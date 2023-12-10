Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия»

Иногда аниме способно по-настоящему удивить — даже тех, кто не делает большие глаза при одном лишь виде японской мультипликации. «Школьные войны» — они же «Сила тысячи» — это скабрезный подростковый боевик J.C.Staff («Торадора!», «Мед и клевер»), активно обращающийся к сюжету классического романа «Троецарствие». Как драки в школьном дворе могут повлиять на историю Японии, рассказывает Сергей Сергиенко в аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Девушка с необычным именем Сонсаку Хакуфу
переводится в школу Нанъё и с порога попадает в переплет: ей приходится сражаться со множеством сильных бойцов как своей школы, так и со всего региона Канто. Всему виной причудливая связь учащихся с душами воинов эпохи Троецарствия, заключенными в личных камнях магатама
. Сонсаку — реинкарнация Сунь Цэ, одного из правителей царства У. По преданию, ей предначертано возглавить Нанъё, что устраивает далеко не всех. Вскоре девушка и её кузен-телохранитель Сюю Кокин
оказываются втянуты в разборки между семью школами Канто, которые удивительным образом повторяют события Троецарствия.
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Опасная школа в хорроре «Иная»
Как мангаке Юдзи Сиодзаки
пришло в голову пересказать события романа Ло Гуаньчжуна
«Троецарствие
» в реалиях современной Японии остается только гадать. Вернее, в самой идее нет ничего столь уж необычного, а вот сделать из классического романа о масштабной войне, изменившей облик целого государства, этти с элементами гаремника — уже по-настоящему необычное решение.
«Школьные войны
» — очень странная вещь. С одной стороны, это совершенно очевиднейшее фансервис-творение: первые секунды любой схватки оборачиваются порванной одеждой, которая с трудом прикрывает самые сокровенные части тела, а если даже вдруг и нет, то ракурс непременно засвидетельствует трусы каждой девушки. С другой — разобраться в сюжете без хотя бы поверхностного знакомства с «Троецарствием» на удивление трудно: мотивации героев и исходы поединков преимущественно зависят от событий далекого прошлого.
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«Ворона в гареме» — мистическая драма в Древнем Китае
Такая экстравагантная смесь вызывает жуткий диссонанс. Вроде сюжет не требует глубокого погружения, но и без этого никуда. Вроде упор на фансервис, но и серьезная драма присутствует. Вроде незамысловатый боевик с восточными единоборствами и примесью мистики, но и проклевываются политические интриги. В общем, неудивительно, что у сериала (и оригинальной манги) при средних оценках сложилось небольшое, но крепкое ядро фанатов: мало кто способен так изящно балансировать между крайностями. Особенно если речь об искусно вырубленной топором (а то и вообще бензопилой) деревянной фигурке.
Что интересно, сериал при этом умудряется еще и вывести неожиданную для завязки мораль. Хотя сюжет «Школьных войн» посвящен цикличности истории и судьбе как неизбежному механизму, Сиодзаки умудряется, в конечном счете, вывести ровно противоположный посыл: «человек — кузнец собственного счастья». По-настоящему неожиданный поворот — особенно для, повторюсь, этти-гаремника, где, в целом, не ожидаешь морализаторства какой-либо глубины.
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«Полет ведьмы» — приятная магическая повседневность от той же студии
На счастье, первый сезон ограничивается 13 эпизодами и глубоко погружаться в «Троецарствие» нет необходимости. Для тех же, кого безумный микс — по той или иной причине — затянет, есть и продолжения, во многом, правда, отличающиеся от аниме J.C.Staff
(его уже делала студия c говорящим названием Arms
). Но это, как говорится, уже совсем другая история.
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