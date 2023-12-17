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«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

Анимация >>
17 декабря 2023

Не каждый год может похвастаться таким количеством полнометражных аниме — буквально на любой вкус: в 2023-м нашлось зрелище и для поклонников Миядзаки, и для свидетелей Синкая, и для фанатов баскетбола, и для ценителей джаза (еще и «Ину-О» Масааки Юасы добрался до отечественных кинотеатров). Юдзуру Татикава, возможно, не такой известный, как старшие товарищи, хотя работал над многими телевизионными хитами: от «Врат Штейна» и «Атаки титанов» до «Парада смерти» и «Моба Психо 100». «Синего гиганта» по сэйнэн-манге Синъити Исидзуки — то есть истории для юношей старше 18, — он делал на студии NutФури-кури: Шугейз», «Сага о злой Тане»). Что общего у этого фильма с «Одержимостью» Дэмьена Шазелла и действительно ли афиша оправдывает себя, рассказывает Алексей Филиппов на канале «Покебол с предсказанием».

«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

18-летний Дай Миямото узнает о джазе и так проникается, что решает стать музыкантом №1. Теперь он не расстается с саксофоном, а при первом удобном случае уезжает покорять Токио. В столице, конечно, его никто не ждет, а популярность джаза постепенно угасает, но Дая это не смущает: он верит, что страсть, пробужденная в его душе джем-сейшном, можно передать другим, если репетициями стереть пальцы в кровь, а в звук вложить всего себя. Первыми апостолами его учения становятся надменный пианист-виртуоз Юкинори Савабэ, с которым Дай знакомится в туалете клуба, и затюканный Сюндзи Тамада — бывший одноклассник, сначала обретший нежданного квартиранта, а затем увлекшийся игрой на барабанах. Вместе они — JASS, самое перспективное джаз-трио Токио.

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Хотя манга Синъити Исидзуки и её экранизация проходят по графе сэйнэн, в истории Дая Миямото трудно не заметить нотный стан сёнэна: непробиваемый, идущий на повышение протагонист; невыносимая тяжесть огромного таланта; дуэт соратников, заземляющих и очеловечивающих победоносное соло героя. Траектория «Синего гиганта» пролегает аккурат на границе отрочества и зрелости, когда одним не хватает цели (как Тамаде), а другим — мотивации, вложиться во что-то как будто жизнь еще впереди (Савабэ). И хотя заглавное трио в аниме — ровесники, они строго следуют партиям, порой выдавая соло, буквально в/на каждой сцене.

«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

В «Синем гиганте», конечно, важнее не в мелодия, а аранжировка и исполнение. Восхождение Дая к вершине славы — композиционная рамка в виде интервью со свидетелями его взлета намекает, что было дальше, — устроено как производственная драма со сравнительно подробной отчетностью о политике токийских джаз-клубов, подноготной начинающих музыкантов и мелкой моторике репетиций — с мозолями, стертой медью, перекусами, недосыпами и азами самопиара. Без задротских инструкций, как в прекрасной рабочей повседневности «Руки прочь от кинокружка!», но прочувствовать тяготы хобби можно: никто не говорит, что будет легко.

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Режиссер Юдзуру Татикава, в чьем трек-листе первый сезон «Атаки титанов», «Убей или умри» и весь «Моб Психо 100», снял историю JASS практически как игровой фильм: с акцентами на облизывании губ и глубокие вдохи, без отвлеченных сценок и передышек на гэги (они существуют впроброс, как в беседе единомышленников), со стремительным монтажом психоделии концертного экстаза. Ритм-секция им. Дэмьена Шазелла, которого не вспомнит только ленивый, цветомузыка кубриковского трипа в вечность и мутирующая из цветовых пятен в линии и обратно анимация в духе юасовских физических эскапад из «Пинг-понга» или «Игры разума».

«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

В качестве подсказки, на каком градусе сатисфакция музыкальной сцены, он использует гамму звездных температур: от проблесков желтизны, волн оранжевого и вспышек красного — к безграничной синеве; свыше 30 000 по Кельвину. Решение не самое изящное — отдает драматургией светофора, — но конгениальное происходящему: «cиними гигантами» владелец престижнейшего клуба So Blue и его соратники называли тех, кто достигал небывалых успехов в звучании.

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И если, собственно, к музыкальным партиям нет нареканий (на саксофоне — любимец NY Томоаки Баба, за фортепиано — автор саундтрека Хироми Уэхара, на барабанах — Cюн Исивака из Millennium Parade), то виртуозность анимации заставляет трюизмы «Гиганта» звучать еще менее убедительно. Особенно когда в ход идет пресловутое 3D, призванное передать пластику живого исполнения: в отличие от недавнего «Коронного броска», где нестандартная кинетика баскетболистов заметна невооруженным глазом, студии Nut, кажется, не хватило ресурсов, чтобы концерты не превращались в кат-сцены из видеоигр нулевых.

«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

Их контраст по драйву и убедительности с привычной «рисованной» анимацией цепляет за собой и остальные вопросы к «Гиганту». К размытой концепции таланта, недостатку личностных характеристик в сюжете, где слишком многое оставляется на откуп «внутреннему содержанию», драматургии, работающей строго на повышение (даже лобовая трагедия в шаге от финала не замедляет шаг Дая). В этой вселенной — при всех разговорах о людских сердцах и даже симпатичных пунктирах с участием слушателей — ощущается прискорбно мало человеческого. Холодный, до синевы, профессионализм. Впрочем, способный если не разжечь веру в лучшее, то не дать ей угаснуть.


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