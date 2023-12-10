Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия»

Анимация >>
10 декабря 2023

Иногда аниме способно по-настоящему удивить — даже тех, кто не делает большие глаза при одном лишь виде японской мультипликации. «Школьные войны» — они же «Сила тысячи» — это скабрезный подростковый боевик J.C.StaffТорадора!», «Мед и клевер»), активно обращающийся к сюжету классического романа «Троецарствие». Как драки в школьном дворе могут повлиять на историю Японии, рассказывает Сергей Сергиенко в аниме-канале «Покебол с предсказанием».

Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия»

Девушка с необычным именем Сонсаку Хакуфу переводится в школу Нанъё и с порога попадает в переплет: ей приходится сражаться со множеством сильных бойцов как своей школы, так и со всего региона Канто. Всему виной причудливая связь учащихся с душами воинов эпохи Троецарствия, заключенными в личных камнях магатама. Сонсаку — реинкарнация Сунь Цэ, одного из правителей царства У. По преданию, ей предначертано возглавить Нанъё, что устраивает далеко не всех. Вскоре девушка и её кузен-телохранитель Сюю Кокин оказываются втянуты в разборки между семью школами Канто, которые удивительным образом повторяют события Троецарствия.

Читать Опасная школа в хорроре «Иная»
Как мангаке Юдзи Сиодзаки пришло в голову пересказать события романа Ло Гуаньчжуна «Троецарствие» в реалиях современной Японии остается только гадать. Вернее, в самой идее нет ничего столь уж необычного, а вот сделать из классического романа о масштабной войне, изменившей облик целого государства, этти с элементами гаремника — уже по-настоящему необычное решение.

Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия»

«Школьные войны» — очень странная вещь. С одной стороны, это совершенно очевиднейшее фансервис-творение: первые секунды любой схватки оборачиваются порванной одеждой, которая с трудом прикрывает самые сокровенные части тела, а если даже вдруг и нет, то ракурс непременно засвидетельствует трусы каждой девушки. С другой — разобраться в сюжете без хотя бы поверхностного знакомства с «Троецарствием» на удивление трудно: мотивации героев и исходы поединков преимущественно зависят от событий далекого прошлого.

Читать «Ворона в гареме» — мистическая драма в Древнем Китае
Такая экстравагантная смесь вызывает жуткий диссонанс. Вроде сюжет не требует глубокого погружения, но и без этого никуда. Вроде упор на фансервис, но и серьезная драма присутствует. Вроде незамысловатый боевик с восточными единоборствами и примесью мистики, но и проклевываются политические интриги. В общем, неудивительно, что у сериала (и оригинальной манги) при средних оценках сложилось небольшое, но крепкое ядро фанатов: мало кто способен так изящно балансировать между крайностями. Особенно если речь об искусно вырубленной топором (а то и вообще бензопилой) деревянной фигурке.

Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия»

Что интересно, сериал при этом умудряется еще и вывести неожиданную для завязки мораль. Хотя сюжет «Школьных войн» посвящен цикличности истории и судьбе как неизбежному механизму, Сиодзаки умудряется, в конечном счете, вывести ровно противоположный посыл: «человек — кузнец собственного счастья». По-настоящему неожиданный поворот — особенно для, повторюсь, этти-гаремника, где, в целом, не ожидаешь морализаторства какой-либо глубины.

Читать «Полет ведьмы» — приятная магическая повседневность от той же студии
На счастье, первый сезон ограничивается 13 эпизодами и глубоко погружаться в «Троецарствие» нет необходимости. Для тех же, кого безумный микс — по той или иной причине — затянет, есть и продолжения, во многом, правда, отличающиеся от аниме J.C.Staff (его уже делала студия c говорящим названием Arms). Но это, как говорится, уже совсем другая история.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Я буду долго гнать велосипед: «Мёд и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин
«Каково это — не существовать?»: «Иная» — образцовый хоррор о проклятой школе
Поиск по меткам
J.C. StaffАнимацияанимеСергей СергиенкосэйнэнЭкранизация
фильмы
Мёд и клеверТорадора!Школьные войны

фотографии >>
Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия» фотографии
Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия» фотографии
Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия» фотографии
Панцу и фатум: «Школьные войны» — гаремник, замешанный на сюжете «Троецарствия» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Светлана Антонова
Николай Боярский
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Дмитрий Медведев
Семён Стругачёв
Джеймс Тратас
Юрий Цурило
Татьяна Шелига
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Дороти Ламур
Мако
Амедео Наццари
Патрик Флюгер
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?