательной «Киноманкой Помпо
», заслуживающей отдельного разговора
, получился красивый фильм с достаточно ясно простроенной идеей. Только этого недостаточно, чтобы дойти до уровня не то что Синкая, но даже умеренного хита вроде «Её заветного желания
» (кстати, прекрасно себя чувствующего без подражания
«Твоему имени»). При этом хватит для приятных полутора часов, которые вы, возможно, даже будете иногда вспоминать. Например, из-за атмосферы или посыла.
После смерти младшей сестры
в результате несчастного случая семья юного Каору
развалилась: мать ушла, отец начал сильно пить и обвинять сына в трагедии. В его отдаленном городке ходит легенда о заброшенном тоннеле Урасима, который исполняет желания, и Каору выясняет, что это не просто слухи. Только расплачиваться за чудеса приходится временем жизни: снаружи время течет гораздо быстрее, чем внутри. Да-да, прямо как в одном малоизвестном фильме с Мэттью Макконахи
. Следом в историю оказывается втянута девушка
, которая недавно перевелась в местную школу…
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⛱ «Судзумэ, закрывающая двери» — новый фильм Макото Синкая
Оригинальное ранобэ собрало целый ряд премий и добилось достаточно широкого признания. Пожалуй, заслуженно: метафора с тоннелем простая, но в то же время выразительная. Ты в прямом смысле теряешь годы жизни и связи с людьми, пока гонишься за минувшим или замыкаешься в чувстве вины из-за того, что уже не исправить. Это история даже не о взрослении, но его отсутствии: не отпустив прошлое, ты не сможешь стать зрелым и построить достойную жизнь.
Правда, выступивший здесь режиссером, сценаристом и автором раскадровки Тагути Томохиса
(из недавнего он снимал «Акудама драйв
» и новый сезон «Блича
»), решил даже не пытаться адаптировать историю целиком. Большая часть второстепенных линий, лучше раскрывающих отношения персонажей и их развитие, пошла под нож, эпилог тоже не попал в экранизацию, что пытаются компенсировать визуальным рядом. Чтобы оживить поведение персонажей, Тагути даже прибегнул к не самой распространенной практике: сначала записал озвучку — и уже под нее делал анимацию.
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⛱ «Долой безделье» — трогательная школьная повседневность с богатой мимикой
Наряду с идеей, пожалуй, именно визуал является самой сильной стороной «Тоннеля…». У персонажей отрисованы жестикуляция и другие детали поведения. Чередующиеся общие планы и крупные, наполненные одиночеством, выстроены умело и эффектно. Задники ожидаемо красивы. Музыка и звук хорошо дополняют видеоряд, да и эмоциональные сцены скорее работают, чем нет. Момент, когда герои впервые берутся за руки, действительно ощущается трогательным.
Проблема в том, что фильму чего-то не хватает. Как будто такие история и посыл требуют всё же больше времени для атмосферных сцен и банального раскрытия персонажей, чуть более медленный темп. В ранобэ, к слову, его обеспечивали как раз второстепенные линии, которые, возможно, нивелировали бы ощущение вторичности по отношению к фильмам Синкая.
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⛱ «Моя любовь 999 уровня к Ямаде-куну» — один из неожиданных хитов 2023-го
Именно это и делает «Тоннель в лето, выход прощаний» просто хорошим красивым фильмом о важном, а не чем-то большим — жанровым хитом вроде «Ее заветного желания» или индустриальным прорывом, как «Твое имя». Ему не хватает эмоциональной глубины и раскрытия потенциала истории. Впрочем, это всё еще отличный способ провести полтора часа. Особенно если вы любите красивую романтику без скабрезностей и чуть более серьезные истории взросления. Просто, как это часто бывает, он мог бы стать чем-то особенным — но не дотянул.
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