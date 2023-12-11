Времена года: «История маленькой любви» — экранизация самой продолжительной ёнкомы

Тикако Мицухаси рисует четырехпанельную мангу-ёнкому «История маленькой любви» с 1962 года — и даже ведет блог об их жизни. В 1983-м студия Eiken («Железный человек №28», «Стеклянная маска») сняла аниме по мотивам долгостроя. Подробнее об этом уникальном и несколько забытом проекте — в тексте Юлии Тарасюк, которая регулярно обозревает новинки и классику сёдзё (аниме и манга для девушек от 12 до 18 лет) на канале «Покебол с предсказанием».
Когда речь заходит о таком формате манги, как ёнкома
(истории из четырех кадров), то мы обычно вспоминаем «Адзумангу
» или, например, «Счастливую звезду
». Это комедийные зарисовки о повседневной жизни девочек, изначально рассчитанные на мужскую аудиторию. Если же говорить о старых ёнкомах, то, несомненно, одна из известнейших работ в этом направлении — «Садзаэ-сан
» (1946), по мотивам которой с 1969 года продолжает выходить аниме-сериал. Куда меньше знают за пределами Японии аниме-фильм «История маленькой любви
» (Chiisana koi no monogatari), о котором пойдет речь сегодня. Это тоже экранизация ёнкомы — самой продолжительной в истории манги.
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«Счастливая звезда» — школьная комедия для отличниц, тихонь и отаку
Аниме знакомит нас со старшеклассницей Огавой Чико (Тико), которую в школе прозвали «Чичи». Она обладает очень маленьким ростом и ужасно комплексует из-за этого. Полученное прозвище одновременно связано и с именем «Чико», и с японским прилагательным «маленький» («чиисаи»). Однажды Чико случайно знакомится с юношей из ее школы — высоким красавцем Сатоси по кличке «Салли», в которого со временем влюбляется. Чтобы быть к нему поближе, героиня вступает в тот же драмкружок, куда ходит Салли. Постепенно они начинают встречаться. Однако первые чувства еще должны окрепнуть и «повзрослеть». Ведь сама Чико частенько беспокоится, что Салли совсем не интересна такая «коротышка», как она. Даже завязав отношения, героиня только учиться доверять возлюбленному, которого ревнует к окружающим девушкам.
Небольшой фильм разделен на времена года, сквозь которые растут и крепнут отношения Чико и Салли. Переходы между сезонами сопровождаются стихами, передающими чувства и переживания героини. Аниме в целом очень «поэтичное»: нежные пастельные фоны и прекрасные изображения природы дополняют атмосферу первой влюбленности. При этом сами персонажи нарисованы довольно условно — влияние первоисточника-ёнкомы, где главное — простота и комедийный эффект. Особенно в аниме выделяется дизайн самой Чико: она сразу запоминается нескладными ножками, изображенными в виде нот. Такой комедийный прием во многом отражает ее восприятие себя.
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«Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин
Сочинившая мангу Тикако Мицухаси
рисовала небольшие истории, которые легли в основу «Маленькой любви», еще во время учебы в старшей школе. Первые выпуски появились на страницах журнала Utsukushii Jidai в 1962 году. После этого публикация продолжалась более 50 лет в самых разных журналах: от литературных изданий для девушек и женщин до журналов манги и сборников ёнком. Так «Маленькая любовь» и стала одним из самых продолжительных произведений в истории манги. Удивительно, но Мицухаси продолжает рисовать своих героев и сегодня, а еще ведет блог
«История маленькой любви», где собраны ситуации из жизни, знакомые каждому. Где-то зритель понимающе улыбнется, где-то — припомнит юношеские переживания и неловкость, а персонажи точно полюбятся — насколько они живые и неидеальные. Близкие зрителю, несмотря на условную и простую графику.
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