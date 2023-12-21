Это птица? Это самолет? Это «Ведьма с Меркурия» — простой способ прикоснуться к легендарному «Гандаму»

«Ведьма с Меркурия» — первая серия уважаемой франшизы, где главная роль отведена девушке. И это далеко не все сюрпризы — стилистические, сюжетные и концептуальные, — которые припасла студия Sunrise («Код Гиас», «Ковбой Бибоп», «Стимбой», «Многоцветье»). О необычном «Гандаме», которого можно посоветовать тем, кто ничего не знает о роботах-меха и сидящих в них студентиках, рассказывает Сергей Сергиенко, регулярно залезающий в мобильные доспехи сёнэна или сэйнэна на аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Девушка Сулетта
прибывает с Меркурия в «Антикассию» — академию, где учатся лучшие пилоты мобильных доспехов. Еще не добравшись до места, Сулетта уже попадает в историю, «выручив» девушку, которую нашла в открытом космосе. Непрошенная помощь Миорин Рембран
совсем не с руки: девушка всеми силами пытается сбежать из «Антикассии», чтобы не выходить по настоянию властного отца за лучшего пилота академии. Этот статус принадлежит Гуэлю Джетарку
— будущему наследнику одной из ключевых семей, владеющих производством мобильных доспехов. И так уж вышло, что в первый же день Сулетта бросает надменному юноше вызов, сражается с ним на рободуэли — и побеждает. На титуле лучшей пилотессы — и статусе «жениха» Миорин — злоключения девушки только начинаются.
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«Мобильный воин Гандам»
— исполин, к которому не так уж просто подступиться. За почти полувековую историю франшиза обросла неприличным количеством таймлайнов, ответвлений, спин-оффов и продолжений, так что зачастую и не поймешь, с какого конца за «Гандамов» вообще браться. В этом плане «Ведьма с Меркурия» оказывается неожиданно дружелюбной к новичкам: здесь свой таймлайн (Ad Stella, AS), а всю ключевую информацию выдают буквально на блюдечке.
Интересная задумка и в том, что сами гандамы в сюжете «почти» отсутствуют. GUND-технология, созданная для выживания людей в космосе, применялась для военных целей и оказалась опасной для жизни, что привело к полному запрету исследований. Однако, как и ждешь от сериала, в названии которого красуется «Гандам», со временем культовые машины всё же появляются на экране.
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Где-то здесь и кроется важная фишка: при том, что Гандамы — традиционно боевые машины, герои мечтают применять GUND-технологию для лечения и защиты. Да и большая часть местных сражений происходит, по сути, понарошку: в дуэлях, что проводятся на территории «Антикассии», технически заблокирована возможность стрелять по кабине пилота. Получается интересный контраст: сериал, центральное место в котором занимают боевые роботы, недвусмысленно говорит о необходимости перестройки ВПК на мирные рельсы. Как никогда злободневно.
Сильный и интересный посыл сопровождается не менее интересным подбором персонажей, где хватает проработанных характеров. Хотя Сулетта и занимает центральное место, львиная доля сюжета вращается вокруг корпораций и их представителей: как непосредственно управляющих, так и их детей — студентов «Антикассии». У молодежи нередко свои цели, не всегда совпадающие с видением старшего поколения. Плюс некоторым приходится взрослеть раньше времени из-за сложностей как в отношениях компаний, так и между «космитами» и «землянами». Если гендерные стереотипы в эпоху AS преодолели, то сегрегация проходит на множестве слоев, и далеко не все могут с этим нормально справиться.
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Завершенность — еще один большой плюс сериала: «Ведьма» уместилась в два сезона — и этого достаточно для крепкой интересной истории, которую можно проглотить залпом всего за несколько дней. Совсем уж лихо закрученную интригу создает нулевой эпизод-приквел, события которого разворачиваются за несколько десятков лет до основного сериала. Там закладывается сразу несколько больших и серьезных загадок — и не все успевают раскрыться в первом сезоне. Но продолжение — это, как говорится, отдельная история (и повод написать о «Ведьме» еще раз).
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